Чем обработать кусты смородины от вредителей и болезней — эффективные советы

Как защитить кусты смородины от вредителей и болезней
Чтобы вырастить крупную и вкусную смородину, очень важно правильно ухаживать за ее кустом. В частности, опытные садоводы поделились секретами и рассказали о том, чем нужно обработать кусты смородины, чтобы защитить их от вредителей и болезней.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.
Как правильно ухаживать за кустами смородины
Очень важно обрабатывать кусты этой ягоды еще до того, как появятся почки на их ветках. Опытные дачники советуют обрабатывать кусты смородины в марте или начале апреля, но важно обращать внимание на то, какая погода на улице, и на внешнее состояние кустов, прежде чем обрабатывать их.
Перед опрыскиванием нужно уничтожить старые листья и растительные остатки, удалить поврежденные ветки и тонкие верхушки побегов. К тому же важно посмотреть на каждый куст. Если куст имеет раздутые почки, значит, там живут клещи, их нужно собрать вручную, а побеги полностью вырезать и сжечь.
Чем нужно обрабатывать смородину
Кусты смородины следует обрабатывать такими настойками, как:
- Чеснок
- Одуванчик
- Чистотел
- Луковица
- Табак
Очень важно опрыскивать кусты смородины до вскрытия почек и в сухой день, когда не будет два-три дня осадков. К тому же проводить эту процедуру нужно утром или вечером, а также в специальной одежде со средствами защиты.
После окончания этого процесса следует опрыскать и саму почву, на которой растет куст смородины, чтобы защитить ее от болезней и вредителей. К тому же после обработки ни в коем случае в течение суток нельзя допускать ни детей, ни домашних животных на участок, где вы занимались кустом смородины.
Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле лука.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно сеять редис, чтобы получить вкусные плоды.
Также мы сообщали о том, чем следует обрабатывать картофель перед посадкой.
Читайте Новини.LIVE!