Чем и когда удобрить вишню весной — советы, которые обеспечат щедрый урожай

Женщина собирает урожай вишни. Фото: gardenex-hu.decorexpro.com

Одна из самых любимых ягод украинцев, которая вкусная и свежей, и в консервации, и во многих блюдах, — это вишня. Но чтобы обеспечить себя щедрым урожаем сладких, сочных и крупных плодов, необходимо правильно подкормить плодовые деревья весной.

Чем, когда и как подкормить вишню весной, делимся секретами в материале.

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Когда можно удобрять деревья вишни весной

Как отмечают опытные садоводы, лучшее время для подкормки вишни весной — конец марта или начало апреля, когда растения уже ожили и начинают активно расти. Это позволит дереву сохранить энергию и подготовить его к новому сезону роста, цветения и плодоношения.

Старые деревья лучше удобрять перед началом активного роста. То есть в конце февраля — начале марта.

Чем и как подкормить вишню весной

Прежде чем выбирать удобрение для вашего плодового дерева, следует учесть его возраст. Ведь молодые саженцы и старые деревья нуждаются в разных питательных веществах и подходах к питанию.

Подкормка для молодых саженцев вишни до 3 лет

Если вы недавно пополнили свой сад вишней, дерево уже получило все необходимые вещества во время высадки. Но, чтобы способствовать активному росту и красивому формированию, следует подпитать растение органическими удобрениями.

Идеальными источниками питательных веществ станут:

компост;

навоз;

органические смеси.

Внесение удобрений для взрослых вишен старше 7 лет

Здесь, как и с молодыми саженцами, следует использовать органические удобрения, которые будут гарантировать стимулирование роста и формирование будущего урожая.

Также, следует подчеркнуть, что те плодовые деревья, которые ежегодно плодоносят, нуждаются в регулярной подкормке. Специалисты советуют вносить удобрения 3-4 раза в год. А лучшее время для подкормки — период активного роста и формирования почек.

Для подкормки садоводы рекомендуют также использовать аммиачную селитру.

А перед тем, как почки распустятся, рекомендуется опрыскать дерево 3% бордоской жидкостью. Это поможет защитить вишню от грибковых заболеваний и обеспечит необходимую медь для ее роста. Чтобы подготовить полезную и питательную смесь, смешайте:

медный купорос — 300 г;

негашеную известь — 300 г;

воду — 10 л.

Удобрения для старых деревьев старше 7 лет

Такие деревья нуждаются в особом уходе. Чтобы получать качественный урожай, необходимо вносить комплексное удобрение ежегодно весной, перед началом активного роста.

Можно выбрать комплексные удобрения с кальцием, магнием или серой:

нитроаммофоску;

аммофоску;

азофоску.

Из органики хорошо подойдут:

компост;

перепревший навоз;

опилки.

Они сделают почву рыхлой и плодородной.

Из минеральных удобрений для вишни используют:

мочевину;

аммиачную селитру;

калийную соль;

суперфосфат и другие.

Минеральные удобрения дают дереву необходимый азот, калий и фосфор, а также железо, медь, бор, марганец, серу и другие элементы — они необходимы для роста, иммунитета и хорошего плодоношения.

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