Як обрізати і чим обприскувати виноград навесні 2024 — поради для дачників

Господар, який обрізає лози винограду в саду. Фото: Alamy

Досвідчені садівники знають, що виноград є дуже вимогливою культурою, тому навесні, коли рослина прокинулася після зимового періоду, її потрібно правильно відновлювати. Зокрема, варто знати, як правильно обрізати і обприскувати виноград навесні, щоб отримати смачні ягоди.

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Навіщо і коли потрібно обрізати виноград

Навесні після того, як завершаться заморозки, потрібно робити санітарну обрізку винограду. Це потрібно для того, щоб позбутися сухих і хворих лоз, і зайвих пагонів, які вже не дадуть плодів, а також створити правильну форму крони. До того ж правильна обрізка винограду покращує рівень урожайності.

Час, коли потрібно прибирати зайве на винограді, залежить від того, скільки градусів надворі. Якщо вночі температура повітря не опускається нижче п’яти градусів тепла, то можна сміливо починати обрізати виноград. Але варто розуміти, що до квітня краще не чекати, адже у стеблах почнеться сокорух.

Людина, яка обрізає лози винограду в саду. Фото: Freepik

Як правильно обрізати виноград

Щоб правильно обрізати цю рослину, зріз потрібно робити секатором, який перед цим варто ретельно наточини. Так можна зберегти виноград максимально непошкодженим. У перші три роки обрізати треба майже всі гілки, а ось потім потрібно видаляти лише хворі та пошкоджені гілки.

При цьому в перші три роки потрібно залишати по дві-три найміцніші пагони, а ось потім — лише найздоровіші лози товщиною не менше п’яти міліметрів.

Жінка, яка обрізає виноград на городі. Фото: Alamy

Чим потрібно обробляти виноград

Щоб обробити виноград від шкідників, зніміть укриття на початку березняє, а потім обробіть лози рослини розчином залізного купоросу, 400 грамів якого потрібно змішати з п’яти літрами води. Наприкінці березня або на початку квітня, коли з’являться перші зелені листочки, обприскайте виноград універсальними інсектицидами.

Від листового і павутинного кліща можна обробити такими препаратами, як:

Перметрин

Бордоська рідина 1%

Колоїдна сірка 75%

Мильний розчин, який складається з одного бруска господарського мила і десяти літрів води

Нітрафен

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