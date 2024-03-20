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Как правильно обрезать и чем опрыскивать виноград весной — советы

20 марта 2024 03:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как обрезать и чем опрыскивать виноград весной 2024 — советы для дачников
Хозяин, который обрезает лозы винограда в саду. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные садоводы знают, что виноград является очень требовательной культурой, поэтому весной, когда растение проснулось после зимнего периода, его нужно правильно восстанавливать. В частности, следует знать, как правильно обрезать и опрыскивать виноград весной, чтобы получить вкусные ягоды.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

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Зачем и когда нужно обрезать виноград

Весной после того, как завершатся заморозки, нужно делать санитарную обрезку винограда. Это нужно для того, чтобы избавиться от сухих и больных лоз, и лишних побегов, которые уже не дадут плодов, а также создать правильную форму кроны. К тому же правильная обрезка винограда улучшает уровень урожайности.

Время, когда нужно убирать лишнее на винограде, зависит от того, сколько градусов на улице. Если ночью температура воздуха не опускается ниже пяти градусов тепла, можно смело начинать обрезать виноград. Но следует понимать, что до апреля лучше не ждать, ведь в стеблях начнется сокодвижение.

Человек, обрезающий лозы винограда в саду
Человек, который обрезает виноградные лозы в саду. Фото: Freepik

Как правильно обрезать виноград

Чтобы правильно обрезать это растение, срез нужно делать секатором, который перед этим следует тщательно наточить. Так можно сохранить виноград максимально невредимым. В первые три года обрезать нужно почти все ветви, а потом нужно удалять только больные и поврежденные ветви.

При этом в первые три года нужно оставлять по два-три самых крепких побега, а вот потом —только самые здоровые лозы толщиной не менее пяти миллиметров.

Женщина, которая обрезает виноград на огороде.
Женщина, которая обрезает виноград на огороде. Фото: Alamy

Чем нужно обрабатывать виноград

Чтобы обработать виноград от вредителей, снимите укрытие в начале марта, а затем обработайте лозы растения раствором железного купороса, 400 граммов которого нужно смешать с пятью литрами воды. В конце марта или начале апреля, когда появятся первые зеленые листики, опрыскивайте виноград универсальными инсектицидами.

От листового и паутинного клеща можно обработать такими препаратами, как:

  • Перметрин
  • Бордосская жидкость 1%
  • Коллоидная сера 75%
  • Мыльный раствор, состоящий из одного бруска хозяйственного мыла и десяти литров воды
  • Нитрофен

Напомним, мы писали о том, какие растения можно смело высаживать под деревьями.

Раньше мы рассказывали о том, в какой период и как нужно сеять цветную капусту на рассаду.

Также мы сообщали, какие растения нужно обрезать в марте 2024 года.

огород
сад
виноград
обрезка

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