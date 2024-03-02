Які квіти можна посіяти у березні 2024 — список та поради для квітучого саду

Квіти, які варто посадити у березні. Колаж Новини.LIVE

Перший місяць весни дарує нам довгоочікуване потепління. У цей період природа починає пробуджуватися та оживати. Тож, це ідеальний час, щоб розпочати роботу з розсадою й обрати квіткові рослини, які радуватимуть своєю красою впродовж усього сезону.

Тож, Новини.LIVE пропонує дізнатися, які квіти можна сіяти на розсаду вже у березні, щоб отримати квітучий сад біля свого будинку.

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Експерти радять у перший місяць весни сіяти на розсаду такі квіти:

айстра — квітне у липні-серпні;

— квітне у липні-серпні; чорнобривці — квітнуть з середини червня і можуть прикрашати сад аж до початку зими;

— квітнуть з середини червня і можуть прикрашати сад аж до початку зими; вербена — квітне від весни й до самих заморозків;

— квітне від весни й до самих заморозків; цинія — квітне з червня по жовтень;

— квітне з червня по жовтень; клеома — від червня і до заморозків ця рослина буде радувати яскравими квітами;

— від червня і до заморозків ця рослина буде радувати яскравими квітами; жоржина — квітне з липня аж до заморозків;

— квітне з липня аж до заморозків; довгоцвіт — квітне з червня до заморозків;

— квітне з червня до заморозків; петунія — квітне безперервно з весни до осені;

— квітне безперервно з весни до осені; флокс — квітнути починають в червні й закінчують із першими заморозками.

Посів рослини на розсаду. Фото: freepik.com

Які багаторічні квіти варто сіяти на розсаду у березні

Найпопулярніші багаторічні квіти, які сіють на розсаду:

ехінацея — квітне з липня по вересень;

— квітне з липня по вересень; фіалка запашна — радує квітами у квітні-травні;

— радує квітами у квітні-травні; примула — цвітіння культури починається у березні та триває близько місяця.;

— цвітіння культури починається у березні та триває близько місяця.; мальва — цвіте на наступний рік, починаючи з липня;

— цвіте на наступний рік, починаючи з липня; дзвоники — квітне з червня по серпень;

— квітне з червня по серпень; іберіс — квітне з червня протягом двох місяців;

— квітне з червня протягом двох місяців; лаванда — квітнути буде до кінця жовтня.

Як правильно сіяти квіти на розсаду у березні — корисні поради

1. Обирайте лише якісне та здорове насіння

Найкраще купувати насіння від виробника, яке повністю готове до посіву. Однак можна використовувати й інше насіння, особливо якщо є досвід у садівництві.

2. Підготуйте якісний ґрунт

Квіти люблять добре дренований та пухкий ґрунт, насичений киснем та поживними речовинами. Можна, знову ж таки, купити готову суміш у магазині або самостійно підготувати субстрат.

Для більшості квітів підійде кислотність 5,5-6,5. Готові субстрати мають чітко визначену кислотність, зазначену на пакуванні.

Якщо ж ви самостійно збираєтеся підготувати ґрунт для майбутніх квітів, то його обов'язково потрібно прожарити або пропарити. Температура має бути від 100°C до 130°C. Це допоможе у майбутньому захистити рослини від хвороботворних мікробів. Коли стерильний ґрунт охолоне або підсохне, можна вносити в нього корисні добавки.

Можна змішати торф і біогумус — і це вже буде відмінний ґрунт.

3. Оберіть посуд

Розсаду варто сіяти в склянки, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали.

4. Засійте насіння на правильну глибину

Важливо звернути увагу на рекомендації, які зазначено на пакуванні (якщо насіння купили в магазині), або дотримуватися загальних правил посіву рослин. Оскільки це надзвичайно впливає на проростання насіння. Зазвичай квіти сіють на глибину 1 сантиметр.

5. Накрийте насіння

Щоб розсада квітів швидко виросла, можна накрити насіння плівкою чи шматком скла.

6. Підтримуйте оптимальну вологість та температуру

Не забудьте вчасно поливати розсаду та стежити за температурою повітря в кімнаті чи теплиці. Коли на дворі потеплішає, можете пересаджувати квіти у відкритий ґрунт чи в більші горщики.

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