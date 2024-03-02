Какие цветы можно посеять в марте 2024 года — список и советы для цветущего сада

Цветы, которые следует посадить в марте. Коллаж Новини.LIVE

Первый месяц весны дарит нам долгожданное потепление. В этот период природа начинает пробуждаться и оживать. Это идеальное время, чтобы начать работу с рассадой и выбрать цветочные растения, которые будут радовать своей красотой на протяжении всего сезона.

Новини.LIVE предлагает узнать, какие цветы можно сеять на рассаду уже в марте, чтобы получить цветущий сад возле своего дома.

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Эксперты советуют в первый месяц весны сеять на рассаду такие цветы:

астра — цветет в июле-августе;

— цветет в июле-августе; бархатцы — цветут с середины июня и могут украшать сад вплоть до начала зимы;

— цветут с середины июня и могут украшать сад вплоть до начала зимы; вербена — цветет от весны и до заморозков;

— цветет от весны и до заморозков; циния — цветет с июня по октябрь;

— цветет с июня по октябрь; клеома — с июня и до заморозков это растение будет радовать яркими цветами;

— с июня и до заморозков это растение будет радовать яркими цветами; георгина — цветет с июля вплоть до заморозков;

— цветет с июля вплоть до заморозков; долгоцвет — цветет с июня до заморозков;

— цветет с июня до заморозков; петуния — цветет непрерывно с весны до осени;

— цветет непрерывно с весны до осени; флокс — цвести начинают в июне и заканчивают с первыми заморозками.

Посев растения на рассаду. Фото: freepik.com

Какие многолетние цветы следует сеять на рассаду в марте

Самые популярные многолетние цветы, которые сеют на рассаду:

эхинацея — цветет с июля по сентябрь;

— цветет с июля по сентябрь; фиалка душистая — радует цветами в апреле-мае;

— радует цветами в апреле-мае; примула — цветение культуры начинается в марте и длится около месяца;

— цветение культуры начинается в марте и длится около месяца; мальва — цветет на следующий год, начиная с июля;

— цветет на следующий год, начиная с июля; колокольчики — цветет с июня по август;

— цветет с июня по август; иберис — цветет с июня в течение двух месяцев;

— цветет с июня в течение двух месяцев; лаванда — цвести будет до конца октября.

Как правильно сеять цветы на рассаду в марте — полезные советы

1. Выбирайте только качественные и здоровые семена

Лучше всего покупать семена от производителя, которые полностью готовы к посеву. Однако можно использовать и другие семена, особенно если есть опыт в садоводстве.

2. Подготовьте качественную почву

Цветы любят хорошо дренированную и рыхлую почву насыщенную кислородом и питательными веществами. Можно опять же купить готовую смесь в магазине или самостоятельно подготовить субстрат.

Для большинства цветов подойдет кислотность 5,5–6,5. Готовые субстраты имеют четко определенную кислотность, указанную на упаковке.

Если же вы самостоятельно собираетесь подготовить почву для будущих цветов, то ее обязательно нужно прокалить или пропарить. Температура должна быть от 100 до 130°C. Это поможет в будущем оградить растения от болезнетворных микробов. Когда стерильный грунт остынет или подсохнет, можно вносить в него полезные добавки.

Можно смешать торф и биогумус — и это уже будет отличная почва.

3. Выберите посуду

Рассаду следует сеять в стаканы, горшки или ящики. Можно также использовать подручные материалы.

4. Засейте семена на правильную глубину

Важно обратить внимание на рекомендации, указанные на упаковке (если семена купили в магазине) или соблюдать общие правила посева растений. Поскольку это очень влияет на прорастание семян. Обычно цветы сеют на глубину 1 сантиметр.

5. Накройте семена

Чтобы рассада цветов быстро выросла, можно накрыть семена пленкой или куском стекла.

6. Поддерживайте оптимальную влажность и температуру

Не забудьте своевременно поливать рассаду и следить за температурой воздуха в комнате или теплице. Когда на дворе станет тепло, можете пересаживать цветы в открытую почву или в большие горшки.

Раньше мы писали, какие культуры обязательно нужно сеять на рассаду в марте.

Напомним, мы делились советами, когда и как сажать тюльпаны весной.

Также мы рассказывали, чем нужно прикормить нарциссы весной.