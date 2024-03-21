Какой популярный дачный цветок оказался токсичным и можно ли его выращивать

Популярный дачный цветок оказался токсичным — как уберечься и можно ли выращивать
Одно из самых популярных цветочных растений, которое украинцы выращивают на своих дачах и земельных участках, — ипомея или как еще ее у нас называют "кручені паничі". Этот вьющийся цветок не капризный, быстро разрастается, создавая сказочный ландшафтный дизайн. За ним легко ухаживать, а период цветения длится с июля до октября. Однако есть и другая сторона медали, очень опасная — многие виды токсичны как для человека, так и для животных.
Какие виды ипомеи чрезвычайно ядовиты, можно ли выращивать эти цветы на участке и как получить не только красоту, но и безопасность, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Опасная ипомея — что нужно знать и как защититься
Самый токсичный вид — ипомея трехцветная (Ipomoea violacea). Она включает в себя токсины и галлюциногены.
Если быть точнее, то у растения токсичные семена. В своем составе оно содержит вещество эргин и эргометрин (вещества, имеющие сходство с ЛСД), которые считаются наркотическими и могут вызвать галлюцинации или потерю памяти. Более того, вещества могут приводить к зависимости.
Семена, попавшие в желудок, могут также вызвать:
- отравления;
- диарею;
- боли в желудке;
- отравление и повреждение печени;
- боли в мышцах;
- головную боль;
- головокружение;
- потемнение в глазах.
Такую же опасность несут ипомея плющелистая (ipomoea hederacea) и ипомея красная ipomoea coccinea.
Можно ли выращивать ипомею в Украине
Это растение не запрещено в Украине для выращивания на земельных участках и дачах. Но при этом с токсичными видами нужно быть очень осторожными, чтобы не навредить себе и особенно домашним животным. После посева следует тщательно вымыть руки.
Следует заметить, что не все виды цветка одинаково токсичны. Если у вас на участке растет ипомея, узнайте, что это за сорт.
Как правильно сеять ипомею
Очень часто декоративные виды ипомеи выращивают на участке для вертикального озеленения стены или забора, делают живые зеленые заграждения или украшают террасу.
Наибольший плюс ипомеи в том, что она неприхотлива, за ней легко ухаживать, а главное — ее легко сеять. В Украине ипомею высевают как однолетнюю, поскольку у нас слишком суровые зимы.
Большинство сортов можно сеять сразу в открытую почву в апреле-мае, когда установилась теплая погода без резких перепадов. Место для посева должно быть достаточно солнечным, но без прямых лучей. Земля рыхлой и обогащенной кислородом.
Семена следует предварительно замочить в теплой воде на несколько часов или же посеять сухими, в последнем случае всходы появятся на несколько дней позже.
После посадки ипомеи в открытый грунт необходимо обеспечить хороший уход.
- в жаркие дни поливать раз в неделю;
- в другие периоды раз в две недели;
- если время от времени идут дожди, то поливать ипомею не нужно;
- первую подкормку следует провести во время появления бутонов, используя удобрение для цветущих растений;
- удобрения вносят исключительно на влажную почву.
Раньше мы рассказывали, какое растение называют тихим убийцей, как обезопасить себя и семью от негативного влияния.
Напомним, мы писали, почему нельзя сажать пионы весной и когда это следует делать на самом деле.
Также советуем узнать, зачем зарывать гвоздь в горшок с розой.
Читайте Новини.LIVE!