Чому пропадає спатифілум та як врятувати квітку — цінні поради щодо догляду

Кімнатна рослина спатифілум розквітнула. Фото: istockphoto.com

Спатифілум — популярна кімнатна рослина, що помітно відрізняється вишуканістю та органічно виглядає в інтер'єрі будь-якої кімнати. У народі цю квітку прозвали "жіноче щастя" або "квітка кохання", адже за повір'ям пишне та рясне цвітіння спатифілуму зробить його володарку щасливою.

Та, що робити, якщо рослина раптово почала пропадати? Як її можна врятувати? Новини.LIVE вже знає відповіді на ці питання й готовий ними поділитися.

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Як зазначають фахівці, доволі часто ця квітка починає хворіти через неправильний або недостатній догляд. Проте, ситуацію можна виправити.

Догляд за спатифілумом. Фото: freepik.com

Причини, чому пропадає спатифілум, можуть бути наступними:

Надмірна кількість води — якщо листя в'яне та чорніє, то проблема саме через рясний полив. Варто стежити за тим, щоб у горщику не було застою води. Недостатня кількість води — у такому випадку листочки обм'якають і втрачають гнучкість. Влітку рослину варто поливати 2-3 рази на тиждень, взимку — 1 раз. Але якщо і взимку температура в кімнаті висока, поливати краще через день. Вода (відстояна чи кип'ячена) має бути кімнатної температури. Дефіцит світла — якщо спатифілум не хоче тішити вас квітами, значить, йому не вистачає світла. Переставте горщик на підвіконня, яке виходить на сонячний бік. Найкраще підійдуть східні або західні сторони будинку. Сонячні опіки — варто пам'ятати й про те, що пряме сонячне світло може підпалити листя рослине. Воно пожовкне. Низькі температури — якщо спатифілум довгий час перебуває в холодному середовищі, квітнути він не буде. Для цієї рослини оптимальною вважається температура не нижче +22°C. Занадто великий горщик — через це рослина може виглядати хворобливою. У такому випадку краще замінити ємність на більш відповідну за розміром. Загнивання корінців — якщо трапилася ця проблема, то вирішити її можна лише пересаджуванням. Необхідно дістати рослину з горщика, оглянути коріння та видалити гнилі частини за допомогою ножа. Потім пересадити спатифілум у новий ґрунт. Кисневе голодування — раз на два роки рослина потребує заміни ґрунту. При пересадці коренева система уникає кисневого голодування, яке може статися при спресованості ґрунту. Пересадку можна робити при досягненні рослиною трьох років. Неоднорідний ґрунт — земля має бути пухкою та однорідною, без грудочок. Інакше коріння рослини не отримуватиме достатню кількість кисню. Спатифілум в цьому випадку можна реанімувати. Дістаньте зі старого горщика, замініть ґрунт на новий (важливо, щоб він мав гарний дренаж). Надлишок азотних добрив та органіки — ця проблема з'являється найчастіше. Врятувати спатифілум в цьому разі дуже просто. Потрібно всього лише пересадити рослину або частково/повністю замінити ґрунт на новий. У ситуації зі спатифілумом слід пам'ятати важливе правило: краще не догодовувати, ніж перегодовувати.

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