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Як доглядати за алое, щоб квітка була соковитою — поради

23 лютого 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як доглядати за алое — які критерії враховувати, щоб не зіпсувати рослину
Господиня, яка поливає алое у горщику. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Алое — це досить вибаглива рослина, яка потребує особливого догляду, тому, якщо ви хочете виростити її у себе вдома, вам потрібно враховувати деякі особливості. При зберіганні алое вдома потрібно звертати увагу на освітлення, температуру, вологість та інші критерії.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для тих, хто хоче виростити вдома алое.

Як правильно доглядати за алое

Правильне освітлення

Річ у тім, що алое дуже любить світло, тому його краще тримати на південному вікні, де потрапляють прямі сонячні промені. Якщо ця рослина тривалий час перебувала у темному місці, привчати до сонця її потрібно поступово. А ось взимку алое потрібно більше освітлення, наприклад, можна додати лампи денного світла.

Відповідна температура повітря

Якщо ви живете в приватному будинку, можна винести кімнатну рослине на свіже повітря, але не можна, щоб на неї потрапляли опади. Якщо алое постійно в приміщенні, йому потрібно забезпечити потрапляння свіжого повітря. А ось взимку алое потрібно утримувати за температури не вище 14 градусів тепла.

Женщина, держащая дома алоэ
Жінка, яка тримає вдома алое. Фото: Freepik

Полив рослини

Коли алое починає активно рости, його потрібно поливати безпосередньо після того, як висохне верхній шар земельної суміші. При цьому в зимовий період поливати варто дещо рідше, даючи землі трохи підсохнути. Якщо ж вода потрапить у листову розетку, рослина може загинути.

Вологість повітря

Що стосується того, який повинен бути рівень вологості в приміщенні, то на це увагу можна не звертати. Справа в тому, що нормальний розвиток рослини зовсім не залежить від вологості повітря.

Хозяйка, сажающая алоэ в горшке
Господиня, яка саджає алое у горщику. Фото: Medium

Період цвітіння

Для цвітіння алое має перейти у період спокою, тобто низька температура повітря і довгий світловий день. Проте такі умови створити в квартирі доволі важко, тому алое рідко може цвісти у домашніх умовах.

Щомісячне підживлення

Досвідчені господарі радять щомісяця підживлювати цю рослину мінеральними добривами. Що стосується періоду, то робити це потрібно з середини весни до початку осені. Після цього варто зробити перерву аж до наступної весни.

Нагадаємо, ми писали про те, як і коли потрібно посадити гортензію, щоб вона виросла пишною. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно правильно обрізати троянду навесні. 

Також ми повідомляли про те, яку небезпечну рослину категорично не можна тримати вдома.

рослини
вирощування
догляд
алое

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