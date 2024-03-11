Які рослини обрізати у березні 2024 — найдієвіші поради для дачників

Молода садівниця, яка обрізає рослини. Фото: Freepik

Кожен справжній садівник точно знає, як важливо обрізати дерева і рослини, щоб вони краще цвіли і активніше давали плоди, але далеко не всі знають, коли та які потрібно оновлювати. Тому варто знати, які рослини потрібно обрізати на початку весни.

Про це розповідає Express.

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Які рослини потрібно обрізати у березні

Гліцинія

Цю красиву рослину можна обрізати як у лютому, так і у березні, тому якщо ви не встигли зробити це наприкінці зими, варто це зробити у березні. Справа в тому, що якщо ви не встигнете обрізати гліцинію у перший місяць весни, наступного разу це зробити можна тільки влітку.

Але варто розуміти, що зрізати молоді пагони цієї рослини потрібно так, щоб на кожному пагоні залишилося по дві бруньки, не більше і не менше.

Гліцинія, яку потрібно обрізати навесні. Фото: Pinterest

Троянди

Ці неймовірно красиві квіти, які користуються особливою популярністю серед чоловіків, краще обрізати саме у березні. Коли температура повітря надворі трохи підвищиться і не буде морозів, починати обрізати ці квіти на початку весни.

У цьому випадку можна сміливо обрізати більше, адже все обов’язково відросте, а самі пагони стануть довшими. Обрізайте стебла, які розташовані близько один до одного, під кутом 45 градусів і на відстані в п’ять або сім міліметрів вище за рівень бруньки.

Кущі красивих садових троянд. Фото: Pinterest

Гортензія

Якщо ви хочете, щоб ця рослина радувала своїм пишним виглядом протягом цілого літа, обов’язково обрізайте її у перший місяць весни. Але у цьому випадку дуже важливо обрізати повністю всі стебла, які має гортензія.

Гортензія, яку потрібно обрізати в березні. Фото: Pinterest

Клематис

У перший місяць весни 2024 року потрібно обов’язково обрізати всю стару поросль, яка була торік. Оновлювати цю рослину потрібно на відстані в 25-30 сантиметрів над рівнем землі. Постійне видалення торішніх порослів допоможе клематису краще рости і цвісти.

Клематис, який слід обрізати у березні. Фото: Pinterest

Фруктові дерева

Зараз фруктові дерева перебувають у стані спокою після зими, тому їх варто обрізати саме у цей період. Саме у березні потрібно обрізати гілки, адже коли на деревах почнуть з’являтися бруньки, робити це не можна.

У цьому випадку важливо пам’ятати, що обрізати фруктові дерева потрібно так, щоб крона була схожа на келих, а світло потрапляло на всі частини.

Красиві фруктові дерева у саду. Фото: Freepik

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