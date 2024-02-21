Полезные свойства алоэ — как оно влияет на организм и кожу

Счастливая женщина, держащая горшок с алоэ. Фото: Pinterest

Алоэ — это самое популярное медицинское растение, которым пользовались еще наши предки более 3500 лет назад. Дело в том, что это растение содержит большое количество полезных компонентов, оказывает положительное влияние на внутренние органы и улучшает внешний вид человека.

Об этом сообщает Everyday Health.

Какие полезные элементы содержит алоэ

В мякоти алоэ содержится самое большое количество ценных ингредиентов, положительно влияющих на организм человека. Так, в состав этого растения входят такие полезные компоненты, как:

Минеральные вещества (фосфор, железо, магний, цинк, калий, кальций, хром)

Витамины группы В

Аминокислоты (аргинин, лизин, тирозин и т.п.)

Белки

Ненасыщенные жирные кислоты

Стероидные алкалоиды

Противовоспалительные вещества (бета-ситостерин, снижающий уровень холестерина в крови, и компестерол, укрепляющий кости и суставы)

Антимикробные вещества

Ферменты

Углеводы

Сахариды и полисахариды (маноза, глюкоза и т.п.)

Как алоэ влияет на здоровье человека

Поскольку в состав алоэ входит большое количество полисахаридов, врачи назначают его в качестве дополнительной добавки в период лечения органов пищеварения. К тому же, алоэ улучшает функционирование кишечника, поддерживая обмен веществ и предотвращая запоры.

Сок алоэ, который полезен для здоровья человека. Фото: Pinterest

Кроме того, алоэ увеличивает выработку желчи, поэтому его можно использовать людям с проблемами печени. Это растение также ускоряет выработку желудочного сока и поддерживает обмен углеводов и жиров, контролируя уровень холестерина и глюкозы в крови.

Как алоэ используют в косметологии и дерматологии

Следует отметить также и тот факт, что алоэ ускоряет процесс лечения псориаза и разных типов дерматита. Также это растение стимулирует выработку коллагеновых волокон, ускоряя заживление ран и регенерируя поврежденную кожу.

Использование алоэ в косметологии. Фото: Freepik

К тому же, алоэ успокаивает раздражение, уменьшает красноту и хорошо увлажняет кожу лица.

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