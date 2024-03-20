Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow На замітку квітникарям — навіщо заривати цвях у горщик з трояндою arrow

На замітку квітникарям — навіщо заривати цвях у горщик з трояндою

20 березня 2024 15:09
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Навіщо закопувати старий залізний цвях у горщик з трояндою — корисний лайфхак
Людина, яка тримає горщик з красивою трояндою. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Багато досвідчених квітникарів встромляють старий залізний цвях у горщик, де в них росте троянда. Але навіщо вони це роблять і як правильно закопувати цвях у горщик з квіткою, читайте в нашому матеріалі.

Новини.LIVE розповідає про користь залізного цвяху в горщику з трояндами.

Читайте також:

Досвідчені садівники і городники дуже часто користуються лайфхаками, які допомагають їм мати розкішну ділянку. Зокрема, йдеться про закопування залізного цвяху в горщик, де вони вирощують троянду. Роблять вони це для того, щоб активізувати ріст і цвітіння рослини.

Человек, держащий железные гвозди у растения
Людина, яка тримає залізні цвяхи біля рослини. Фото: Pinterest

Користь залізного цвяху для троянди

Коли залізний цвях потрапляє до землі, він починає передавати компонент, з якого він складається, ґрунту. Якщо не додавати це до горщику з трояндою, вона не зможе повноцінно розвиватися. До того ж, коли до землі потрапляє вода, вона змушує залізний цвях іржавіти.

Причому, компонент, який входить до складу цього цвяху, виділяється не відразу, а поступово. До того ж, залізо виділяється у тій кількості, яка потрібна для розвитку і цвітіння рослин, щоб вони вийшли неймовірно гарними і пишними.

Несколько горшков с красивыми розами
Декілька горщиків з красивими трояндами. Фото: Decorexpro

Метод закопування залізного цвяху в горщик з трояндою

Якщо ви хочете пришвидшити розвиток троянди, зарийте залізний цвях таким чином, щоб він торкнувся кореневої системи рослини. Таке ж можна сміливо робити і з тими трояндами, які ростуть у вашому саду, але в цьому випадку заліза потрібно більше.

Завдяки тому, що ви закопаєте старий залізний цвях у горщик з трояндою, вона отримає потрібну кількість добрива. До того ж, цей метод слугує своєрідним "щитом" від хвороб. Ще залізний цвях в горщику допоможе троянді вирости пишною і красивою.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати і обробити виноград від шкідників навесні. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини потрібно обрізати у березні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які квіти потрібно посіяти у березні 2024 року.

рослини
квіти
троянди
залізний цвях

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство