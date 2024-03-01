Які кімнатні рослини приносять гроші і добробут

Молода жінка, яка тримає кімнатну рослину. Фото: Freepik

Не секрет, що кімнатні рослини не тільки створюють красу і неймовірний затишок в оселі, а й мають сильний вплив на господаря, в якого вони мешкають. Варто знати, які квіти здатні принести фінансовий успіх і справжній добробут господарям.

Новини.LIVE ділиться переліком справжніх амулетів для будинку.

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Грошове дерево

Люди вважають, що грошове дерево здатне стати справжнім магнітом для грошей і покращити фінансового становища. Вважається, що якщо це дерево активно росте, воно покращує добробут в сім’ї, а якщо хворіє і в’яне, то це, навпаки, погано впливає на оселю.

Фахівці не рекомендують викидати цю рослину, а намагатися врятувати дерево, щоб створити справжню гармонію в сім’ї.

Грошове дерево, яке здатне принести добробут сім'ї. Фото: Pinterest

Спатифілум

Цю рослину в народі ще називають "жіночим щастям", і люди вірять, що вона активно росте лише там, де панує справжнє щастя. Проте, якщо вдома господарі постійно сваряться, ця рослина не тільки перестає цвісти, а ще й поступово гине.

До того ж, у народі вважають, що ця квітка може покращити ситуацію у важкому домі, подарувавши сім’ї злагоду і спокій. Але, перш за все, ця рослина стосується жінок і допомагають різним дівчатам у житті.

Наприклад, заможні жінки знайдуть гармонію у шлюбі, ті, в кого немає коханих, знайдуть другу половинку, бездітні завагітніють і тим, кому не щастило в особистому житті, нарешті, пощастить.

Спатифілум, або "жіноче щастя". Фото: Pinterest

Антуріум

Експерти радять рослину, яку ще називають "чоловічим щастям", використовувати разом зі спатифілумом, щоб посилити ефект. Люди вважають, що ця квітка може подарувати чоловікам хоробрість, силу, твердість тощо.

Але для жінок ця квітка також не менш корисна, адже в народі вважається, що вона може допомогти дівчині зустріти справжнє кохання.

Антуріум, або "чоловіче щастя". Фото: Pinterest

Заміокулькас

Ця рослина, яку ще називають "доларовим деревом", завжди покращує фінансове становище господарів дому. Йдеться про підвищення на роботі, видачу премії, збільшення зарплати тощо. До того ж, це дерево може подарувати успіхи в особистому житті.

Заміокулькас, або "доларове дерево". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини в жодному разі не можна висаджувати на одній ділянці.

Раніше ми розповідали про те, як врятувати спатифілума, який починає гинути.

Також ми повідомляли про те, як можна швидко врятувати орхідею за допомогою підручних засобів.