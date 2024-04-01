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Це точно має бути вдома — яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять

1 квітня 2024 19:53
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Ця рослина має бути на кухні — пам'ять та стресостійкість будуть на максимумі
Дівчина відрізає ароматне листя. Фото: Tina Dawson/Unsplash
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Виявляється, рослина, яку можна знайти практично на кожній кухні, якщо не у горщику, то у банці зі спеціями, здатна значно поліпшити пам'ять, а також зняти стрес та захистити від його негативного впливу. Є дані, що вона корисна й для профілактики вікових когнітивних розладів. Все це про ароматний розмарин — трав'янистий вічнозелений кущ, що має маленькі ніжні квіточки ніжно-бузкового кольору. 

Про цілющі та корисні властивості розмарину розповіла дієтологиня-психіатриня з Гарвардського університету Ума Найду, пише Hola!.

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За її словами, ще стародавні єгиптяни, римляни та греки вважали розмарин священною травою. Її використовували як ліки від багатьох хвороб. 

І воно не дивно, адже ця ароматна трава першочергово має бактерицидні та антисептичні властивості. Олії в її складі здатні вбивати патогенні мікроорганізми, які переносяться повітрям.

Завдяки розмариновій кислоті — сполуці з нейропротекторними властивостями, вдихання аромату розмарину може знизити рівень кортизолу, гормону стресу, а також покращити роботу мозку.

Біологічно активні сполуки та фітохімічні речовини розмарину не лише покращують когнітивні функції, але й мають протизапальні, антиоксидантні та антипроліферативні властивості.

Інші властивості розмарину:  

  • тонізуючі;
  • сечогінні;
  • жовчогінні;
  • знеболювальні;
  • антиспазматичні.

Розмарин можна вживати по-різному:

  • додавати до їжі;
  • додавати у чай або каву;
  • готувати настої;
  • робити інгаляції, щоб насолодитися приємним ароматом; 
  • вживати у складі лікарських засобів, попередньо проконсультувавшись з фармацевтом.

Важливо: вчені радять свідомо використовувати цю рослину у своєму щоденному раціоні, не зловживаючи нею. Передозування може призвести до спазмів в животі та гастроентериту.

 

Яка рослина здатна значно покращити пам'ять та захистити організм від впливу стресу
Вирощування розмарину у горщиках. Фото: google.com

Як вирощувати розмарин вдома на підвіконні 

Розмножувати багаторічник можна за допомогою:

  • насіння;
  • живців;
  • розподілу куща. 

Найкращий варіант — це одразу купити готову рослину. Після цього вам необхідно буде тільки правильно за нею доглядати. 

Основний догляд за розмарином вдома на підвіконні:

  • рослина не любить морозів і може загинути від низької температури;
  • температура, при якій рекомендовано утримувати квітка взимку, може коливатися в межах + 8-13°С;
  • розмарин гарно росте на місці, де багато сонця;
  • поливати 1-2 рази на тиждень;
  • для поливу рекомендовано брати добре відстояну "м’яку" воду кімнатної температури;
  • періодичне обприскування у спеку принесе користь;
  • у період активного росту, який триває з березня по вересень, пряність потребує додаткової підгодівлі 1 раз в 2 тижні (можна використовувати комплексні добрива для декоративних культур).

 

Вчені назвали рослину, що покращує пам’ять — є майже на кожній кухні
Горщик з розмарином. Фото: shutterstock.com

 

Раніше ми писали, яку рослину називають тихим убивцею, як убезпечити себе та родину від негативного впливу.

Нагадаємо, ми розповідали, чому не можна їсти кінзу, коли вона цвіте. 

Також радимо дізнатися, як алое використовують у косметології і дерматології та чим воно корисне насправді. 

здоров'я
рослини
поради
стрес
пам'ять
розмарин

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