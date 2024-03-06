Чем и когда удобрить вишню весной — советы, которые обеспечат щедрый урожай

Чем и когда подкормить вишню весной — деревья будут усыпаны крупными ягодами
Одна из самых любимых ягод украинцев, которая вкусная и свежей, и в консервации, и во многих блюдах, — это вишня. Но чтобы обеспечить себя щедрым урожаем сладких, сочных и крупных плодов, необходимо правильно подкормить плодовые деревья весной.
Чем, когда и как подкормить вишню весной, делимся секретами в материале.
Когда можно удобрять деревья вишни весной
Как отмечают опытные садоводы, лучшее время для подкормки вишни весной — конец марта или начало апреля, когда растения уже ожили и начинают активно расти. Это позволит дереву сохранить энергию и подготовить его к новому сезону роста, цветения и плодоношения.
Старые деревья лучше удобрять перед началом активного роста. То есть в конце февраля — начале марта.
Чем и как подкормить вишню весной
Прежде чем выбирать удобрение для вашего плодового дерева, следует учесть его возраст. Ведь молодые саженцы и старые деревья нуждаются в разных питательных веществах и подходах к питанию.
Подкормка для молодых саженцев вишни до 3 лет
Если вы недавно пополнили свой сад вишней, дерево уже получило все необходимые вещества во время высадки. Но, чтобы способствовать активному росту и красивому формированию, следует подпитать растение органическими удобрениями.
Идеальными источниками питательных веществ станут:
- компост;
- навоз;
- органические смеси.
Внесение удобрений для взрослых вишен старше 7 лет
Здесь, как и с молодыми саженцами, следует использовать органические удобрения, которые будут гарантировать стимулирование роста и формирование будущего урожая.
Также, следует подчеркнуть, что те плодовые деревья, которые ежегодно плодоносят, нуждаются в регулярной подкормке. Специалисты советуют вносить удобрения 3-4 раза в год. А лучшее время для подкормки — период активного роста и формирования почек.
Для подкормки садоводы рекомендуют также использовать аммиачную селитру.
А перед тем, как почки распустятся, рекомендуется опрыскать дерево 3% бордоской жидкостью. Это поможет защитить вишню от грибковых заболеваний и обеспечит необходимую медь для ее роста. Чтобы подготовить полезную и питательную смесь, смешайте:
- медный купорос — 300 г;
- негашеную известь — 300 г;
- воду — 10 л.
Удобрения для старых деревьев старше 7 лет
Такие деревья нуждаются в особом уходе. Чтобы получать качественный урожай, необходимо вносить комплексное удобрение ежегодно весной, перед началом активного роста.
Можно выбрать комплексные удобрения с кальцием, магнием или серой:
- нитроаммофоску;
- аммофоску;
- азофоску.
Из органики хорошо подойдут:
- компост;
- перепревший навоз;
- опилки.
Они сделают почву рыхлой и плодородной.
Из минеральных удобрений для вишни используют:
- мочевину;
- аммиачную селитру;
- калийную соль;
- суперфосфат и другие.
Минеральные удобрения дают дереву необходимый азот, калий и фосфор, а также железо, медь, бор, марганец, серу и другие элементы — они необходимы для роста, иммунитета и хорошего плодоношения.
Раньше мы писали, когда и как правильно обрезать абрикос весной, чтобы дерево дало много больших и сладких плодов.
Напомним, мы рассказывали, как и чем следует обработать яблони в вашем саду весной, чтобы урожай был качественный, чистый и большой.
Также предлагаем узнать, чем белить деревья весной 2024 года, чтобы защитить от вредителей и болезней.
Читайте Новини.LIVE!