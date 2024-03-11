Какие растения обрезать в марте 2024 года — самые действенные советы для дачников

Молодая садовница, которая обрезает растения. Фото: Freepik

Каждый настоящий садовник точно знает, как важно обрезать деревья и растения, чтобы они лучше цвели и активнее давали плоды, но далеко не все знают, когда и какие нужно обновлять. Поэтому следует знать, какие растения нужно обрезать в начале весны.

Об этом рассказывает Express.

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Какие растения нужно обрезать в марте

Глициния

Это красивое растение можно обрезать как в феврале, так и в марте, поэтому, если вы не успели сделать это в конце зимы, стоит это сделать в марте. Дело в том, что если вы не успеете обрезать глицинию в первый месяц весны, в следующий раз это можно сделать только летом.

Но следует понимать, что срезать молодые побеги этого растения нужно так, чтобы на каждом побеге осталось по две почки, не больше и не меньше.

Глициния, которую нужно обрезать весной. Фото: Pinterest

Розы

Эти невероятно красивые цветы, которые пользуются особенной популярностью среди мужчин, лучше обрезать именно в марте. Когда температура воздуха на воздухе немного поднимется и не будет морозов, начинать обрезать эти цветы в начале весны.

В этом случае можно смело обрезать больше, ведь все обязательно отрастет, а сами побеги станут длиннее. Обрезайте стебли, которые расположены близко друг к другу, под углом 45 градусов и на расстоянии в пять или семь миллиметров выше уровня почки.

Кусты красивых садовых роз. Фото: Pinterest

Гортензия

Если вы хотите, чтобы это растение радовало своим пышным видом в течение лета, обязательно обрезайте его в первый месяц весны. Но в этом случае очень важно обрезать полностью все стебли, которые имеет гортензия.

Гортензия, которую следует обрезать в марте. Фото: Pinterest

Клематис

В первый месяц весны 2024 года нужно обязательно обрезать всю старую поросль, которая была в прошлом году. Обновлять это растение нужно на расстоянии в 25-30 сантиметров над уровнем земли. Постоянное удаление прошлогодних порослей поможет клематису лучше расти и цвести.

Клематис, который следует обрезать в марте. Фото: Pinterest

Фруктовые деревья

Сейчас фруктовые деревья находятся в состоянии покоя после зимы, поэтому их следует обрезать именно в этот период. Именно в марте нужно обрезать ветки, ведь когда на деревьях начнут появляться почки, делать это нельзя.

В этом случае важно помнить, что обрезать фруктовые деревья нужно так, чтобы крона была похожа на бокал, а свет попадал на все части.

Красивые фруктовые деревья в саду. Фото: Freepik

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