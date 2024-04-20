Чем обработать кусты смородины от вредителей и болезней — эффективные советы

Человек, обрабатывающий кусты смородины. Фото: Pinterest

Чтобы вырастить крупную и вкусную смородину, очень важно правильно ухаживать за ее кустом. В частности, опытные садоводы поделились секретами и рассказали о том, чем нужно обработать кусты смородины, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Как правильно ухаживать за кустами смородины

Очень важно обрабатывать кусты этой ягоды еще до того, как появятся почки на их ветках. Опытные дачники советуют обрабатывать кусты смородины в марте или начале апреля, но важно обращать внимание на то, какая погода на улице, и на внешнее состояние кустов, прежде чем обрабатывать их.

Перед опрыскиванием нужно уничтожить старые листья и растительные остатки, удалить поврежденные ветки и тонкие верхушки побегов. К тому же важно посмотреть на каждый куст. Если куст имеет раздутые почки, значит, там живут клещи, их нужно собрать вручную, а побеги полностью вырезать и сжечь.

Человек, который обрезает куст смородины. Фото: Alamy

Чем нужно обрабатывать смородину

Кусты смородины следует обрабатывать такими настойками, как:

Чеснок

Одуванчик

Чистотел

Луковица

Табак

Очень важно опрыскивать кусты смородины до вскрытия почек и в сухой день, когда не будет два-три дня осадков. К тому же проводить эту процедуру нужно утром или вечером, а также в специальной одежде со средствами защиты.

Человек, обрабатывающий кусты смородины. Фото: Pinterest

После окончания этого процесса следует опрыскать и саму почву, на которой растет куст смородины, чтобы защитить ее от болезней и вредителей. К тому же после обработки ни в коем случае в течение суток нельзя допускать ни детей, ни домашних животных на участок, где вы занимались кустом смородины.

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