Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Таких не буде ні в кого — як правильно вирощувати айстри вдома arrow

Таких не буде ні в кого — як правильно вирощувати айстри вдома

21 березня 2024 15:05
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно виростити айстри вдома — лайфхаки
Пишний букет айстри в руках у людини. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Айстри — це неймовірно красиві квіти, які здатні прикрасити ділянку кожного дачника, але щоб вони вийшли пишними, варто розпочинати з розсади в домашніх умовах. Але потрібно розуміти, як правильно виростити ці рослини вдома.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для квітникарів.

Читайте також:

Айстри на розсаду — як їх вирощувати

У тому випадку, якщо ви придбали якісне насіння рослини оптом від виробника, його не потрібно готувати до посадки, адже воно вже знезаражене. Проте, якщо у вас є бажання, можете обробити насіння айстри спеціальним засобом, яке активізує ріст рослини.

При цьому, важливо розуміти, що для вирощування айстри потрібно взяти пухкий і легкий ґрунт. Можна його придбати в готовому вигляді в магазині або ж змішати в рівних пропорціях такі інгредієнти, як:

  • Пісок
  • Землю
  • Торф

До того ж, не потрібно брати занадто глибокі горщики для рослини, слід взяти ємності, які за глибиною становлять не більше п’яти сантиметрів і за шириною були такими, щоб айстрі було достатньо світла. 

Астры на рассаду на огороде
Айстри на розсаду на городі. Фото: Freepik

Процес посадки айстри на розсаду

Щоб правильно виростити цю квітку, візьміть горщик і покладіть на його дно дренаж, а потім насипте туди ґрунт таким чином, щоб він заповнював дві третини ємності. Потім висипте туди насіння на глибину приблизно два сантиметри і доволі густо.

Все це присипте землею, полийте водою і накрийте зверху склом або плівкою. Спочатку поставте розсаду в тепле місце і обприскуйте з пульверизатора. 

Человек, держащий астры на рассаду
Людина, яка тримає айстри на розсаду. Фото: УНІАН

У цьому випадку краще пікірувати розсаду, коли вона матиме чотири або п’ять листочків, щоб зміцнити її. За декілька тижнів після цього процесу додайте до рослини комплексне добриво.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини потрібно обрізати у березні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна сміливо садити навколо дерев. 

Також ми повідомляли про те, в який період краще садити гладіолуси навесні 2024 року.

рослини
квіти
розсада
айстри

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом