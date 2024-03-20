Зачем закапывать старый железный гвоздь в горшок с розой — полезный лайфхак

Человек, держащий горшок с красивой розой. Фото: Freepik

Многие опытные цветоводы втыкают старый железный гвоздь в горшок, где у них растет роза. Но для чего они это делают и как правильно закапывать гвоздь в горшок с цветком, читайте в нашем материале.

Новини.LIVE рассказывает о пользе железного гвоздя в горшке с розами.

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Опытные садоводы и огородники очень часто пользуются лайфхаками, помогающими им иметь роскошный участок. В частности, речь идет о закапывании железного гвоздя в горшок, где они выращивают розу. Делают они это для того, чтобы активизировать рост и цветение растения.

Человек, держащий железные гвозди возле растения. Фото: Pinterest

Польза железного гвоздя для розы

Когда железный гвоздь попадает в землю, он начинает передавать компонент, из которого он состоит, почве. Если не добавлять это в горшок с розой, она не сможет полноценно развиваться. К тому же, когда в землю попадает вода, она заставляет железный гвоздь ржаветь.

Причем, компонент, входящий в состав этого гвоздя, выделяется не сразу, а постепенно. К тому же, железо выделяется в том количестве, которое нужно для развития и цветения растений, чтобы они получились невероятно красивыми и пышными.

Несколько горшков с красивыми розами. Фото: Decorexpro

Метод закапывания железного гвоздя в горшок с розой

Если вы хотите ускорить развитие розы, заройте железный гвоздь таким образом, чтобы он коснулся корневой системы растения. Такое же можно смело делать и с розами, которые растут в вашем саду, но в этом случае железа нужно больше.

Благодаря тому, что вы закопаете старый железный гвоздь в горшок с розой, она получит нужное количество удобрения. К тому же, этот метод служит своеобразным "щитом" от болезней. Еще железный гвоздь в горшке поможет розе вырасти пышной и красивой.

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