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Названо комнатное растение, которое опасно держать дома из-за высокой токсичности

19 февраля 2024 17:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какое популярное растение нельзя держать дома из-за высокой токсичности
Женщина поливает комнатные растения. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Это комнатное растение одно из самых популярных, ведь цветет на протяжении длительного времени, имеет безграничный спектр цветов и особый ярко выраженный аромат. Многие считают его неприхотливым и легким в уходе. Однако за всей этой привлекательностью скрывается опасность. Речь идет о герани или пеларгонии.

Новини.LIVE рассказывает, почему герань опасно держать дома.

Высокая токсичность

Герань содержит разные химические вещества, которые могут быть потенциально токсичными для человека при контакте со слизистой или кожей. Среди таких веществ:

  • фитонциды — используются растением для защиты от вредителей и болезней;
  • гераниол и гераниальдегид — эфирные масла, которые придают растению его уникальный запах;
  • алкалоиды (пеларгониин) — которые также могут оказывать токсический эффект на человека при больших дозах;
  • танины — могут привести к раздражению кожи или слизистой оболочки при контакте.

Очень важно избегать прямого контакта с соком растения и тщательно мыть руки после работы с геранью.

Риск возникновения аллергии

Часто у детей и взрослых может возникать аллергическая реакция на пыльцу герани, которая проявляется в виде заложенного носа, зуда, раздражения, красных пятен или даже сыпи на коже после контакта с растением или его соком.

Если вы склонны к аллергическим реакциям, будьте осторожны при работе с геранью или лучше откажитесь от такого комнатного растения.

 

Какое популярное растение нельзя держать дома из-за высокой токсичности
Герань цветет на подоконнике. Фото: google.com

Риск отравления домашних животных

Это растение ядовито для домашних любимцев, которые могут случайно погрызть зеленые листики. В зависимости от того, сколько животное успело съесть, могут проявляться следующие симптомы:

  • апатия;
  • слабость;
  • рвота;
  • диарея;
  • смена аппетита;
  • боли в животе;
  • дрожь мышц;
  • аритмия.

Если у вас возникли подозрения на отравление геранью у вашего домашнего питомца, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу для получения помощи и лечения.

Запах приятный или нет?

Все сорта герани обладают сильным запахом, особенно герань душистая. Если задеть растение, оно заполнит ароматом весь дом. Интересно, что некоторым людям этот запах нравится, а у некоторых наоборот вызывает отвращение.

 

Какое популярное комнатное растение может быть слишком токсичным для людей и животных
Пересаживает герань. Фото: shutterstock.com

Раньше мы писали, какие цветы нужно сеять на рассаду в феврале.

Напомним, мы рассказывали, как легко вырастить пышные хризантемы из семян.

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