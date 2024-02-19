Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Названо кімнатну рослину, яку небезпечно тримати вдома через високу токсичність arrow

Названо кімнатну рослину, яку небезпечно тримати вдома через високу токсичність

19 лютого 2024 17:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яку популярну рослину не можна тримати вдома через високу токсичність
Жінка поливає кімнатні рослини. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Ця кімнатна рослина є одною з найпопулярніших, адже квітне впродовж тривалого часу, має безмежний спектр кольорів та особливий яскраво виражений аромат. Багато хто вважає її непримхливою та легкою у догляді. Однак, за всією цією привабливістю ховається небезпека. Мова йде про герань або пеларгонію. 

Новини.LIVE розповідає, чому герань небезпечно тримати вдома. 

Висока токсичність 

Герань містить різні хімічні речовини, які можуть бути потенційно токсичними для людини при контакті зі слизовою оболонкою або шкірою. Серед таких речовин: 

  • фітонциди — використовуються рослиною для захисту від шкідників та хвороб;
  • гераніол та гераніальдегід — ефірні масла, що надають рослині її унікальний запах, як і ефірна олія;
  • алкалоїди (пеларгоніїн) — які також можуть мати токсичний ефект на людину при великих дозах;
  • таніни — можуть призвести до подразнення шкіри або слизової оболонки при контакті.

Вкрай важливо уникати прямого контакту з соком рослини та ретельно мити руки після роботи з геранню. 

Ризик виникнення алергії 

Часто у дітей та дорослих може виникати алергічна реакція на пилок герані, яка проявляється у вигляді закладеного носа, свербежу, подразнення, червоних плям або навіть висипу на шкірі після контакту з рослиною або її соком.

Якщо ви схильні до алергічних реакцій, будьте обережні при роботі з геранню або ж краще відмовтеся від такої кімнатної рослини. 

 

Яку популярну рослину не можна тримати вдома через високу токсичність
Герань квітне на підвіконні. Фото: google.com

Ризик отруєння домашніх тварин

Ця рослина отруйна для домашніх улюбленців, які можуть випадково погризти зелені листочку. Залежно від того, скільки тварина встигла з'їсти можуть проявлятися такі симптоми: 

  • апатія;
  • кволість;
  • блювання;
  • діарея;
  • зміна апетиту;
  • болі в животі;
  • тремтіння м'язів;
  • аритмія.

Якщо у вас виникли підозри на отруєння геранню у вашого домашнього улюбленця, негайно зверніться до ветеринарного лікаря для отримання допомоги та лікування.

Запах — приємний чи ні?

Всі сорти герані володіють сильним запахом, особливо герань запашна. Якщо зачепити рослину, вона заповнить ароматом весь дім. Цікаво, що деяким людям цей запах подобається, а у деяких навпаки — викликає огиду.

 

Яка популярна кімнатна рослина може бути надто токсична для людей і тварин
Пересаджує герань. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, які квіти потрібно сіяти на розсаду у лютому. 

Нагадаємо, ми розповідали, як легко виростити пишні хризантеми з насіння.

Також радимо ознайомитися з місячним посівним календарем на лютий 2024 року.

здоров'я
рослини
квіти
поради
шкода
герань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі