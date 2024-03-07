Когда сажать гладиолусы весной 2024 — сроки и важные советы

Девушка, держащая красивые гладиолусы в руке. Фото: Alamy

Гладиолусы — это очень красивые цветы, поэтому они могут стать настоящим украшением в саду любого человека. Если вы хотите иметь пышные гладиолусы на своем участке, нужно знать, в каком месяце их лучше сажать и как правильно выбирать луковицы этого растения.

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Когда лучше сажать гладиолусы

Несмотря на то, что весна 2024 года пришла очень вовремя, не нужно рисковать и начинать сажать гладиолусы, поскольку в марте может выпасть снег и прийти заморозки. Опытные садоводы считают, что оптимальным временем для посадки этих цветов является период с середины апреля до конца мая.

Если вы проживаете на севере или западе Украины, стоит дождаться мая и уже тогда начинать высаживать гладиолусы. А вот живущим в южной и восточной части страны очень повезло, ведь им можно сажать эти растения раньше, чем жителям других регионов Украины.

Процесс посадки гладиолусов в открытую почву. Фото: Freepik

Как правильно выбрать луковицы гладиолуса

Прежде, чем сажать гладиолусы, необходимо правильно выбрать качественные луковицы, не имеющие дефектов. Поэтому перед посадкой следует выбрать луковицы, которые будут блестящими и упругими, а также иметь центральный побег. К тому же они должны иметь светлые прикорневые бугорки.

Человек, держащий луковицы гладиолуса. Фото: Decorexpro

Кроме того, опытные садоводы советуют каждый год менять участок, на котором вы высаживаете гладиолусы. Для этих растений лучше подойдет место, куда попадают прямые солнечные лучи и нет сквозняков. К тому же почва для этих цветов должна быть песчано-глиняной.

Непосредственно перед посадкой этих растений перекопайте участок и добавьте удобрение, которое будет иметь фосфор или калий. А вот что касается органических удобрений, то их при посадке гладиолусов лучше не использовать.

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