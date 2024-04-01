Это растение должно быть на кухне — память и стрессоустойчивость будут на максимуме

Это точно должно быть дома — какое растение защищает от стресса и улучшает память
Оказывается, растение, которое можно найти практически на каждой кухне, если не в горшке, то в банке со специями способно значительно улучшить память, а также снять стресс и защитить от его негативного воздействия. Есть данные, что оно полезно и для профилактики возрастных когнитивных расстройств. Все это об ароматном розмарине — травянистом вечнозеленом кусте, имеющем маленькие нежные цветочки нежно-сиреневого цвета.
О целебных и полезных свойствах розмарина рассказала диетология-психиатриня из Гарвардского университета Ума Найду, пишет "Hola!".
Специалистка рассказывает, почему розмарин должен быть дома у каждого
По ее словам, еще древние египтяне, римляне и греки считали розмарин священной травой. Ее использовали как лекарство от многих болезней.
И оно неудивительно, ведь эта ароматная трава в первую очередь обладает бактерицидными и антисептическими свойствами. Масла в ее составе способны убивать патогенные микроорганизмы, переносимые воздухом.
Благодаря розмариновой кислоте — соединению с нейропротекторными свойствами, вдыхание аромата розмарина может снизить уровень кортизола, гормона стресса, а также улучшить работу мозга.
Биологически активные соединения и фитохимические вещества розмарина не только улучшают когнитивные функции, но и обладают противовоспалительными, антиоксидантными и антипролиферативными свойствами.
Другие свойства розмарина:
- тонизирующие;
- мочегонные;
- желчегонные;
- обезболивающие;
- антиспазматические.
Розмарин можно употреблять по-разному:
- добавлять в пищу;
- добавлять в чай или кофе;
- готовить настои;
- делать ингаляции, чтобы насладиться приятным ароматом;
- употреблять в составе лекарственных средств, предварительно проконсультировавшись с фармацевтом.
Важно: ученые советуют сознательно использовать это растение в своем ежедневном рационе, не злоупотребляя им. Передозировка может привести к спазмам в животе и гастроэнтериту.
Как выращивать розмарин дома на подоконнике.
Размножать многолетник можно с помощью:
- семена;
- черенков;
- разделения куста.
Лучший вариант — сразу купить готовое растение. После этого вам необходимо будет только правильно за ним ухаживать.
Основной уход за розмарином дома на подоконнике:
- растение не любит морозов и может погибнуть от низкой температуры;
- температура, при которой рекомендовано удерживать цветок зимой, может колебаться в пределах +8-13°С;
- розмарин хорошо растет на месте, где много солнца;
- поливать 1-2 раза в неделю;
- для полива рекомендуется брать хорошо отстоянную "мягкую" воду комнатной температуры;
- периодическое опрыскивание в жару принесет пользу;
- в период активного роста, который длится с марта по сентябрь, пряность требует дополнительной подкормки 1 раз в 2 недели (можно использовать комплексные удобрения для декоративных культур).
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