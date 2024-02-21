Полезные свойства алоэ — как оно влияет на организм и кожу

Забудьте о проблемах со здоровьем и кожей — чем полезно алоэ
Алоэ — это самое популярное медицинское растение, которым пользовались еще наши предки более 3500 лет назад. Дело в том, что это растение содержит большое количество полезных компонентов, оказывает положительное влияние на внутренние органы и улучшает внешний вид человека.
Об этом сообщает Everyday Health.
Какие полезные элементы содержит алоэ
В мякоти алоэ содержится самое большое количество ценных ингредиентов, положительно влияющих на организм человека. Так, в состав этого растения входят такие полезные компоненты, как:
- Минеральные вещества (фосфор, железо, магний, цинк, калий, кальций, хром)
- Витамины группы В
- Аминокислоты (аргинин, лизин, тирозин и т.п.)
- Белки
- Ненасыщенные жирные кислоты
- Стероидные алкалоиды
- Противовоспалительные вещества (бета-ситостерин, снижающий уровень холестерина в крови, и компестерол, укрепляющий кости и суставы)
- Антимикробные вещества
- Ферменты
- Углеводы
- Сахариды и полисахариды (маноза, глюкоза и т.п.)
Как алоэ влияет на здоровье человека
Поскольку в состав алоэ входит большое количество полисахаридов, врачи назначают его в качестве дополнительной добавки в период лечения органов пищеварения. К тому же, алоэ улучшает функционирование кишечника, поддерживая обмен веществ и предотвращая запоры.
Кроме того, алоэ увеличивает выработку желчи, поэтому его можно использовать людям с проблемами печени. Это растение также ускоряет выработку желудочного сока и поддерживает обмен углеводов и жиров, контролируя уровень холестерина и глюкозы в крови.
Как алоэ используют в косметологии и дерматологии
Следует отметить также и тот факт, что алоэ ускоряет процесс лечения псориаза и разных типов дерматита. Также это растение стимулирует выработку коллагеновых волокон, ускоряя заживление ран и регенерируя поврежденную кожу.
К тому же, алоэ успокаивает раздражение, уменьшает красноту и хорошо увлажняет кожу лица.
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