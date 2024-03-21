Какой популярный дачный цветок оказался токсичным и можно ли его выращивать

Женщина выращивает цветы на даче. Фото: shutterstock.com

Одно из самых популярных цветочных растений, которое украинцы выращивают на своих дачах и земельных участках, — ипомея или как еще ее у нас называют "кручені паничі". Этот вьющийся цветок не капризный, быстро разрастается, создавая сказочный ландшафтный дизайн. За ним легко ухаживать, а период цветения длится с июля до октября. Однако есть и другая сторона медали, очень опасная — многие виды токсичны как для человека, так и для животных.

Какие виды ипомеи чрезвычайно ядовиты, можно ли выращивать эти цветы на участке и как получить не только красоту, но и безопасность, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Самый токсичный вид — ипомея трехцветная (Ipomoea violacea). Она включает в себя токсины и галлюциногены.

Если быть точнее, то у растения токсичные семена. В своем составе оно содержит вещество эргин и эргометрин (вещества, имеющие сходство с ЛСД), которые считаются наркотическими и могут вызвать галлюцинации или потерю памяти. Более того, вещества могут приводить к зависимости.

Семена, попавшие в желудок, могут также вызвать:

отравления;

диарею;

боли в желудке;

отравление и повреждение печени;

боли в мышцах;

головную боль;

головокружение;

потемнение в глазах.

Такую же опасность несут ипомея плющелистая (ipomoea hederacea) и ипомея красная ipomoea coccinea.

Ипомея трехцветная, цветы. Фото: sad.ukr.bio

Можно ли выращивать ипомею в Украине

Это растение не запрещено в Украине для выращивания на земельных участках и дачах. Но при этом с токсичными видами нужно быть очень осторожными, чтобы не навредить себе и особенно домашним животным. После посева следует тщательно вымыть руки.

Следует заметить, что не все виды цветка одинаково токсичны. Если у вас на участке растет ипомея, узнайте, что это за сорт.

Куст ипомеи на участке. Фото: google.com

Как правильно сеять ипомею

Очень часто декоративные виды ипомеи выращивают на участке для вертикального озеленения стены или забора, делают живые зеленые заграждения или украшают террасу.

Наибольший плюс ипомеи в том, что она неприхотлива, за ней легко ухаживать, а главное — ее легко сеять. В Украине ипомею высевают как однолетнюю, поскольку у нас слишком суровые зимы.

Большинство сортов можно сеять сразу в открытую почву в апреле-мае, когда установилась теплая погода без резких перепадов. Место для посева должно быть достаточно солнечным, но без прямых лучей. Земля рыхлой и обогащенной кислородом.

Семена следует предварительно замочить в теплой воде на несколько часов или же посеять сухими, в последнем случае всходы появятся на несколько дней позже.

Цветы ипомея на даче. Фото: google.com

После посадки ипомеи в открытый грунт необходимо обеспечить хороший уход.

в жаркие дни поливать раз в неделю;

в другие периоды раз в две недели;

если время от времени идут дожди, то поливать ипомею не нужно;

первую подкормку следует провести во время появления бутонов, используя удобрение для цветущих растений;

удобрения вносят исключительно на влажную почву.

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