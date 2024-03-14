Какое комнатное растение называют тихим убийцей и где его нельзя держать

Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне
Это комнатное растение является одним из самых популярных. Его можно встретить на подоконнике почти каждого, кто создает зеленые уголки в своей квартире. Есть даже поверье, что это растение способно приносить своему обладателю успех и прибыль. Все это о толстянке или же денежном дереве. Но немногие знают, что оно может быть крайне опасным и ядовитым, за что и получило другое название — тихий убийца.
Почему денежное дерево называют тихим убийцей, как обезопасить себя и семью от негативного влияния и почему это растение нельзя держать в спальне, рассказываем далее в материале.
Какой вред приносит денежное дерево
Тихим убийцей денежное дерево называют не просто так, и название это совсем не мистическое, а вполне реальное. В листьях денежного дерева содержится мышьяк — один из самых сильных натуральных ядов.
Если взрослые могут контролировать свои контакты с этим растением, то для детей или домашних животных такое взаимодействие может закончиться отравлением.
Основными симптомами отравления денежным деревом являются:
- рвота;
- диарея;
- чувство жажды;
- резкие боли в животе;
- головокружение;
- проблемы с координацией движений;
- потеря сознания.
Если вы заметили какой-нибудь из этих симптомов — немедленно обращайтесь к врачу. Важно после каждого контакта с растением мыть руки и держать его подальше от детей и животных.
Комнатное растение запрещено держать там, где вы проводите много времени или ставить его в спальне. Ведь оно вызывает пассивное отравление. Если вы чувствуете легкое головокружение или отсутствие аппетита, это может оказаться негативным влиянием денежного дерева.
Как ухаживать за денежным деревом и избежать негативного влияния
Чтобы избежать негативного влияния этого растения, следует просто помнить, где нельзя держать денежное дерево, а именно:
- в комнате, где вы проводите много времени;
- в спальне;
- на кухне.
Денежное дерево прекрасно чувствует себя на балконе или террасе, особенно в теплое время года. Это также минимизирует ее негативное влияние.
Если же вы не можете отказаться от этого растения дома по каким-либо причинам, соблюдайте правила ухода за ним:
- вытирайте листики, обрезайте и проводите другие манипуляции в перчатках;
- мойте руки после работы с растением;
- следите, чтобы доступ к растению не имели дети и животные.
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