Як та коли обрізати троянду навесні — кущі будуть рясно квітнути

Обрізка кущів троянд навесні. Колаж Новини.LIVE

Один з ключових етапів у догляді за трояндами, який визначає їхню майбутню красу та рясне цвітіння, без сумніву, є весняна обрізка. Провівши її правильно, можна отримати розкішний квітучий сад.

Новини.LIVE з посиланням на GradinaMax ділиться цінними порадами та правилами, як правильно обрізати троянди навесні, коли це краще робити та які інструменти використовувати.

Для чого обрізати троянди навесні

Обрізка троянд навесні сприяє активному росту нових пагонів та розвитку більш міцних гілок, що впливає на щедре цвітіння.

Видалення старих, хворих або пошкоджених гілок сприяє здоров'ю рослини та запобігає розповсюдженню хвороб. Таким чином також можна контролювати форму та розмір куща.

Коли необхідно проводити весняну обрізку троянд

Важливо зловити момент, коли бруньки набухають, але ще не починають рости. Як правило це березень-квітень. Проте, у деяких більш теплих областях України це може статися й в кінці лютого або на початку березня.

А тому важливо стежити за погодою саме у вашому регіоні. Коли починає теплішати, уважно стежте за трояндами, щоб не проґавити момент.

Перед обрізанням з троянд потрібно зняти укриття, яким накривали взимку, забрати все сміття та обрізати засохле листя. Згодом, можна проводити обрізання, найчастіше санітарне.

Обрізає троянду в саду. Фото: pixabay.com

Чим обрізати троянди

Робочі інструменти: секатор, ножиці.

Інвентар обов'язково має бути дуже гострим, майже як скальпель у лікаря.

Спеціалісти підкреслюють, перед використанням інструменти обов'язково треба продезінфікувати в міцному розчині марганцівки. Рекомендується тримати їх у розчині впродовж 15-20 хвилин. Цього часу достатньо для знищення бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів.

Після інструменти можна витягти з розчину та дати їм підсохнути перед використанням.

Як обрізати троянду навесні — загальні правила

Найвдаліший день для обрізання троянд — ясний та сонячний, без жодного натяку на дощ.

Перший етап — санітарна обрізка кущів, коли видаляються усі сухі, слабкі та пошкоджені гілки.

Якщо кущі старше 5-ти років, обрізка потрібна для того, щоб омолодити троянди. У чайно-гібридних троянд старі пагони 3-5 ти років зрізаються повністю. У троянд, що плетуться зрізаються пагони 6-7-ми років.

Другий етап — формуюча обрізка. Важливо звертати увагу на бруньки: в який бік вони дивляться, туди й будуть рости пагони.

Необхідно зробити зріз під кутом 45 градусів (косий зріз), захоплюючи на 5-7 мм вище рівня бруньки. Якщо зріз чистий і молочно-білий — все добре.

Якщо покритий бурими плямами, зрізаємо нижче, поки не переконаємося, що серцевина зрізу чиста і здорова. Не жалійте такі гілки, адже вони хворі й лише відніматимуть життєві сили у всього куща.

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