Какое комнатное растение называют тихим убийцей и где его нельзя держать

Девушка на фоне комнатных растений. Фото: pexels.com

Это комнатное растение является одним из самых популярных. Его можно встретить на подоконнике почти каждого, кто создает зеленые уголки в своей квартире. Есть даже поверье, что это растение способно приносить своему обладателю успех и прибыль. Все это о толстянке или же денежном дереве. Но немногие знают, что оно может быть крайне опасным и ядовитым, за что и получило другое название — тихий убийца.

Почему денежное дерево называют тихим убийцей, как обезопасить себя и семью от негативного влияния и почему это растение нельзя держать в спальне, рассказываем далее в материале.

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Какой вред приносит денежное дерево

Тихим убийцей денежное дерево называют не просто так, и название это совсем не мистическое, а вполне реальное. В листьях денежного дерева содержится мышьяк — один из самых сильных натуральных ядов.

Если взрослые могут контролировать свои контакты с этим растением, то для детей или домашних животных такое взаимодействие может закончиться отравлением.

Основными симптомами отравления денежным деревом являются:

рвота;

диарея;

чувство жажды;

резкие боли в животе;

головокружение;

проблемы с координацией движений;

потеря сознания.

Если вы заметили какой-нибудь из этих симптомов — немедленно обращайтесь к врачу. Важно после каждого контакта с растением мыть руки и держать его подальше от детей и животных.

Комнатное растение запрещено держать там, где вы проводите много времени или ставить его в спальне. Ведь оно вызывает пассивное отравление. Если вы чувствуете легкое головокружение или отсутствие аппетита, это может оказаться негативным влиянием денежного дерева.

Денежное дерево. Фото: google.com

Как ухаживать за денежным деревом и избежать негативного влияния

Чтобы избежать негативного влияния этого растения, следует просто помнить, где нельзя держать денежное дерево, а именно:

в комнате, где вы проводите много времени;

в спальне;

на кухне.

Денежное дерево прекрасно чувствует себя на балконе или террасе, особенно в теплое время года. Это также минимизирует ее негативное влияние.

Если же вы не можете отказаться от этого растения дома по каким-либо причинам, соблюдайте правила ухода за ним:

вытирайте листики, обрезайте и проводите другие манипуляции в перчатках;

мойте руки после работы с растением;

следите, чтобы доступ к растению не имели дети и животные.

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