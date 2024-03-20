Чому садити півонії навесні не можна — про цей важливий нюанс, мало хто знає

Великий сад з кущами півоній. Фото: Олена Магаляс

Півонії — квіти, що буквально заворожують своєю красою та ніжністю. Але, щоб отримати дійсно квітучі кущі необхідно знати, коли краще садити цю рослину. Дуже часто саджати квіти починають саме навесні. Проте, у випадку з півонією — ця ідея згубна.

Новини.LIVE розповідає, чому варто утриматися від садіння півоній саме навесні.

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Так, досвідчені садівники рекомендують початківцям утриматися від садіння півоній навесні через важливу причину — при посадці півонії у першу чергу розвивають тільки коріння без належного розвитку листя і квітів. Вся енергія рослини йде на створення міцної кореневої системи, що призводить до зменшення кількості та якості кольорів

Півонії можуть відчувати стрес від пересадки або посадки в неідеальний час, що може негативно позначитися на їхньому здоров'ї та розвитку.

Крім того, весною деякі хвороби можуть бути активнішими, що створює додатковий ризик зараження півоній патогенами. Також весна — це період, коли прокидаються шкідники, і знову рослині потрібно витрачати свої сили на боротьбу, а не на цвітіння.

Особливо небезпечно висаджувати півонії, коли погода вже стійко тепла, до прикладу, у травні. Якщо вже обирати час для посадки весною, то оптимально це робити у березні. Коли ґрунт злегка прохолодний - від 2 до 7°C. При цьому, він не повинен бути промерзлим.

Та все ж найкращим періодом для садіння півоній є осінь. Адже це дозволяє рослині сконцентрувати свою енергію на формуванні сильної кореневої системи, щоб весною вона була готова розквітнути.

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