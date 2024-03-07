Когда сажать гладиолусы весной 2024 — сроки и важные советы

Сад будет пышным и красивым — когда сажать гладиолусы весной 2024
Гладиолусы — это очень красивые цветы, поэтому они могут стать настоящим украшением в саду любого человека. Если вы хотите иметь пышные гладиолусы на своем участке, нужно знать, в каком месяце их лучше сажать и как правильно выбирать луковицы этого растения.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Когда лучше сажать гладиолусы
Несмотря на то, что весна 2024 года пришла очень вовремя, не нужно рисковать и начинать сажать гладиолусы, поскольку в марте может выпасть снег и прийти заморозки. Опытные садоводы считают, что оптимальным временем для посадки этих цветов является период с середины апреля до конца мая.
Если вы проживаете на севере или западе Украины, стоит дождаться мая и уже тогда начинать высаживать гладиолусы. А вот живущим в южной и восточной части страны очень повезло, ведь им можно сажать эти растения раньше, чем жителям других регионов Украины.
Как правильно выбрать луковицы гладиолуса
Прежде, чем сажать гладиолусы, необходимо правильно выбрать качественные луковицы, не имеющие дефектов. Поэтому перед посадкой следует выбрать луковицы, которые будут блестящими и упругими, а также иметь центральный побег. К тому же они должны иметь светлые прикорневые бугорки.
Кроме того, опытные садоводы советуют каждый год менять участок, на котором вы высаживаете гладиолусы. Для этих растений лучше подойдет место, куда попадают прямые солнечные лучи и нет сквозняков. К тому же почва для этих цветов должна быть песчано-глиняной.
Непосредственно перед посадкой этих растений перекопайте участок и добавьте удобрение, которое будет иметь фосфор или калий. А вот что касается органических удобрений, то их при посадке гладиолусов лучше не использовать.
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