Які квіти можна садити в тіні в саду — список рослин

Жінка, яка доглядає за рослинами в саду. Фото: Freepik

Далеко не всі рослини люблять затінок, адже не всі вони здатні вижити у таких умовах, проте є такі, яким, навпаки, подобається бути не під прямими сонячними променями. Тому варто знати, які рослини добре ростуть під деревами.

Про це розповідає Gardening Know How.

Читайте також:

П’ять рослин, які ростуть під деревами

Папороть

Варто розуміти, що ця рослина живе у місці, де або наполовину падає тінь, або повністю. Папороть, яка не потребує сильного догляду, добре себе почуває під плямистим освітленням, а її корені не лише конкурують за воду і корисні компоненти, а й витримують зміну рівня вологості та якості ґрунту.

Папороть, яка може жити у тіні. Фото: Pinterest

Госта

Ця рослина чудово себе почуває у частковій або повноцінній тіні, тому її можна сміливо вирощувати на складних ділянках у саду. Перевагою гости є той факт, що вона здатна підлаштовуватися як до сухого ґрунту, так і до важкої тіні. До того ж, садівники вважають, що госта є однією з найкращих рослин, які висаджуються навколо дерева.

Госта, яка любить половину або повну тінь. Фото: Freepik

Коралові дзвіночки

Ця рослина росте тільки в умовах часткового освітлення, але цвіте протягом тривалого часу. Тому тим, хто хоче отримати красиве листя і цвіт, слід подумати над тим, щоб посадити коралові дзвіночки на своїй ділянці. Ця рослина чудово впишеться на клумбі навколо дерев, а тінь робить колір її листя яскравішим.

Коралові дзвіночки, які цвітуть тривалий час. Фото: Pinterest

Орлики

Ця квітка більше любить перебувати на сонці або в умовах половини освітлення. Особливої краси ця рослина додає ділянці у тінистих лісових районах. Якщо ви посадите орликів навколо дерева, то можете створити неймовірний зовнішній дизайн саду.

Орлики, які більше люблять перебувати на сонці. Фото: Freepik

Аюга

Ця рослина буде чудово рости як у тіні, так і під прямими сонячними променями. Аюга ідеально підходить для росту в тіні великих дерев, де інші квіти не можуть виживати. Проте вам треба звернути увагу на те, що ця рослина здатна швидко захопити територію, але водночас прибиратиме бур’яни, які ростуть навколо.

Аюга, яка здатна рости як в тіні, так і на сонці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини потрібно сіяти в березні 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, чим краще підживлювати нарциси навесні 2024 року.

Також ми повідомляли про те, як і в який період варто садити тюльпани навесні 2024 року.