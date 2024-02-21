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Забудьте про проблеми зі здоров'ям і шкірою — чим корисне алое

21 лютого 2024 22:22
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Корисні властивості алое — як воно впливає на організм і шкіру
Щаслива жінка, яка тримає горщик з алое. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Алое — це найпопулярніша медична рослина, якою користувалися ще наші предки понад 3500 років тому. Справа в тому, що ця рослина містить велику кількість корисних компонентів, позитивно впливає на внутрішні органи і покращує зовнішній вигляд людини.

Про це повідомляє Everyday Health.

Які корисні елементи містить має алое

У м’якоті алое міститься найбільша кількість цінних інгредієнтів, які позитивно впливають на організм людини. Так, до складу цієї рослини входять такі корисні компоненти, як:

  • Мінеральні речовини (фосфор, залізо, магній, цинк, калій, кальцій, хром тощо)
  • Вітаміни групи В
  • Амінокислоти (аргінін, лізин, тирозин тощо)
  • Білки
  • Ненасичені жирні кислоти
  • Стероїдні алкалоїди
  • Протизапальні речовини (бета-ситостерин, який знижує рівень холестерину в крові, і кампестерол, який зміцнює кістки і суглоби)
  • Антимікробні речовини
  • Ферменти
  • Вуглеводи
  • Сахариди і полісахариди (маноза, глюкоза тощо)

Як алое впливає на здоров’я людини

Оскільки до складу алое входить велика кількість полісахаридів, лікарі призначають його як додаткову добавку у період лікування органів травлення. До того ж, алое покращує функціонування кишківника, підтримуючи обмін речовин і запобігаючи закрепам.

Сок алоэ, который полезен для здоровья человека
Сок алое, який корисний для здоров'я людини. Фото: Pinterest

Крім того, алое збільшує вироблення жовчі, тому його можна використовувати людям із проблемами печінки. Ця рослина також пришвидшує вироблення шлункового соку і підтримує обмін вуглеводів і жирів, контролюючи рівень холестерину і глюкози в крові.

Як алое використовують у косметології і дерматології

Варто відзначити також і той факт, що алое пришвидшує процес лікування псоріазу і різних типів дерматиту. Також ця рослина стимулює вироблення колагенових волокон, пришвидчуючи загоєння ран і регенеруючи пошкоджену шкіру. 

Использование алоэ в косметологии
Використання алое в косметології. Фото: Freepik

До того ж, алое заспокоює подразнення, зменшує почервоніння і добре зволожує шкіру обличчя.

Нагадаємо, ми писали про те, яку рослину в жодному разі не можна тримати вдома через високий рівень токсичності. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно знати про корисні властивості і шкоду для здоров’я меда. 

Також ми повідомляли про те, чому обов’язково потрібно вживати авокадо і як воно впливає на здоров’я людини.

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користь
алое
косметологія

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