Яку кімнатну рослину називають тихою вбивцею та де її не можна тримати

Дівчина на фоні кімнатних рослин. Фото: pexels.com

Ця кімнатна рослина є одною з найпопулярніших. Її можна зустріти на підвіконні майже кожного, хто створює зелені куточки у своїй квартирі. Є навіть повір'я, що ця рослина здатна приносити своєму володарю успіх та прибутки. Все це про товстянку або ж грошове дерево. Але мало хто знає, що воно може бути вкрай небезпечним та отруйним, за що й отримало іншу назву — тихий вбивця.

Чому грошове дерево називають тихим убивцею, як убезпечити себе та родину від негативного впливу та чому цю рослину не можна тримати у спальні, розповідаємо далі в матеріалі.

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Тихим вбивцею грошове дерево називають не просто так, і назва ця зовсім не містична, а цілком реальна. У листях грошового дерева міститься миш'як — одна з найсильніших натуральних отрут.

Якщо дорослі ще можуть контролювати свої контакти з цією рослиною, то для дітей або домашніх тварин така взаємодія може закінчитися отруєнням.

Основними симптомами отруєння грошовим деревом є:

блювота;

діарея;

відчуття спраги;

різкі болі у животі;

запаморочення;

проблеми з координацією рухів;

втрата свідомості.

Якщо ви помітили якийсь із цих симптомів — негайно звертайтесь до лікаря. Важливо після кожного контакту з рослиною мити руки й тримати її якомога далі від дітей та тварин.

Кімнатну рослину заборонено тримати там, де ви проводите багато часу або ставити її у спальні. Адже вона викликає пасивне отруєння. Якщо ви відчуваєте легке запаморочення або відсутність апетиту, це може бути негативний вплив грошового дерева.

Грошове дерево. Фото: google.com

Як доглядати за грошовим деревом та уникнути негативного впливу

Щоб уникнути негативного впливу цієї рослини, варто просто пам'ятати, де не можна тримати грошове дерево, а саме:

у кімнаті, де ви проводите багато часу;

у спальні;

на кухні.

Грошове дерево чудово почувається на балконі чи терасі, особливо в теплу пору року. Це також мінімізує її негативний вплив.

Якщо ж ви не можете відмовитися від цієї рослини вдома за якихось причин, дотримуйтеся правил догляду за нею:

витирайте листочки, обрізайте та проводьте інші маніпуляції у рукавичках;

мийте руки після роботи з рослиною;

стежте, щоб доступу до рослини не мали діти та тварини.

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