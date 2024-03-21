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Таких не будет ни у кого — как правильно выращивать астры дома

21 марта 2024 15:05
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно вырастить астры дома — лайфхаки
Пышный букет астры в руках человека. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Астры — это невероятно красивые цветы, которые способны украсить участок каждого дачника, но чтобы они получились пышными, следует начинать с рассады в домашних условиях. Но нужно понимать, как правильно вырастить эти растения дома.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для цветоводов.

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Астры на рассаду — как их выращивать

В том случае, если вы приобрели качественные семена растения оптом от производителя, их не нужно готовить к посадке, ведь они уже обеззаражены. Однако, если у вас есть желание, можете обработать семена астры специальным средством, которое активизирует рост растения.

При этом, важно понимать, что для выращивания астры нужно взять рыхлую и легкую почву. Можно ее приобрести в готовом виде в магазине или смешать в равных пропорциях такие ингредиенты, как:

  • Песок
  • Землю
  • Торф

К тому же, не нужно брать слишком глубокие горшки для растения, следует взять емкости, которые по глубине составляют не более пяти сантиметров и по ширине были такими, чтобы астре было достаточно света.

Астры на рассаду на огороде
Астры на рассаду на огороде. Фото: Freepik

Процесс посадки астры на рассаду

Чтобы правильно вырастить этот цветок, возьмите горшок и положите на его дно дренаж, а затем насыпьте туда почву таким образом, чтобы она заполняла две трети емкости. Затем высыпьте туда семена на глубину примерно в два сантиметра и довольно густо.

Все это присыпьте землей, полейте водой и накройте сверху стеклом или пленкой. Сначала поставьте рассаду в теплое место и опрыскивайте из пульверизатора.

Человек, держащий астры на рассаду
Человек, держащий астры на рассаду. Фото: УНИАН

В этом случае лучше пикировать рассаду, когда она будет иметь четыре или пять листочков, чтобы укрепить ее. Через несколько недель после этого процесса добавьте к растению комплексное удобрение.

Напомним, мы писали о том, какие растения нужно обрезать в марте 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения можно смело сажать вокруг деревьев.

Также мы сообщали о том, в какой период лучше сажать гладиолусы весной 2024 года.

растения
цветы
рассада
астры

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