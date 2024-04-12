Що покласти до лунок при посадці редиски на відкритому ґрунті — поради для городників

Плоди точно не будуть гіркими — як правильно сіяти редиску і що додавати до лунок
Справжні городники знають, що редиска — це та культура, яку вирощувати не так вже і складно, але варто розуміти, як це правильно робити, щоб отримати щедрий урожай. Потрібно знати, що потрібно додавати до лунок при вирощуванні цього овоча.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.
Коли краще сіяти редиску
Фахівці кажуть, що редиску у відкритий ґрунт можна сміливо сіяти у період з квітня до вересня, але тут потрібно враховувати її сорт. Наприклад, ранні сорти вирощують навесні, у той час як середні та пізні сіють з літа до осені.
Перевагою ранніх сортів є те, що вони вже скоро з’являться на вашому столі. Однак, середні та пізні сорти редиски набагато смачніші і мають більше користі, ніж ранні.
Як правильно сіяти редиску
Перш, ніж сіяти редиску, потрібно:
- Розпушити грядку на глибину не менш, ніж 20 сантиметрів
- Додати до грядки піввідра перегною
- Додати 0,5 літрів доломітове борошно, якщо кислий ґрунт, і одне відро піску, якщо ґрунт глинистий
Фахівці не рекомендують додавати туди гній, адже він має у своєму складі велику кількість азоту, який, в свою чергу, може спровокувати пустоти в плодах.
Сам редис потрібно сіяти на відкритій ділянці, де немає вітру. Щоб його посіяти, потрібно:
- Зробити борозенки на грядці глибиною в два або три сантиметри на відстані в 10 або 15 сантиметрів одна від одної
- Покласти насіння кожні п’ять сантиметрів
Завдяки цим порадами вам вдасться виростити смачну, а головне — негірку редиску, яку можна сміливо додавати до різних салатів або вживати у свіжому вигляді.
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