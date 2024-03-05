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Чем белить деревья весной 2024 года – сад будет здоровым, а урожай щедрым

5 марта 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем и когда белить деревья весной 2024 — правила, которые подарят здоровый сад
Побелка деревьев особенной смесью весной. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Помните этот прекрасный весенний период, когда деревья в садах или в скверах и парках все как один становятся наполовину белыми. Многим может показаться, что стволы окрашивают для красоты. Но на самом деле такие меры гарантируют деревьям защиту от солнечных ожогов, вредителей и болезней. А в случае плодовых деревьев это еще и гарантия хорошего урожая.

Чем когда и как правильно белить деревья весной, рассказываем далее в нашем материале.

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Когда следует белить деревья весной

Белят деревья дважды в год — весной и осенью. Специалисты рекомендуют белить деревья весной, когда ночные температуры будут стабильно удерживаться выше нуля. При этом следует проводить эту процедуру, когда еще не началось сокодвижение. Этот период обычно приходится на конец зимы или начало весны в зависимости от региона.

Если белить деревья позже, то это может привести к перегреву коры через солнечные лучи. А если белить слишком рано, то есть риск повреждения почек и коры от ночных морозов.

Поэтому важно выбрать оптимальное время для этого процесса, чтобы обеспечить деревьям оптимальные условия для здорового роста.

 

Когда следует белить деревья весной
Побелка дерева весной. Фото: google.com

Как подготовить деревья к побелке весной

Перед тем, как начать белить деревья, необходимо:

  • очистить деревья от мертвой коры (обязательно деревянным скребком);
  • всю лишнюю кору необходимо сжечь (в ней могут остаться вредители и болезнетворные микроорганизмы);
  • дезинфицировать очищенную кору.

Важно заметить, что дезинфицировать кору можно препаратами, содержащими медь. Однако специалисты отмечают, что ими нельзя злоупотреблять.

Лучше чередовать обработку фунгицидами с опрыскиванием коры мыльно-зольным раствором. Его можно приготовить достаточно просто, смешав в воде температурой 80°C: 

  • золу — 2,5-3 кг;
  • жидкое мыло или хозяйственное мыло — 50 г.

 

Чем следует белить деревья весной
Побелка дерева весной. Фото: google.com

Чем следует белить деревья весной

Белить деревья можно следующими средствами:

  • известковым раствором;
  • раствором с добавлением мела;
  • раствором с добавлением глины;
  • специализированными средствами для побелки деревьев, которые можно купить в магазине.

Обычно побелку для сада делают из следующих ингредиентов:

  • вода — 10 л;
  • мел или известь, защищающая кору от лучей солнца — 3 кг;
  • медный купорос — 500 г;
  • казеиновый клей или клейстер — 100 г.

Все ингредиенты следует смешать, а затем оставить настояться в течение нескольких часов. Консистенция не должна стекать по стволу. Ее наносить нужно не слишком толстым слоем, чтобы побелка не начала отслаиваться или трескаться.

 

Раньше мы рассказывали, когда и как правильно обрезать абрикос весной, чтобы дерево дало много больших и сладких плодов.

Напомним, мы писали, как и чем следует обработать яблони в вашем саду весной, чтобы урожай был качественным, чистым и большим.

Также советуем узнать, какие фруктовые деревья следует посадить именно весной.

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