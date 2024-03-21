Як правильно виростити айстри вдома — лайфхаки

Пишний букет айстри в руках у людини. Фото: Pinterest

Айстри — це неймовірно красиві квіти, які здатні прикрасити ділянку кожного дачника, але щоб вони вийшли пишними, варто розпочинати з розсади в домашніх умовах. Але потрібно розуміти, як правильно виростити ці рослини вдома.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для квітникарів.

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Айстри на розсаду — як їх вирощувати

У тому випадку, якщо ви придбали якісне насіння рослини оптом від виробника, його не потрібно готувати до посадки, адже воно вже знезаражене. Проте, якщо у вас є бажання, можете обробити насіння айстри спеціальним засобом, яке активізує ріст рослини.

При цьому, важливо розуміти, що для вирощування айстри потрібно взяти пухкий і легкий ґрунт. Можна його придбати в готовому вигляді в магазині або ж змішати в рівних пропорціях такі інгредієнти, як:

Пісок

Землю

Торф

До того ж, не потрібно брати занадто глибокі горщики для рослини, слід взяти ємності, які за глибиною становлять не більше п’яти сантиметрів і за шириною були такими, щоб айстрі було достатньо світла.

Айстри на розсаду на городі. Фото: Freepik

Процес посадки айстри на розсаду

Щоб правильно виростити цю квітку, візьміть горщик і покладіть на його дно дренаж, а потім насипте туди ґрунт таким чином, щоб він заповнював дві третини ємності. Потім висипте туди насіння на глибину приблизно два сантиметри і доволі густо.

Все це присипте землею, полийте водою і накрийте зверху склом або плівкою. Спочатку поставте розсаду в тепле місце і обприскуйте з пульверизатора.

Людина, яка тримає айстри на розсаду. Фото: УНІАН

У цьому випадку краще пікірувати розсаду, коли вона матиме чотири або п’ять листочків, щоб зміцнити її. За декілька тижнів після цього процесу додайте до рослини комплексне добриво.

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