Що покласти до лунок при посадці редиски на відкритому ґрунті — поради для городників

Людина, яка тримає великий урожай редиски. Фото: Freepik

Справжні городники знають, що редиска — це та культура, яку вирощувати не так вже і складно, але варто розуміти, як це правильно робити, щоб отримати щедрий урожай. Потрібно знати, що потрібно додавати до лунок при вирощуванні цього овоча.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Коли краще сіяти редиску

Фахівці кажуть, що редиску у відкритий ґрунт можна сміливо сіяти у період з квітня до вересня, але тут потрібно враховувати її сорт. Наприклад, ранні сорти вирощують навесні, у той час як середні та пізні сіють з літа до осені.

Перевагою ранніх сортів є те, що вони вже скоро з’являться на вашому столі. Однак, середні та пізні сорти редиски набагато смачніші і мають більше користі, ніж ранні.

Людина, яка тримає у руці редиску. Фото: Freepik

Як правильно сіяти редиску

Перш, ніж сіяти редиску, потрібно:

Розпушити грядку на глибину не менш, ніж 20 сантиметрів

Додати до грядки піввідра перегною

Додати 0,5 літрів доломітове борошно, якщо кислий ґрунт, і одне відро піску, якщо ґрунт глинистий

Фахівці не рекомендують додавати туди гній, адже він має у своєму складі велику кількість азоту, який, в свою чергу, може спровокувати пустоти в плодах.

Людина, яка збирає врожай редиски. Фото: Freepik

Сам редис потрібно сіяти на відкритій ділянці, де немає вітру. Щоб його посіяти, потрібно:

Зробити борозенки на грядці глибиною в два або три сантиметри на відстані в 10 або 15 сантиметрів одна від одної

Покласти насіння кожні п’ять сантиметрів

Завдяки цим порадами вам вдасться виростити смачну, а головне — негірку редиску, яку можна сміливо додавати до різних салатів або вживати у свіжому вигляді.

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