Коли садити гладіолуси навесні 2024 — терміни і важливі поради

Дівчина, яка тримає красиві гладіолуси в руці. Фото: Alamy

Гладіолуси — це дуже гарні квіти, тому вони можуть стати справжньою прикрасою у саду будь-якої людини. Якщо ви хочете мати пишні гладіолуси на своїй ділянці, потрібно знати, у якому місяці їх краще садити і як правильно вибирати цибулини цієї рослини.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Коли краще садити гладіолуси

Попри те, що весна 2024 року прийшла дуже вчасно, не потрібно ризикувати і починати садити гладіолуси, оскільки в березні ще може випасти сніг і прийти заморозки. Досвідчені садівники вважають, що оптимальним часом для посадки цих квітів є період з середини квітня до кінця травня.

Якщо ви проживаєте на півночі або заході України, варто дочекатися травня і вже тоді починати висаджувати гладіолуси. А ось тим, хто живе у південній та східній частині країни, дуже пощастило, адже їм можна садити ці рослини раніше, ніж жителям інших регіонів України.

Процес посадки гладіолусів у відкритий ґрунт. Фото: Freepik

Як правильно обрати цибулини гладіолуса

Перш, ніж садити гладіолуси, необхідно правильно обрати якісні цибулини, які не мають дефектів. Тож, перед посадкою варто обрати цибулини, які будуть блискучими і пружними, а також матимуть центральний пагін. До того ж, вони повинні мати світлі прикореневі горбки.

Людина, яка тримає цибулини гладіолусу. Фото: Decorexpro

Крім того, досвідчені садівники радять щороку змінювати ділянку, на якій ви висаджуєте гладіолуси. Для цих рослин краще підійде місце, куди потрапляють прямі сонячні промені та немає протягів. До того ж ґрунт для цих квітів повинен бути піщано-глиняним.

Безпосередньо перед посадкою цих рослин перекопайте ділянку і додайте добриво, яке матиме фосфор або калій. А ось що стосується органічних добрив, то їх при посадці гладіолусів краще не використовувати.

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