Это растение должно быть на кухне — память и стрессоустойчивость будут на максимуме

Девушка отрезает ароматные листья. Фото: Tina Dawson/Unsplash

Оказывается, растение, которое можно найти практически на каждой кухне, если не в горшке, то в банке со специями способно значительно улучшить память, а также снять стресс и защитить от его негативного воздействия. Есть данные, что оно полезно и для профилактики возрастных когнитивных расстройств. Все это об ароматном розмарине — травянистом вечнозеленом кусте, имеющем маленькие нежные цветочки нежно-сиреневого цвета.

О целебных и полезных свойствах розмарина рассказала диетология-психиатриня из Гарвардского университета Ума Найду, пишет "Hola!".

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По ее словам, еще древние египтяне, римляне и греки считали розмарин священной травой. Ее использовали как лекарство от многих болезней.

И оно неудивительно, ведь эта ароматная трава в первую очередь обладает бактерицидными и антисептическими свойствами. Масла в ее составе способны убивать патогенные микроорганизмы, переносимые воздухом.

Благодаря розмариновой кислоте — соединению с нейропротекторными свойствами, вдыхание аромата розмарина может снизить уровень кортизола, гормона стресса, а также улучшить работу мозга.

Биологически активные соединения и фитохимические вещества розмарина не только улучшают когнитивные функции, но и обладают противовоспалительными, антиоксидантными и антипролиферативными свойствами.

Другие свойства розмарина:

тонизирующие;

мочегонные;

желчегонные;

обезболивающие;

антиспазматические.

Розмарин можно употреблять по-разному:

добавлять в пищу;

добавлять в чай или кофе;

готовить настои;

делать ингаляции, чтобы насладиться приятным ароматом;

употреблять в составе лекарственных средств, предварительно проконсультировавшись с фармацевтом.

Важно: ученые советуют сознательно использовать это растение в своем ежедневном рационе, не злоупотребляя им. Передозировка может привести к спазмам в животе и гастроэнтериту.

Выращивание розмарина в горшках. Фото: google.com

Как выращивать розмарин дома на подоконнике.

Размножать многолетник можно с помощью:

семена;

черенков;

разделения куста.

Лучший вариант — сразу купить готовое растение. После этого вам необходимо будет только правильно за ним ухаживать.

Основной уход за розмарином дома на подоконнике:

растение не любит морозов и может погибнуть от низкой температуры;

температура, при которой рекомендовано удерживать цветок зимой, может колебаться в пределах +8-13°С;

розмарин хорошо растет на месте, где много солнца;

поливать 1-2 раза в неделю;

для полива рекомендуется брать хорошо отстоянную "мягкую" воду комнатной температуры;

периодическое опрыскивание в жару принесет пользу;

в период активного роста, который длится с марта по сентябрь, пряность требует дополнительной подкормки 1 раз в 2 недели (можно использовать комплексные удобрения для декоративных культур).

Горшок с розмарином. Фото: shutterstock.com

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