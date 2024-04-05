Як позбавиться грибка в саду та городі назавжди — корисні поради

Садівник, який обробляє дерева на своїй ділянці. Фото: Freepik

Грибкове захворювання, тобто антракноз, є дуже поширеною проблемою для розвитку рослин, адже його дуже нелегко позбутися. Тому варто знати, що це за хвороба для рослин і як прибрати цю проблему, щоб більше ніколи не бачити бурі плями.

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Антракноз — що це за хвороба

Антракноз — це грибкове захворювання, яке можна побачити як на овочах і фруктах, так і на квітах і деревах. Вітер розносить спори грибка на всю ділянку, через що нові культури швидко починають заражатися. Щоб розпізнати цю проблему, варто знати, як вона проявляється.

На листках рослини починають з’являтися невеликі крапки або великі плями коричневого кольору. Плоди мають темні заражені місця, а стебло рослини стає темним.

Грибкове захворювання листя смородини. Фото: Pinterest

Як на рослини впливає антракноз

Грибкове захворювання погіршує врожайність, адже через це всихають і відмирають зав’язі. Спори грибку погано впливає, найчастіше, на такі рослини, як:

Горіх

Полуницю

Виноград

Огірки

Вишню

Як прибрати антракноз

Варто знати, що обробляти рослини потрібно за температури не нижче п'яти градусів вище нуля. Ділянку від грибкового захворювання потрібно обробляти такими засобами, як:

Розчином мідного купоросу 1% — опустіть живці в цей розчин на п’ять хвилин, змийте чистою водою і посадіть

Бордоською рідиною 1% — в суху погоду виливайте під стебла пошкоджених рослин

Колоїдною сіркою — візьміть 50 грамів сірки на одне відро води

Людина, яка обприскує рослини на городі. Фото: Decorexpro

Що варто знати про обробці рослин від антракнозу

Під час обробки ділянки варто знати важливі правила, які допоможуть уникнути проблем. По-перше, обов’язково одягніть рукавички, адже ці засоби є дуже шкідливими для шкіри, а по-друге, не беріть надмірну кількість цих речовин.

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