Чим та коли удобрити вишню навесні — поради, що забезпечать щедрий врожай

Жінка збирає врожай вишні. Фото: gardenex-hu.decorexpro.com

Одна з найулюбленіших ягід українців, яка смакує добре і свіжою, і у консервації, і в багатьох стравах, — це вишня. Але щоб забезпечити себе щедрим урожаєм солодких, соковитих та великих плодів, необхідно правильно підживити плодові дерева навесні.

Чим, коли та як підживити вишню навесні, ділимося секретами далі в матеріалі.

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Коли можна удобрювати дерева вишні навесні

Як відзначають досвідчені садівники, найкращий час для підживлення вишні навесні — кінець березня або початок квітня, коли рослини вже ожили та починають активно рости. Це дозволить дереву зберегти енергію та підготувати його до нового сезону росту, цвітіння та плодоношення.

Старі дерева краще удобрювати перед початком активного росту. Тобто в кінці лютого на початку березня.

Чим та як підживити вишню навесні

Перш ніж обирати добриво для вашого плодового дерева, слід врахувати його вік. Адже молоді саджанці та старі дерева потребують різні поживні речовини та підходи до живлення.

Підживлення для молодих саджанців вишні до 3 років

Якщо ви нещодавно поповнили свій сад вишнею, то дерево вже отримало всі необхідні речовини під час висадки. Але, щоб сприяти активному росту та красивому формуванню, варто підживити рослину органічними добривами.

Ідеальними джерелами поживних речовин стануть:

компост;

гній;

органічні суміші.

Внесення добрив для дорослих вишень старше 7 років

Тут, як і з молодими саджанцями варто використовувати органічні добрива, які гарантуватимуть стимулювання росту і формування майбутнього врожаю.

Також, варто підкреслити, що ті плодові дерева, які щорічно плодоносять, потребують регулярного підживлення. Фахівці радять вносити добрива 3-4 рази на рік. А найкращий час для підживлення — період активного росту та формування бруньок.

Для підживлення садівники рекомендують також використовувати аміачну селітру.

А перед тим, як бруньки розпустяться, рекомендується обприскати дерево 3% бордоською рідиною. Це допоможе захистити вишню від грибкових захворювань і забезпечить необхідну мідь для її росту. Щоб підготувати корисну та поживну суміш, змішайте:

мідний купорос — 300 г;

негашене вапно — 300 г;

воду — 10л.

Удобрення для старих дерев старше 7 років

Такі дерева потребують особливого догляду. Щоб отримувати якісний врожай, необхідно вносити комплексне добриво щорічно навесні, перед початком активного росту.

Можна обрати комплексні добрива з кальцієм, магнієм або сіркою:

нітроамофоску;

амофоску;

азофоску.

З органіки добре підійдуть:

компост;

перепрілий гній;

тирса.

Вони зроблять ґрунт пухким і родючим.

З мінеральних добрив для вишні використовують:

сечовину;

аміачну селітру;

калійну сіль;

суперфосфат та інші.

Мінеральні добрива дають дереву необхідний азот, калій і фосфор, а також залізо, мідь, бор, марганець, сірку та інші елементи — вони необхідні для росту, імунітету і хорошого плодоношення.

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