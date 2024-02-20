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Как правильно обрезать розу весной — кусты пышно зацветут

20 февраля 2024 17:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как и когда обрезать розу весной — кусты будут обильно цвести
Обрезка кустов розы весной. Коллаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Один из ключевых этапов в уходе за розами, который определяет их будущую красоту и обильное цветение, без сомнения, весенняя обрезка. Проведя ее правильно, можно получить роскошный цветущий сад.

Новини.LIVE со ссылкой на GradinaMax делится ценными советами и правилами, как правильно обрезать розы весной, когда это лучше делать и какие инструменты использовать.

Зачем обрезать розы весной

Обрезка роз весной способствует активному росту новых побегов и развитию более крепких ветвей, что влияет на щедрое цветение.

Удаление старых, больных или поврежденных ветвей способствует здоровью растения и предотвращает распространение болезней. Таким образом, можно контролировать форму и размер куста.

Когда необходимо проводить весеннюю обрезку роз

Важно поймать момент, когда почки набухают, но еще не начинают расти. Как правило, это март-апрель. Однако в некоторых более теплых областях Украины это может произойти и в конце февраля или начале марта.

Поэтому важно следить за погодой именно в вашем регионе. Когда начинает теплеть, внимательно следите за розами, чтобы не упустить момент.

Перед обрезкой из роз нужно снять накрытие, которым накрывали зимой, забрать весь мусор и обрезать засохшие листья. Впоследствии можно проводить обрезку, чаще всего санитарную.

 

Когда необходимо проводить весеннюю обрезку роз
Обрезка розы в саду. Фото: pixabay.com

Чем обрезать розы

Рабочие инструменты: секатор, ножницы.

Инвентарь обязательно должен быть очень острым, почти как скальпель у врача.

Специалисты подчеркивают, перед использованием инструменты обязательно нужно продезинфицировать в крепком растворе марганцовки. Рекомендуется держать их в растворе в течение 15-20 минут. Этого достаточно для уничтожения бактерий и других вредных микроорганизмов.

После этого инструменты можно извлечь из раствора и дать им подсохнуть перед использованием.

Как обрезать розу весной — общие правила

Самый удачный день для обрезки роз — ясный и солнечный, без намека на дождь.

Первый этап — санитарная обрезка кустов, когда удаляются все сухие, слабые и поврежденные ветви.

Если кусты старше 5 лет, обрезка нужна для того, чтобы омолодить розы. У чайно-гибридных роз старые побеги 3-5 лет срезаются полностью. У плетущихся роз срезаются побеги 6-7-ми лет.

Второй этап — формирующая обрезка. Важно обращать внимание на почки: в какую сторону они смотрят туда и будут расти побеги.

Необходимо сделать срез под углом 45 градусов (косой срез), захватывая на 5-7 мм выше уровня почки. Если срез чистый и молочно-белый — все хорошо.

Если покрыт бурыми пятнами, срезаем ниже, пока не убедимся, что сердцевина среза чиста и здорова. Не жалейте такие ветви, ведь они больны и будут только отнимать жизненные силы у всего куста.

 

Раньше мы писали, какое комнатное растение опасно держать дома из-за высокой токсичности.

Напомним, мы рассказывали, какие цветы нужно сеять на рассаду в феврале.

Также советуем узнать, как легко вырастить пышные хризантемы из семян.

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