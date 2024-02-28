Як правильно поливати кімнатні рослини — головні правила догляду

Жінка, яка поливає свою рослину на підвіконні. Фото: Freepik

Здавалося б, що такого у звичайному поливі рослин у кімнаті? Але ж насправді в цьому процесі існує велика кількість різних моментів, на які обов’язково потрібно звернути увагу. Тож, щоб зберегти свої рослини у гарному вигляді, слід знати, як правильно їх поливати.

Новини.LIVE ділиться найважливішими порадами.

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Як часто поливати кімнатні рослини

Цей момент залежить від типу квітки, від розміру і виду горщика, а також від кількості світла, яке потрапляє на рослини. Тому перш ніж поливати кімнатну рослину, варто уважно стежити за нею. Зокрема, краще вивчити походження і рекомендації з догляду, а також постійно перевіряти сухість землі у горщику.

Господиня, яка поливає кімнатну рослину. Фото: Pinterest

Що варто знати при поливі рослин

Не поливайте рослини за графіком

Справа в тому, що в кожної рослини є свої вимоги щодо поливу, і якщо одним потрібна велика кількість води, то інші варто поливати набагато рідше. Також варто звертати увагу на кількість світла, від якої залежить кількість води для рослини.

Не довіряйте іншим людям поливати рослини

Щоб зберегти свої рослини, поливайте їх самі або ж довірте цей процес одній людині. Від цього залежить кількість і частота поливу.

Визначте потребу у воді

Перш, ніж поливати свої кімнатні рослини, потрібно розуміти їхні походження. Наприклад, якщо рослина має колючки або м’ясисте листя, це означає, що вона підлаштована під посуху, а тому — її не потрібно часто поливати.

Жінка, яка поливає рослини на підвіконні. Фото: Pinterest

Дивіться за ознаками на рослині

Якщо листя стало зів’ялим або потьмяніло, це означає, що квітку вже час поливати. Тому варто звертати увагу на те, що листя може перестати блищати.

Не поливайте листя

Завжди важливо стежити за тим, щоб вода під час поливу потрапляла не на листя, а на землю. Особливо, це важливо тоді, коли вдома тече дуже жорстка вода, яка може спровокувати виникнення білих плям на листях рослин.

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