Как ухаживать за алоэ — какие критерии учитывать, чтобы не испортить растение

Хозяйка, поливающая алоэ в горшке. Фото: Pinterest

Алоэ — это достаточно прихотливое растение, которое требует особого ухода, поэтому, если вы хотите вырастить его у себя дома, вам нужно учитывать некоторые особенности. При хранении алоэ дома следует обращать внимание на освещение, температуру, влажность и другие критерии.

Новини.LIVE делится лучшими советами для тех, кто хочет вырастить дома алоэ.

Как правильно ухаживать за алоэ

Правильное освещение

Дело в том, что алоэ очень любит свет, поэтому лучше держать его на южном окне, где попадают прямые солнечные лучи. Если это растение долгое время находилось в темном месте, приучать к солнцу нужно постепенно. А вот зимой алоэ требуется большее освещение, например, можно добавить лампы дневного света.

Соответствующая температура воздуха

Если вы живете в частном доме, можно вынести комнатное растение на свежий воздух, но нельзя, чтобы на него попадали осадки. Если алоэ постоянно находится в помещении, ему нужно обеспечить попадание свежего воздуха. А вот зимой алоэ нужно удерживать при температуре не выше 14 градусов тепла.

Женщина, которая держит алоэ дома. Фото: Freepik

Полив растения

Когда алоэ начинает активно расти, его следует поливать непосредственно после того, как высохнет верхний слой земельной смеси. При этом в зимний период поливать стоит несколько реже, давая земле немного подсохнуть. Если вода попадет в листовую розетку, растение может погибнуть.

Влажность воздуха

Что касается того, каким должен быть уровень влажности в помещении, то на это внимание можно не обращать. Дело в том, что нормальное развитие растения совсем не зависит от влажности воздуха.

Хозяйка, которая садит алоэ в горшке. Фото: Medium

Период цветения

Для цветения алоэ должно перейти в период покоя, то есть низкая температура воздуха и длинный световой день. Однако такие условия создать в квартире довольно трудно, поэтому алоэ редко может цвести в домашних условиях.

Ежемесячная подкормка

Опытные хозяева советуют ежемесячно подкармливать это растение минеральными удобрениями. Что касается периода, то делать это нужно с середины весны до начала осени. После этого следует сделать перерыв вплоть до следующей весны.

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