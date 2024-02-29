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Пропадает спатифиллум — как спасти цветок и не допустить ошибок при уходе

29 февраля 2024 09:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему пропадает спатифиллум и как спасти цветок — ценные советы по уходу
Комнатное растение спатифиллум расцвело. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Спатифиллум — популярное комнатное растение, заметно отличающееся изысканностью и органично выглядящее в интерьере любой комнаты. В народе этот цветок прозвали "женское счастье" или "цветок любви", ведь по поверью пышное и обильное цветение спатифиллума сделает его обладательницу счастливой.

Но что делать, если растение внезапно начало пропадать? Как его можно спасти? Новини.LIVE уже знает ответы на эти вопросы и готов ими поделиться.

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Почему пропадает спатифиллум — возможные причины и способы их устранения

Как отмечают специалисты, довольно часто этот цветок начинает болеть из-за неправильного или недостаточного ухода. Однако ситуацию можно исправить.

 

Почему пропадает спатифилум — возможные причины и способы их устранения
Уход за спатифиллумом. Фото: freepik.com

Причины, почему пропадает спатифиллум, могут быть следующими:

  1. Чрезмерное количество воды — если листья увядают и чернеют, то проблема именно из-за обильного полива. Следует следить за тем, чтобы в горшке не было застоя воды.
  2. Недостаточное количество воды — в таком случае листики обмякают и теряют гибкость. Летом растение следует поливать 2-3 раза в неделю, зимой — 1 раз. Но если и зимой температура в комнате высокая, поливать лучше через день. Вода (отстоянная или кипяченая) должна быть комнатной температуры.
  3. Дефицит света — если спатифилум не хочет радовать вас цветами, значит, ему не хватает света. Переставьте горшок на подоконник, выходящий на солнечную сторону. Лучше всего подойдут восточные или западные стороны дома.
  4. Солнечные ожоги — следует помнить и о том, что прямой солнечный свет может поджечь листья растения. Оно пожелтеет.
  5. Низкие температуры — если спатифиллум долгое время находится в холодной среде, цвести он не будет. Для этого растения оптимальной считается температура не ниже +22°C.
  6. Слишком большой горшок — поэтому растение может выглядеть болезненным. В таком случае лучше заменить емкость более подходящей по размеру.
  7. Загнивание корешков — если случилась эта проблема, решить ее можно только пересадкой. Необходимо извлечь растение из горшка, осмотреть корни и удалить гнилые части с помощью ножа. Затем пересадить спатифиллум в новую почву.
  8. Кислородное голодание — раз в два года растение нуждается в замене почвы. При пересадке корневая система избегает кислородного голодания, которое может произойти при спрессованности почвы. Пересадку можно производить при достижении растением трех лет.
  9. Неоднородная почва — земля должна быть рыхлой и однородной, без комочков. Иначе корни растения не будут получать достаточное количество кислорода. Спатифиллум в этом случае можно реанимировать. Достаньте из старого горшка, замените грунт новым (важно, чтобы он имел хороший дренаж).
  10. Избыток азотных удобрений и органики — эта проблема появляется чаще всего. Спасти спатифиллум в этом случае очень просто. Нужно всего лишь пересадить растение или частично/полностью заменить почву новой. В ситуации со спатифиллумом следует помнить важное правило: лучше не докармливать, чем перекармливать.

 

Раньше мы писали, как поливать комнатные растения, чтобы не испортить их.

Напомним, мы рассказывали, как вернуть к жизни умирающую орхидею.

Также советуем узнать, как правильно обрезать розу весной, чтобы кусты пышно зацвели.

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