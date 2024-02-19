Яку популярну рослину не можна тримати вдома через високу токсичність

Жінка поливає кімнатні рослини. Фото: istockphoto.com

Ця кімнатна рослина є одною з найпопулярніших, адже квітне впродовж тривалого часу, має безмежний спектр кольорів та особливий яскраво виражений аромат. Багато хто вважає її непримхливою та легкою у догляді. Однак, за всією цією привабливістю ховається небезпека. Мова йде про герань або пеларгонію.

Новини.LIVE розповідає, чому герань небезпечно тримати вдома.

Висока токсичність

Герань містить різні хімічні речовини, які можуть бути потенційно токсичними для людини при контакті зі слизовою оболонкою або шкірою. Серед таких речовин:

фітонциди — використовуються рослиною для захисту від шкідників та хвороб;

гераніол та гераніальдегід — ефірні масла, що надають рослині її унікальний запах, як і ефірна олія;

алкалоїди (пеларгоніїн) — які також можуть мати токсичний ефект на людину при великих дозах;

таніни — можуть призвести до подразнення шкіри або слизової оболонки при контакті.

Вкрай важливо уникати прямого контакту з соком рослини та ретельно мити руки після роботи з геранню.

Ризик виникнення алергії

Часто у дітей та дорослих може виникати алергічна реакція на пилок герані, яка проявляється у вигляді закладеного носа, свербежу, подразнення, червоних плям або навіть висипу на шкірі після контакту з рослиною або її соком.

Якщо ви схильні до алергічних реакцій, будьте обережні при роботі з геранню або ж краще відмовтеся від такої кімнатної рослини.

Герань квітне на підвіконні. Фото: google.com

Ризик отруєння домашніх тварин

Ця рослина отруйна для домашніх улюбленців, які можуть випадково погризти зелені листочку. Залежно від того, скільки тварина встигла з'їсти можуть проявлятися такі симптоми:

апатія;

кволість;

блювання;

діарея;

зміна апетиту;

болі в животі;

тремтіння м'язів;

аритмія.

Якщо у вас виникли підозри на отруєння геранню у вашого домашнього улюбленця, негайно зверніться до ветеринарного лікаря для отримання допомоги та лікування.

Запах — приємний чи ні?

Всі сорти герані володіють сильним запахом, особливо герань запашна. Якщо зачепити рослину, вона заповнить ароматом весь дім. Цікаво, що деяким людям цей запах подобається, а у деяких навпаки — викликає огиду.

Пересаджує герань. Фото: shutterstock.com

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