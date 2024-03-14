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Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

14 березня 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яку кімнатну рослину називають тихою вбивцею та де її не можна тримати
Дівчина на фоні кімнатних рослин. Фото: pexels.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Ця кімнатна рослина є одною з найпопулярніших. Її можна зустріти на підвіконні майже кожного, хто створює зелені куточки у своїй квартирі. Є навіть повір'я, що ця рослина здатна приносити своєму володарю успіх та прибутки. Все це про товстянку або ж грошове дерево. Але мало хто знає, що воно може бути вкрай небезпечним та отруйним, за що й отримало іншу назву — тихий вбивця. 

Чому грошове дерево називають тихим убивцею, як убезпечити себе та родину від негативного впливу та чому цю рослину не можна тримати у спальні, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Яку шкоду приносить грошове дерево

Тихим вбивцею грошове дерево називають не просто так, і назва ця зовсім не містична, а цілком реальна. У листях грошового дерева міститься миш'як — одна з найсильніших натуральних отрут.

Якщо дорослі ще можуть контролювати свої контакти з цією рослиною, то для дітей або домашніх тварин така взаємодія може закінчитися отруєнням. 

Основними симптомами отруєння грошовим деревом є:

  • блювота;
  • діарея;
  • відчуття спраги;
  • різкі болі у животі;
  • запаморочення;
  • проблеми з координацією рухів;
  • втрата свідомості.

Якщо ви помітили якийсь із цих симптомів — негайно звертайтесь до лікаря. Важливо після кожного контакту з рослиною мити руки й тримати її якомога далі від дітей та тварин. 

Кімнатну рослину заборонено тримати там, де ви проводите багато часу або ставити її у спальні. Адже вона викликає пасивне отруєння. Якщо ви відчуваєте легке запаморочення або відсутність апетиту, це може бути негативний вплив грошового дерева. 

 

Яку шкоду приносить грошове дерево
Грошове дерево. Фото: google.com

Як доглядати за грошовим деревом та уникнути негативного впливу

Щоб уникнути негативного впливу цієї рослини, варто просто пам'ятати, де не можна тримати грошове дерево, а саме:

  • у кімнаті, де ви проводите багато часу;
  • у спальні;
  • на кухні. 

Грошове дерево чудово почувається на балконі чи терасі, особливо в теплу пору року. Це також мінімізує її негативний вплив. 

Якщо ж ви не можете відмовитися від цієї рослини вдома за якихось причин, дотримуйтеся правил догляду за нею:

  • витирайте листочки, обрізайте та проводьте інші маніпуляції у рукавичках;
  • мийте руки після роботи з рослиною;
  • стежте, щоб доступу до рослини не мали діти та тварини. 

 

Раніше ми розповідали, як врятувати квітку спатифілум та не припуститися помилок при догляді. 

Нагадаємо, ми писали, як поливати кімнатні рослини, щоб не зіпсувати їх.

Також ми радимо дізнатися, як повернути до життя орхідею, що вмирає.

здоров'я
поради
небезпека
шкода
кімнатні рослини
грошове дерево

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