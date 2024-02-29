Почему пропадает спатифиллум и как спасти цветок — ценные советы по уходу

Комнатное растение спатифиллум расцвело. Фото: istockphoto.com

Спатифиллум — популярное комнатное растение, заметно отличающееся изысканностью и органично выглядящее в интерьере любой комнаты. В народе этот цветок прозвали "женское счастье" или "цветок любви", ведь по поверью пышное и обильное цветение спатифиллума сделает его обладательницу счастливой.

Но что делать, если растение внезапно начало пропадать? Как его можно спасти? Новини.LIVE уже знает ответы на эти вопросы и готов ими поделиться.

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Как отмечают специалисты, довольно часто этот цветок начинает болеть из-за неправильного или недостаточного ухода. Однако ситуацию можно исправить.

Уход за спатифиллумом. Фото: freepik.com

Причины, почему пропадает спатифиллум, могут быть следующими:

Чрезмерное количество воды — если листья увядают и чернеют, то проблема именно из-за обильного полива. Следует следить за тем, чтобы в горшке не было застоя воды. Недостаточное количество воды — в таком случае листики обмякают и теряют гибкость. Летом растение следует поливать 2-3 раза в неделю, зимой — 1 раз. Но если и зимой температура в комнате высокая, поливать лучше через день. Вода (отстоянная или кипяченая) должна быть комнатной температуры. Дефицит света — если спатифилум не хочет радовать вас цветами, значит, ему не хватает света. Переставьте горшок на подоконник, выходящий на солнечную сторону. Лучше всего подойдут восточные или западные стороны дома. Солнечные ожоги — следует помнить и о том, что прямой солнечный свет может поджечь листья растения. Оно пожелтеет. Низкие температуры — если спатифиллум долгое время находится в холодной среде, цвести он не будет. Для этого растения оптимальной считается температура не ниже +22°C. Слишком большой горшок — поэтому растение может выглядеть болезненным. В таком случае лучше заменить емкость более подходящей по размеру. Загнивание корешков — если случилась эта проблема, решить ее можно только пересадкой. Необходимо извлечь растение из горшка, осмотреть корни и удалить гнилые части с помощью ножа. Затем пересадить спатифиллум в новую почву. Кислородное голодание — раз в два года растение нуждается в замене почвы. При пересадке корневая система избегает кислородного голодания, которое может произойти при спрессованности почвы. Пересадку можно производить при достижении растением трех лет. Неоднородная почва — земля должна быть рыхлой и однородной, без комочков. Иначе корни растения не будут получать достаточное количество кислорода. Спатифиллум в этом случае можно реанимировать. Достаньте из старого горшка, замените грунт новым (важно, чтобы он имел хороший дренаж). Избыток азотных удобрений и органики — эта проблема появляется чаще всего. Спасти спатифиллум в этом случае очень просто. Нужно всего лишь пересадить растение или частично/полностью заменить почву новой. В ситуации со спатифиллумом следует помнить важное правило: лучше не докармливать, чем перекармливать.

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