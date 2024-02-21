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Забудьте о проблемах со здоровьем и кожей — чем полезно алоэ

21 февраля 2024 22:22
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Полезные свойства алоэ — как оно влияет на организм и кожу
Счастливая женщина, держащая горшок с алоэ. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Алоэ — это самое популярное медицинское растение, которым пользовались еще наши предки более 3500 лет назад. Дело в том, что это растение содержит большое количество полезных компонентов, оказывает положительное влияние на внутренние органы и улучшает внешний вид человека.

Об этом сообщает Everyday Health.

Какие полезные элементы содержит алоэ

В мякоти алоэ содержится самое большое количество ценных ингредиентов, положительно влияющих на организм человека. Так, в состав этого растения входят такие полезные компоненты, как:

  • Минеральные вещества (фосфор, железо, магний, цинк, калий, кальций, хром)
  • Витамины группы В
  • Аминокислоты (аргинин, лизин, тирозин и т.п.)
  • Белки
  • Ненасыщенные жирные кислоты
  • Стероидные алкалоиды
  • Противовоспалительные вещества (бета-ситостерин, снижающий уровень холестерина в крови, и компестерол, укрепляющий кости и суставы)
  • Антимикробные вещества
  • Ферменты
  • Углеводы
  • Сахариды и полисахариды (маноза, глюкоза и т.п.)

Как алоэ влияет на здоровье человека

Поскольку в состав алоэ входит большое количество полисахаридов, врачи назначают его в качестве дополнительной добавки в период лечения органов пищеварения. К тому же, алоэ улучшает функционирование кишечника, поддерживая обмен веществ и предотвращая запоры.

Сок алоэ, который полезен для здоровья человека
Сок алоэ, который полезен для здоровья человека. Фото: Pinterest

Кроме того, алоэ увеличивает выработку желчи, поэтому его можно использовать людям с проблемами печени. Это растение также ускоряет выработку желудочного сока и поддерживает обмен углеводов и жиров, контролируя уровень холестерина и глюкозы в крови.

Как алоэ используют в косметологии и дерматологии

Следует отметить также и тот факт, что алоэ ускоряет процесс лечения псориаза и разных типов дерматита. Также это растение стимулирует выработку коллагеновых волокон, ускоряя заживление ран и регенерируя поврежденную кожу.

Использование алоэ в косметологии
Использование алоэ в косметологии. Фото: Freepik

К тому же, алоэ успокаивает раздражение, уменьшает красноту и хорошо увлажняет кожу лица.

Напомним, мы писали о том, какое растение ни в коем случае нельзя держать дома из-за высокого уровня токсичности.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать о полезных свойствах и вреде для здоровья меда.

Также мы сообщали о том, почему обязательно нужно употреблять авокадо и как оно влияет на здоровье человека.

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