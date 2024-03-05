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Чим білити дерева навесні 2024 року — сад буде здоровим, а урожай щедрим

5 березня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим та коли білити дерева навесні 2024 — правила, що подарують здоровий сад
Побілка дерев особливою сумішшю навесні. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Пам'ятаєте цей чудовий весняний період, коли дерева у садках або у скверах та парках всі як один стають наполовину білосніжними. Багато кому може здатися, що стовбури фарбують для краси. Та насправді такі заходи гарантують деревам захист від сонячних опіків, шкідників та хвороб. А у випадку плодових дерев це ще й гарантія гарного врожаю. 

Чим, коли та як правильно білити дерева навесні, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

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Коли слід білити дерева навесні 

Білять дерева двічі на рік — навесні та восени. Спеціалісти рекомендують білити дерева навесні, коли нічні температури стабільно утримуватимуться вище нуля. При цьому варто проводити цю процедуру, коли ще не розпочався сокорух. Цей період зазвичай припадає на кінець зими або початок весни, залежно від регіону. 

Якщо білити дерева пізніше, то це може спричинити перегрівання кори через сонячні промені. А якщо білити занадто рано, то є ризик ушкодження бруньок і кори від нічних морозів.

Тож важливо вибрати оптимальний час для цього процесу, щоб забезпечити деревам оптимальні умови для здорового зростання.

 

Коли слід білити дерева навесні
Побілка дерев навесні. Фото: google.com

Як підготувати дерева до побілки навесні

Перед тим як почати білити дерева, необхідно:

  • очистити дерева від мертвої кори (обов’язково дерев’яним скребком);
  • всю зайву кору необхідно спалити (у ній можуть залишитись шкідники та хвороботворні мікроорганізми);
  • дезінфікувати очищену кору.

Важливо зауважити, що дезінфікувати кору можна препаратами, які містять мідь. Проте фахівці наголошують, що ними не можна зловживати. 

Ліпше чергувати обробку фунгіцидами з обприскуванням кори мильно-зольним розчином. Його можна приготувати досить просто, змішавши у воді температурою 80°C такі інгредієнти:

  • зола — 2,5-3 кг;
  • рідке мило або господарське мило — 50 г.

 

Чим слідд білити дерева навесні
Побілка дерев навесні. Фото: google.com

Чим слід білити дерева навесні

Білити дерева можна такими засобами:

  • вапняним розчином;
  • розчином з додаванням крейди;
  • розчином з додаванням глини;
  • спеціалізованими засобами для побілки дерев, які можна придбати в магазині. 

Зазвичай побілку для саду роблять з таких інгредієнтів: 

  • вода — 10 л;
  • крейда або вапно, що захищає кору від променів сонця, — 3 кг;
  • мідний купорос — 500 г;
  • казеїновий клей або клейстер — 100 г.

Усі інгредієнти потрібно змішати, а потім залишити настоятись упродовж декількох годин. Консистенція не має стікати стовбуром. Її наносити потрібно не надто товстим шаром, щоб побілка не почала відшаровуватись або ж тріскатися.

 

Раніше ми розповідали, коли та як правильно обрізати абрикос навесні, щоб дерево дало багато великих і солодких плодів. 

Нагадаємо, ми писали, як та чим слід обробити яблуні у вашому саду навесні, щоб урожай був якісним, чистим та великим. 

Також радимо дізнатися, які фруктові дерева варто посадити саме навесні. 

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