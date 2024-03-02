Які квіти можна посіяти у березні 2024 — список та поради для квітучого саду

Поспішіть, щоб отримати квітучий сад — які квіти посіяти у березні 2024 року
Перший місяць весни дарує нам довгоочікуване потепління. У цей період природа починає пробуджуватися та оживати. Тож, це ідеальний час, щоб розпочати роботу з розсадою й обрати квіткові рослини, які радуватимуть своєю красою впродовж усього сезону.
Тож, Новини.LIVE пропонує дізнатися, які квіти можна сіяти на розсаду вже у березні, щоб отримати квітучий сад біля свого будинку.
Які однорічні квіти варто сіяти на розсаду у березні
Експерти радять у перший місяць весни сіяти на розсаду такі квіти:
- айстра — квітне у липні-серпні;
- чорнобривці — квітнуть з середини червня і можуть прикрашати сад аж до початку зими;
- вербена — квітне від весни й до самих заморозків;
- цинія — квітне з червня по жовтень;
- клеома — від червня і до заморозків ця рослина буде радувати яскравими квітами;
- жоржина — квітне з липня аж до заморозків;
- довгоцвіт — квітне з червня до заморозків;
- петунія — квітне безперервно з весни до осені;
- флокс — квітнути починають в червні й закінчують із першими заморозками.
Які багаторічні квіти варто сіяти на розсаду у березні
Найпопулярніші багаторічні квіти, які сіють на розсаду:
- ехінацея — квітне з липня по вересень;
- фіалка запашна — радує квітами у квітні-травні;
- примула — цвітіння культури починається у березні та триває близько місяця.;
- мальва — цвіте на наступний рік, починаючи з липня;
- дзвоники — квітне з червня по серпень;
- іберіс — квітне з червня протягом двох місяців;
- лаванда — квітнути буде до кінця жовтня.
Як правильно сіяти квіти на розсаду у березні — корисні поради
1. Обирайте лише якісне та здорове насіння
Найкраще купувати насіння від виробника, яке повністю готове до посіву. Однак можна використовувати й інше насіння, особливо якщо є досвід у садівництві.
2. Підготуйте якісний ґрунт
Квіти люблять добре дренований та пухкий ґрунт, насичений киснем та поживними речовинами. Можна, знову ж таки, купити готову суміш у магазині або самостійно підготувати субстрат.
Для більшості квітів підійде кислотність 5,5-6,5. Готові субстрати мають чітко визначену кислотність, зазначену на пакуванні.
Якщо ж ви самостійно збираєтеся підготувати ґрунт для майбутніх квітів, то його обов'язково потрібно прожарити або пропарити. Температура має бути від 100°C до 130°C. Це допоможе у майбутньому захистити рослини від хвороботворних мікробів. Коли стерильний ґрунт охолоне або підсохне, можна вносити в нього корисні добавки.
Можна змішати торф і біогумус — і це вже буде відмінний ґрунт.
3. Оберіть посуд
Розсаду варто сіяти в склянки, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали.
4. Засійте насіння на правильну глибину
Важливо звернути увагу на рекомендації, які зазначено на пакуванні (якщо насіння купили в магазині), або дотримуватися загальних правил посіву рослин. Оскільки це надзвичайно впливає на проростання насіння. Зазвичай квіти сіють на глибину 1 сантиметр.
5. Накрийте насіння
Щоб розсада квітів швидко виросла, можна накрити насіння плівкою чи шматком скла.
6. Підтримуйте оптимальну вологість та температуру
Не забудьте вчасно поливати розсаду та стежити за температурою повітря в кімнаті чи теплиці. Коли на дворі потеплішає, можете пересаджувати квіти у відкритий ґрунт чи в більші горщики.
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