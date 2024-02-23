Как ухаживать за алоэ — какие критерии учитывать, чтобы не испортить растение

Как ухаживать за алоэ, чтобы цветок был сочным — советы
Алоэ — это достаточно прихотливое растение, которое требует особого ухода, поэтому, если вы хотите вырастить его у себя дома, вам нужно учитывать некоторые особенности. При хранении алоэ дома следует обращать внимание на освещение, температуру, влажность и другие критерии.
Новини.LIVE делится лучшими советами для тех, кто хочет вырастить дома алоэ.
Как правильно ухаживать за алоэ
Правильное освещение
Дело в том, что алоэ очень любит свет, поэтому лучше держать его на южном окне, где попадают прямые солнечные лучи. Если это растение долгое время находилось в темном месте, приучать к солнцу нужно постепенно. А вот зимой алоэ требуется большее освещение, например, можно добавить лампы дневного света.
Соответствующая температура воздуха
Если вы живете в частном доме, можно вынести комнатное растение на свежий воздух, но нельзя, чтобы на него попадали осадки. Если алоэ постоянно находится в помещении, ему нужно обеспечить попадание свежего воздуха. А вот зимой алоэ нужно удерживать при температуре не выше 14 градусов тепла.
Полив растения
Когда алоэ начинает активно расти, его следует поливать непосредственно после того, как высохнет верхний слой земельной смеси. При этом в зимний период поливать стоит несколько реже, давая земле немного подсохнуть. Если вода попадет в листовую розетку, растение может погибнуть.
Влажность воздуха
Что касается того, каким должен быть уровень влажности в помещении, то на это внимание можно не обращать. Дело в том, что нормальное развитие растения совсем не зависит от влажности воздуха.
Период цветения
Для цветения алоэ должно перейти в период покоя, то есть низкая температура воздуха и длинный световой день. Однако такие условия создать в квартире довольно трудно, поэтому алоэ редко может цвести в домашних условиях.
Ежемесячная подкормка
Опытные хозяева советуют ежемесячно подкармливать это растение минеральными удобрениями. Что касается периода, то делать это нужно с середины весны до начала осени. После этого следует сделать перерыв вплоть до следующей весны.
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