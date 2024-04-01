Ця рослина має бути на кухні — пам'ять та стресостійкість будуть на максимумі

Дівчина відрізає ароматне листя. Фото: Tina Dawson/Unsplash

Виявляється, рослина, яку можна знайти практично на кожній кухні, якщо не у горщику, то у банці зі спеціями, здатна значно поліпшити пам'ять, а також зняти стрес та захистити від його негативного впливу. Є дані, що вона корисна й для профілактики вікових когнітивних розладів. Все це про ароматний розмарин — трав'янистий вічнозелений кущ, що має маленькі ніжні квіточки ніжно-бузкового кольору.

Про цілющі та корисні властивості розмарину розповіла дієтологиня-психіатриня з Гарвардського університету Ума Найду, пише Hola!.

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За її словами, ще стародавні єгиптяни, римляни та греки вважали розмарин священною травою. Її використовували як ліки від багатьох хвороб.

І воно не дивно, адже ця ароматна трава першочергово має бактерицидні та антисептичні властивості. Олії в її складі здатні вбивати патогенні мікроорганізми, які переносяться повітрям.

Завдяки розмариновій кислоті — сполуці з нейропротекторними властивостями, вдихання аромату розмарину може знизити рівень кортизолу, гормону стресу, а також покращити роботу мозку.

Біологічно активні сполуки та фітохімічні речовини розмарину не лише покращують когнітивні функції, але й мають протизапальні, антиоксидантні та антипроліферативні властивості.

Інші властивості розмарину:

тонізуючі;

сечогінні;

жовчогінні;

знеболювальні;

антиспазматичні.

Розмарин можна вживати по-різному:

додавати до їжі;

додавати у чай або каву;

готувати настої;

робити інгаляції, щоб насолодитися приємним ароматом;

вживати у складі лікарських засобів, попередньо проконсультувавшись з фармацевтом.

Важливо: вчені радять свідомо використовувати цю рослину у своєму щоденному раціоні, не зловживаючи нею. Передозування може призвести до спазмів в животі та гастроентериту.

Вирощування розмарину у горщиках. Фото: google.com

Як вирощувати розмарин вдома на підвіконні

Розмножувати багаторічник можна за допомогою:

насіння;

живців;

розподілу куща.

Найкращий варіант — це одразу купити готову рослину. Після цього вам необхідно буде тільки правильно за нею доглядати.

Основний догляд за розмарином вдома на підвіконні:

рослина не любить морозів і може загинути від низької температури;

температура, при якій рекомендовано утримувати квітка взимку, може коливатися в межах + 8-13°С;

розмарин гарно росте на місці, де багато сонця;

поливати 1-2 рази на тиждень;

для поливу рекомендовано брати добре відстояну "м’яку" воду кімнатної температури;

періодичне обприскування у спеку принесе користь;

у період активного росту, який триває з березня по вересень, пряність потребує додаткової підгодівлі 1 раз в 2 тижні (можна використовувати комплексні добрива для декоративних культур).

Горщик з розмарином. Фото: shutterstock.com

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