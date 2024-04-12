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Плоди точно не будуть гіркими — як правильно сіяти редиску і що додавати до лунок

12 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що покласти до лунок при посадці редиски на відкритому ґрунті — поради для городників
Людина, яка тримає великий урожай редиски. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні городники знають, що редиска — це та культура, яку вирощувати не так вже і складно, але варто розуміти, як це правильно робити, щоб отримати щедрий урожай. Потрібно знати, що потрібно додавати до лунок при вирощуванні цього овоча.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Коли краще сіяти редиску

Фахівці кажуть, що редиску у відкритий ґрунт можна сміливо сіяти у період з квітня до вересня, але тут потрібно враховувати її сорт. Наприклад, ранні сорти вирощують навесні, у той час як середні та пізні сіють з літа до осені.

Перевагою ранніх сортів є те, що вони вже скоро з’являться на вашому столі. Однак, середні та пізні сорти редиски набагато смачніші і мають більше користі, ніж ранні. 

Человек, держащий в руке редиску
Людина, яка тримає у руці редиску. Фото: Freepik

Як правильно сіяти редиску

Перш, ніж сіяти редиску, потрібно:

  • Розпушити грядку на глибину не менш, ніж 20 сантиметрів
  • Додати до грядки піввідра перегною
  • Додати 0,5 літрів доломітове борошно, якщо кислий ґрунт, і одне відро піску, якщо ґрунт глинистий

Фахівці не рекомендують додавати туди гній, адже він має у своєму складі велику кількість азоту, який, в свою чергу, може спровокувати пустоти в плодах.

Человек, собирающий урожай редиса
Людина, яка збирає врожай редиски. Фото: Freepik

Сам редис потрібно сіяти на відкритій ділянці, де немає вітру. Щоб його посіяти, потрібно:

  • Зробити борозенки на грядці глибиною в два або три сантиметри на відстані в 10 або 15 сантиметрів одна від одної
  • Покласти насіння кожні п’ять сантиметрів

Завдяки цим порадами вам вдасться виростити смачну, а головне — негірку редиску, яку можна сміливо додавати до різних салатів або вживати у свіжому вигляді. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли і яким чином потрібно правильно обрізати смородину навесні. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно обробити огірки і помідори перед посівом. 

Також ми повідомляли про те, чим обробити рослини, щоб позбавити їх від грибкового захворювання. 

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редиска

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