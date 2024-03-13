Какие цветы можно садить в тени в саду — список растений

Женщина, которая ухаживает за растениями в саду. Фото: Freepik

Далеко не все растения любят тень, ведь не все они способны выжить в таких условиях, однако есть такие, которым, наоборот, нравится быть не под прямыми солнечными лучами. Поэтому следует знать, какие растения хорошо растут под деревьями.

Об этом рассказывает Gardening Know How.

Читайте также:

Пять растений, которые растут под деревьями

Папоротник

Следует понимать, что это растение обитает в месте, где или наполовину падает тень, или полностью. Папоротник, не требующий сильного ухода, хорошо себя чувствует под пятнистым освещением, а его корни не только конкурируют за воду и полезные компоненты, но и выдерживает изменение уровня влажности и качества почвы.

Папоротник, который может жить в тени. Фото: Pinterest

Хоста

Это растение прекрасно себя чувствует в полутени или полноценной тени, поэтому его можно смело выращивать на сложных участках в саду. Преимуществом хосты является тот факт, что она способна подстраиваться как к сухой почве, так и к тяжелой тени. К тому же, садоводы считают, что хоста является одним из самых лучших растений, которые высаживают вокруг дерева.

Хоста, любящая полутень или полную тень. Фото: Freepik

Коралловые колокольчики

Это растение растет только в условиях частичного освещения, но цветет в течение длительного времени. Поэтому тем, кто хочет получить красивые листья и цвет, следует подумать над тем, чтобы посадить коралловые колокольчики на своем участке. Это растение прекрасно впишется на клумбе вокруг деревьев, а тень делает цвет ее листьев более ярким.

Коралловые колокольчики, цветущие длительное время. Фото: Pinterest

Орлики

Этот цветок больше любит находиться на солнце или в условиях половины освещения. Особую красоту это растение придает участку в тенистых лесных районах. Если вы посадите орликов вокруг дерева, то можете создать невероятный внешний дизайн сада.

Орлики, которые больше любят находиться на солнце. Фото: Freepik

Аюга

Данное растение будет отлично расти как в тени, так и под прямыми солнечными лучами. Аюга идеально подходит для роста в тени больших деревьев, где другие цветы не могут выживать. Однако вам нужно обратить внимание на то, что это растение способно быстро захватить территорию, но в то же время будет убирать растущие вокруг сорняки.

Аюга, способная расти как в тени, так и на солнце. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения нужно сеять в марте 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, чем лучше подкармливать нарциссы весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, как и в какой период стоит сажать тюльпаны весной 2024 года.