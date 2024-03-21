Как правильно вырастить астры дома — лайфхаки

Пышный букет астры в руках человека. Фото: Pinterest

Астры — это невероятно красивые цветы, которые способны украсить участок каждого дачника, но чтобы они получились пышными, следует начинать с рассады в домашних условиях. Но нужно понимать, как правильно вырастить эти растения дома.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для цветоводов.

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Астры на рассаду — как их выращивать

В том случае, если вы приобрели качественные семена растения оптом от производителя, их не нужно готовить к посадке, ведь они уже обеззаражены. Однако, если у вас есть желание, можете обработать семена астры специальным средством, которое активизирует рост растения.

При этом, важно понимать, что для выращивания астры нужно взять рыхлую и легкую почву. Можно ее приобрести в готовом виде в магазине или смешать в равных пропорциях такие ингредиенты, как:

Песок

Землю

Торф

К тому же, не нужно брать слишком глубокие горшки для растения, следует взять емкости, которые по глубине составляют не более пяти сантиметров и по ширине были такими, чтобы астре было достаточно света.

Астры на рассаду на огороде. Фото: Freepik

Процесс посадки астры на рассаду

Чтобы правильно вырастить этот цветок, возьмите горшок и положите на его дно дренаж, а затем насыпьте туда почву таким образом, чтобы она заполняла две трети емкости. Затем высыпьте туда семена на глубину примерно в два сантиметра и довольно густо.

Все это присыпьте землей, полейте водой и накройте сверху стеклом или пленкой. Сначала поставьте рассаду в теплое место и опрыскивайте из пульверизатора.

Человек, держащий астры на рассаду. Фото: УНИАН

В этом случае лучше пикировать рассаду, когда она будет иметь четыре или пять листочков, чтобы укрепить ее. Через несколько недель после этого процесса добавьте к растению комплексное удобрение.

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