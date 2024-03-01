Какие комнатные растения приносят деньги и благополучие

Настоящий амулет для дома — какие растения приносят благополучие семье
Не секрет, что комнатные растения не только создают красоту и невероятный уют в доме, но и оказывают сильное влияние на хозяина, у которого они обитают. Стоит знать, какие цветы способны принести финансовый успех и настоящее благополучие хозяевам.
Новини.LIVE делится перечнем настоящих амулетов для дома.
Какие растения следует держать дома
Денежное дерево
Люди считают, что денежное дерево способно стать настоящим магнитом для денег и улучшить финансовое положение. Считается, что если это дерево активно растет, оно улучшает благополучие в семье, а если болеет и увядает, то это, наоборот, плохо влияет на жилище.
Специалисты не рекомендуют выбрасывать это растение, а пытаться спасти дерево, чтобы создать настоящую гармонию в семье.
Спатифиллум
Это растение в народе еще называют "женским счастьем", и люди верят, что оно активно растет только там, где царит настоящее счастье. Однако, если дома хозяева постоянно ссорятся, это растение не только перестает цвести, но и постепенно гибнет.
К тому же, в народе считают, что этот цветок может улучшить ситуацию в тяжелом доме, подарив семье согласие и спокойствие. Но, прежде всего, это растение касается женщин и помогают разным девушкам в жизни.
К примеру, состоятельные женщины обретут гармонию в браке, те, у кого нет любимых, найдут вторую половинку, бездетные забеременеют и тем, кому не везло в личной жизни, наконец, повезет.
Антуриум
Эксперты советуют растение, которое еще называют "мужским счастьем", использовать вместе со спатифиллумом, чтобы усилить эффект. Люди считают, что этот цветок может подарить мужчинам храбрость, силу, твердость и т.д.
Но для женщин этот цветок также не менее полезен, ведь в народе считается, что он может помочь девушке встретить настоящую любовь.
Замиокулькас
Это растение, которое еще называют "долларовым деревом", всегда улучшает финансовое положение хозяев дома. Речь идет о повышении на работе, выдаче премии, увеличении зарплаты и т.д. К тому же, это дерево может подарить успехи в личной жизни.
Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя высаживать на одном участке.
Раньше мы рассказывали о том, как спасти спатифиллум, который начинает погибать.
Также мы сообщали о том, как быстро спасти орхидею с помощью подручных средств.
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