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Настоящий амулет для дома — какие растения приносят благополучие семье

1 марта 2024 15:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие комнатные растения приносят деньги и благополучие
Молодая женщина, держащая комнатное растение. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Не секрет, что комнатные растения не только создают красоту и невероятный уют в доме, но и оказывают сильное влияние на хозяина, у которого они обитают. Стоит знать, какие цветы способны принести финансовый успех и настоящее благополучие хозяевам.

Новини.LIVE делится перечнем настоящих амулетов для дома.

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Денежное дерево

Люди считают, что денежное дерево способно стать настоящим магнитом для денег и улучшить финансовое положение. Считается, что если это дерево активно растет, оно улучшает благополучие в семье, а если болеет и увядает, то это, наоборот, плохо влияет на жилище.

Специалисты не рекомендуют выбрасывать это растение, а пытаться спасти дерево, чтобы создать настоящую гармонию в семье.

Денежное дерево, способное принести благополучие семье
Денежное дерево, способное принести благополучие семье. Фото: Pinterest

Спатифиллум

Это растение в народе еще называют "женским счастьем", и люди верят, что оно активно растет только там, где царит настоящее счастье. Однако, если дома хозяева постоянно ссорятся, это растение не только перестает цвести, но и постепенно гибнет.

К тому же, в народе считают, что этот цветок может улучшить ситуацию в тяжелом доме, подарив семье согласие и спокойствие. Но, прежде всего, это растение касается женщин и помогают разным девушкам в жизни.

К примеру, состоятельные женщины обретут гармонию в браке, те, у кого нет любимых, найдут вторую половинку, бездетные забеременеют и тем, кому не везло в личной жизни, наконец, повезет.

Спатифиллум
Спатифиллум, или "женское счастье". Фото: Pinterest

Антуриум

Эксперты советуют растение, которое еще называют "мужским счастьем", использовать вместе со спатифиллумом, чтобы усилить эффект. Люди считают, что этот цветок может подарить мужчинам храбрость, силу, твердость и т.д.

Но для женщин этот цветок также не менее полезен, ведь в народе считается, что он может помочь девушке встретить настоящую любовь.

Антуриум
Антуриум, или "мужское счастье". Фото: Pinterest

Замиокулькас

Это растение, которое еще называют "долларовым деревом", всегда улучшает финансовое положение хозяев дома. Речь идет о повышении на работе, выдаче премии, увеличении зарплаты и т.д. К тому же, это дерево может подарить успехи в личной жизни.

Замиокулькас
Замиокулькас, или "долларовое дерево". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя высаживать на одном участке.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти спатифиллум, который начинает погибать.

Также мы сообщали о том, как быстро спасти орхидею с помощью подручных средств.

деньги
цветы
комнатные растения
благополучие

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