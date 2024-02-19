Какое популярное растение нельзя держать дома из-за высокой токсичности

Женщина поливает комнатные растения. Фото: istockphoto.com

Это комнатное растение одно из самых популярных, ведь цветет на протяжении длительного времени, имеет безграничный спектр цветов и особый ярко выраженный аромат. Многие считают его неприхотливым и легким в уходе. Однако за всей этой привлекательностью скрывается опасность. Речь идет о герани или пеларгонии.

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Высокая токсичность

Герань содержит разные химические вещества, которые могут быть потенциально токсичными для человека при контакте со слизистой или кожей. Среди таких веществ:

фитонциды — используются растением для защиты от вредителей и болезней;

гераниол и гераниальдегид — эфирные масла, которые придают растению его уникальный запах;

алкалоиды (пеларгониин) — которые также могут оказывать токсический эффект на человека при больших дозах;

танины — могут привести к раздражению кожи или слизистой оболочки при контакте.

Очень важно избегать прямого контакта с соком растения и тщательно мыть руки после работы с геранью.

Риск возникновения аллергии

Часто у детей и взрослых может возникать аллергическая реакция на пыльцу герани, которая проявляется в виде заложенного носа, зуда, раздражения, красных пятен или даже сыпи на коже после контакта с растением или его соком.

Если вы склонны к аллергическим реакциям, будьте осторожны при работе с геранью или лучше откажитесь от такого комнатного растения.

Герань цветет на подоконнике. Фото: google.com

Риск отравления домашних животных

Это растение ядовито для домашних любимцев, которые могут случайно погрызть зеленые листики. В зависимости от того, сколько животное успело съесть, могут проявляться следующие симптомы:

апатия;

слабость;

рвота;

диарея;

смена аппетита;

боли в животе;

дрожь мышц;

аритмия.

Если у вас возникли подозрения на отравление геранью у вашего домашнего питомца, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу для получения помощи и лечения.

Запах — приятный или нет?

Все сорта герани обладают сильным запахом, особенно герань душистая. Если задеть растение, оно заполнит ароматом весь дом. Интересно, что некоторым людям этот запах нравится, а у некоторых наоборот вызывает отвращение.

Пересаживает герань. Фото: shutterstock.com

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