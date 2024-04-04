Ці квіти у дворі смертельно небезпечні для собак — список та поради кінологів

Цуценя "допомагає" господарці поливати квіти. Фото: shutterstock.com

Час, коли все починає квітнути та зеленіти, чи не найкращий. Хочеться прикрасити свою присадибну ділянку ароматними травами та яскравими квітами, щоб насолоджуватися цією красою природи. Проте, якщо у вас є собаки або інші домашні тварини, слід з обережністю підходити до вибору рослин, адже деякі можуть виявитися смертельно отруйними.

Які квіти можуть завдати серйозної шкоди домашнім тваринам й навіть призвести до смерті, поділилася творець проєкту FishinAquarium Мінні Бі Міллер з виданням The Mirror.

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Смертельно небезпечні рослини для собак — список

До списку небезпечних для собак квітів, які часто можна помітити у дворі на дачах, увійшли такі:

1. Лілії

Квітка, яка стане прикрасою будь-якого саду. Проте рослина містить кристали оксалату кальцію — небезпечної для котів та собак хімічної речовини.

Потрапляння навіть дрібних частинок рослини в організм тварин може призвести до:

рясного слиновиділення;

блювання;

труднощів при ковтанні;

подразнення ротової порожнини.

Біда ще й в тому, що тваринок чомусь приваблюють лілії й вони люблять жувати ці квітки.

Лілії на дачі. Фото: google.com

2. Гіацинти

Це, мабуть, найпопулярніші весняні квіти. Їх не тільки висаджують на дачах, а й часто тримають вдома як кімнатну рослину.

Але через алкалоїди гіацинти небезпечні для котів та собак. Проковтування цих сполук може спричинити:

блювання;

тремор;

пришвидшення серцебиття;

респіраторних проблем.

Гіацинти у горщиках. Фото: pixabay.com

3. Тюльпани

Найбільшу небезпеку для домашніх тварин становить саме цибулина тюльпана, оскільки вона містить отруйні речовини.

При жуванні або ковтанні цих квітів у домашніх вихованців:

втрачається апетит;

з’являються судоми;

підвищується слиновиділення;

порушується серцева діяльність.

Собака у саду біля тюльпанів. Фото: BARBARA RICH

4. Хризантеми

Хризантеми невибагливі у догляді, довго квітнуть та приваблюють різноманітністю кольорів. Проте дачна рослина містить піретрини — небезпечні токсини.

Якщо домашні тварини з’їдять або пожують рослину, у них можуть виникнути проблеми:

зі шлунком;

апетитом;

слиновиділенням.

Велика кількість небезпечних токсинів може спричинити депресію та втрату координації вашого вихованця.

Хризантеми у саду. Фото: freepik.com

Інші смертельно небезпечні квіти

До списку смертельно небезпечних для тварин рослин спеціалістка також додала:

каланхое;

амариліс;

запашний горошок;

конвалії;

нарциси;

іриси;

півонії;

конвалії;

азалія;

бузок.

Вони можуть викликати не лише тремор, судоми, втрату апетиту, біль у животі та діарею, а й призвести до загибелі.

Собака у дворі поруч з квітами. Фото: istockphoto.com

Що робити, якщо собака або кішка отруїлися рослинами

Як зазначають кінологи, якщо тварина з'їла або погризла небезпечну рослину, слід якнайшвидше викликати у неї блювоту, щоб більша частина отрути не встигла всмоктатися у кровотік.

Найпростіший спосіб викликати блювоту, напоїти тварину великою кількістю води. Готується слабкий розчин марганцівки (злегка рожевого кольору) і вливається з допомогою шприца без голки або спринцівки в пащу собаки. Можна також використовувати розчин харчової кухонної солі (чайна ложка на пів літра теплої води).

Також слід видалити отруйні частинки зі шкіри, шерсті та слизових собаки, промивши великою кількістю чистої води.

Обов'язково тварині необхідно дати щедре питво та абсорбент — активоване вугілля, яке попередньо подрібнюють і розводять водою до кашкоподібного стану. Кількість таблеток залежить від ваги тварини.

Звичайно, далі негайно слід звернутися до ветеринарної клініки. Якщо можливо, зберіть інформацію про рослину, включаючи назву, опис, місце збору та будь-які інші відомості, які можуть допомогти ветеринару.

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