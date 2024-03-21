Яка популярна дачна квітка виявилася токсичною та чи можна її вирощувати

Жінка вирощує квіти на дачі. Фото: shutterstock.com

Одна з найпопулярніших квіткових рослин, що вирощують українці на своїх дачах та земельних ділянках, — іпомея або як ще її у нас називають кручені паничі. Ця в'юнка квітка не примхлива, швидко розростається, створюючи казковий ландшафтний дизайн. За нею легко доглядати, а період цвітіння триває від липня й аж до жовтня. Проте, є й інша сторона медалі, дуже небезпечна — багато видів токсичні як для людини, так і для тварин.

Які види іпомеї надзвичайно отруйні, чи можна вирощувати ці квіти на ділянці, та як отримати не тільки красу, а й безпеку, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Найтоксичніший вид — іпомея триколірна (Ipomoea violacea). Вона містить у собі токсини та галюциногени.

Якщо бути точнішими, то у рослини токсичне насіння. У своєму складі воно містить речовину ергін та ергометрин (речовини, що мають схожість з ЛСД), які вважаються наркотичними та можуть викликати галюцинації або втрату пам'яті. Щобільше, речовини можуть призводити до залежності.

Насіння, що потрапило у шлунок може також викликати:

отруєння;

діарею;

біль в шлунку;

отруєння та пошкодження печінки;

біль у м'язах;

головний біль;

запаморочення;

потемніння в очах.

Таку ж саму небезпеку несуть іпомея плющелиста (ipomoea hederacea) та іпомея червона ipomoea coccinea.

Іпомея триколірна, квіти. Фото: sad.ukr.bio

Чи можна вирощувати іпомею в Україні

Дана рослина не заборонена в Україні для вирощування на земельних ділянках та дачах. Але при цьому з токсичними видами треба бути вкрай обережними, щоб не нашкодити собі та особливо домашнім тваринам. Після посіву варто ретельно вимити руки.

Варто зауважити, що не всі види квітки однаково токсичні. Якщо у вас на ділянці росте іпомея, дізнайтеся, що це за сорт.

Кущ іпомеї на ділянці. Фото: google.com

Як правильно сіяти іпомею

Дуже часто декоративні види іпомеї вирощують на ділянці для вертикального озеленення стіни або паркану, роблять живі зелені загородження або прикрашають терасу.

Найбільший плюс іпомеї у тому, що вона не вибаглива, за нею легко доглядати, а головне — її легко сіяти. В Україні іпомею висівають як однорічник, оскільки у нас занадто суворі зими.

Більшість сортів можна сіяти одразу у відкритий ґрунт в квітні-травні, коли встановилася тепла погода без різких перепадів. Місце для посіву має бути достатньо сонячним, але без прямого проміння. Земля пухкою та збагаченою киснем.

Насіння варто попередньо замочити у теплій воді на кілька годин або ж посіяти сухим, в останньому випадку сходи з’являться на кілька днів пізніше.

Квіти іпомея на дачі. Фото: google.com

Після посадки іпомеї у відкритий ґрунт необхідно забезпечити гарний догляд:

у спекотні дні поливати раз на тиждень;

в інші періоди раз в два тижні;

якщо час від часу йдуть дощі, то поливати іпомею не потрібно;

перше підживлення варто провести під час появи бутонів, використовуючи добриво для квітучих рослин;

добрива вносять виключно на вологий ґрунт.

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