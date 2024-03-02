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Поспішіть, щоб отримати квітучий сад — які квіти посіяти у березні 2024 року

2 березня 2024 07:38
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які квіти можна посіяти у березні 2024 — список та поради для квітучого саду
Квіти, які варто посадити у березні. Колаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Перший місяць весни дарує нам довгоочікуване потепління. У цей період природа починає пробуджуватися та оживати. Тож, це ідеальний час, щоб розпочати роботу з розсадою й обрати квіткові рослини, які радуватимуть своєю красою впродовж усього сезону. 

Тож, Новини.LIVE пропонує дізнатися, які квіти можна сіяти на розсаду вже у березні, щоб отримати квітучий сад біля свого будинку. 

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Які однорічні квіти варто сіяти на розсаду у березні 

Експерти радять у перший місяць весни сіяти на розсаду такі квіти: 

  • айстра — квітне у липні-серпні;
  • чорнобривці — квітнуть з середини червня і можуть прикрашати сад аж до початку зими;
  • вербена — квітне від весни й до самих заморозків;
  • цинія — квітне з червня по жовтень;
  • клеома — від червня і до заморозків ця рослина буде радувати яскравими квітами;
  • жоржина — квітне з липня аж до заморозків;
  • довгоцвіт — квітне з червня до заморозків;
  • петунія — квітне безперервно з весни до осені;
  • флокс — квітнути починають в червні й закінчують із першими заморозками.

 

Які однорічні квіти варто сіяти на розсаду у березні
Посів рослини на розсаду. Фото: freepik.com

Які багаторічні квіти варто сіяти на розсаду у березні 

Найпопулярніші багаторічні квіти, які сіють на розсаду:

  • ехінацея — квітне з липня по вересень;
  • фіалка запашна — радує квітами у квітні-травні;
  • примула — цвітіння культури починається у березні та триває близько місяця.;
  • мальва — цвіте на наступний рік, починаючи з липня;
  • дзвоники — квітне з червня по серпень;
  • іберіс — квітне з червня протягом двох місяців;
  • лаванда — квітнути буде до кінця жовтня.

Як правильно сіяти квіти на розсаду у березні — корисні поради

1. Обирайте лише якісне та здорове насіння 

Найкраще купувати насіння від виробника, яке повністю готове до посіву. Однак можна використовувати й інше насіння, особливо якщо є досвід у садівництві. 

2. Підготуйте якісний ґрунт 

Квіти люблять добре дренований та пухкий ґрунт, насичений киснем та поживними речовинами. Можна, знову ж таки, купити готову суміш у магазині або самостійно підготувати субстрат. 

Для більшості квітів підійде кислотність 5,5-6,5. Готові субстрати мають чітко визначену кислотність, зазначену на пакуванні. 

Якщо ж ви самостійно збираєтеся підготувати ґрунт для майбутніх квітів, то його обов'язково потрібно прожарити або пропарити. Температура має бути від 100°C до 130°C. Це допоможе у майбутньому захистити рослини від хвороботворних мікробів. Коли стерильний ґрунт охолоне або підсохне, можна вносити в нього корисні добавки. 

Можна змішати торф і біогумус — і це вже буде відмінний ґрунт.

3. Оберіть посуд

Розсаду варто сіяти в склянки, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали.

4. Засійте насіння на правильну глибину

Важливо звернути увагу на рекомендації, які зазначено на пакуванні (якщо насіння купили в магазині), або дотримуватися загальних правил посіву рослин. Оскільки це надзвичайно впливає на проростання насіння. Зазвичай квіти сіють на глибину 1 сантиметр.

5. Накрийте насіння

Щоб розсада квітів швидко виросла, можна накрити насіння плівкою чи шматком скла.

6. Підтримуйте оптимальну вологість та температуру

Не забудьте вчасно поливати розсаду та стежити за температурою повітря в кімнаті чи теплиці. Коли на дворі потеплішає, можете пересаджувати квіти у відкритий ґрунт чи в більші горщики.

 

Раніше ми писали, які культури обов'язково треба сіяти на розсаду в березні. 

Нагадаємо, ми ділилися порадами, коли і як садити тюльпани навесні. 

Також ми розповідали, чим потрібно підгодувати нарциси навесні.

квіти
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сад
будинок
посів
садівництво

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