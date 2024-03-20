Навіщо закопувати старий залізний цвях у горщик з трояндою — корисний лайфхак

Людина, яка тримає горщик з красивою трояндою. Фото: Freepik

Багато досвідчених квітникарів встромляють старий залізний цвях у горщик, де в них росте троянда. Але навіщо вони це роблять і як правильно закопувати цвях у горщик з квіткою, читайте в нашому матеріалі.

Новини.LIVE розповідає про користь залізного цвяху в горщику з трояндами.

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Досвідчені садівники і городники дуже часто користуються лайфхаками, які допомагають їм мати розкішну ділянку. Зокрема, йдеться про закопування залізного цвяху в горщик, де вони вирощують троянду. Роблять вони це для того, щоб активізувати ріст і цвітіння рослини.

Людина, яка тримає залізні цвяхи біля рослини. Фото: Pinterest

Користь залізного цвяху для троянди

Коли залізний цвях потрапляє до землі, він починає передавати компонент, з якого він складається, ґрунту. Якщо не додавати це до горщику з трояндою, вона не зможе повноцінно розвиватися. До того ж, коли до землі потрапляє вода, вона змушує залізний цвях іржавіти.

Причому, компонент, який входить до складу цього цвяху, виділяється не відразу, а поступово. До того ж, залізо виділяється у тій кількості, яка потрібна для розвитку і цвітіння рослин, щоб вони вийшли неймовірно гарними і пишними.

Декілька горщиків з красивими трояндами. Фото: Decorexpro

Метод закопування залізного цвяху в горщик з трояндою

Якщо ви хочете пришвидшити розвиток троянди, зарийте залізний цвях таким чином, щоб він торкнувся кореневої системи рослини. Таке ж можна сміливо робити і з тими трояндами, які ростуть у вашому саду, але в цьому випадку заліза потрібно більше.

Завдяки тому, що ви закопаєте старий залізний цвях у горщик з трояндою, вона отримає потрібну кількість добрива. До того ж, цей метод слугує своєрідним "щитом" від хвороб. Ще залізний цвях в горщику допоможе троянді вирости пишною і красивою.

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