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Как поливать комнатные растения, чтобы не испортить их — важные советы

28 февраля 2024 15:23
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как правильно поливать комнатные растения — главные правила ухода
Женщина, которая поливает свое растение на подоконнике. Фото: Freepik
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Казалось бы, что такого в обычном поливе растений в комнате? Но на самом деле в этом процессе существует множество различных моментов, на которые обязательно нужно обратить внимание. Чтобы сохранить свои растения в хорошем виде, следует знать, как правильно их поливать.

Новини.LIVE делится самыми важными советами.

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Как часто поливать комнатные растения

Этот момент зависит от типа цветка, от размера и вида горшка, а также от количества попадающего на растения света. Поэтому прежде, чем поливать комнатное растение, следует внимательно следить за ним. В частности, лучше изучить происхождение и рекомендации по уходу, а также постоянно проверять сухость земли в горшке.

Хозяйка, поливающая комнатное растение
Хозяйка, поливающая комнатное растение. Фото: Pinterest

Что следует знать при поливе растений

Не поливайте растения по графику

Дело в том, что у каждого растения есть свои требования по поливу, и если одним нужно большое количество воды, то другие следует поливать гораздо реже. Также следует обращать внимание на количество света, от которого зависит количество воды для растения.

Не доверяйте другим людям поливать растения

Чтобы сохранить свои растения, поливайте их сами или доверьте этот процесс одному человеку. От этого зависит количество и частота полива.

Определите потребность в воде

Прежде, чем поливать свои комнатные растения, нужно понимать их происхождение. Например, если растение имеет колючки или мясистые листья, это означает, что оно подстроено под засуху, а потому его не нужно часто поливать.

Женщина, которая поливает растения на подоконнике.
Женщина, которая поливает растения на подоконнике. Фото: Pinterest

Следите за признаками на растении

Если листья стали увядшими или потускнели, это означает, что цветок пора поливать. Поэтому следует обращать внимание на то, что листья могут перестать блестеть.

Не поливайте листья

Всегда важно следить за тем, чтобы вода во время полива попадала не на листья, а на землю. Особенно важно, когда дома течет очень жесткая вода, которая может спровоцировать возникновение белых пятен на листьях растений.

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать, пересаживать и в каком месте ставить орхидею.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно ухаживать за алоэ, чтобы растение было сочным.

Также мы сообщали о том, какие комнатные растения наиболее ядовиты и опасны.

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цветы
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комнатные растения

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