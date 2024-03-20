Почему сажать пионы весной нельзя — об этом важном нюансе мало кто знает

Большой сад с кустами пионов. Фото: Елена Магаляс

Пионы — цветы, буквально завораживающие своей красотой и нежностью. Но, чтобы получить действительно цветущие кусты, необходимо знать, когда лучше сажать это растение. Очень часто сажать цветы начинают именно весной. Однако в случае с пионом — эта идея губительна.

Новини.LIVE рассказывает, почему стоит воздержаться от посадки пионов именно весной.

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Так, опытные садоводы рекомендуют начинающим воздержаться от посадки пионов весной по важной причине — при посадке пионы в первую очередь развивают только корни без должного развития листьев и цветов. Вся энергия растения уходит на создание крепкой корневой системы, что приводит к уменьшению количества и качества цветов.

Пионы могут испытывать стресс от пересадки или посадки в неидеальное время, что может отрицательно сказаться на их здоровье и развитии.

Кроме того, весной некоторые болезни могут быть более активными, что создает дополнительный риск заражения пионов патогенами. Также весна — это период, когда просыпаются вредители, и снова растению нужно тратить свои силы на борьбу, а не на цветение.

Особенно опасно высаживать пионы, когда погода уже устойчиво теплая, к примеру, в мае. Если выбирать время для посадки весной, то оптимально это делать в марте. Когда почва слегка прохладная — от 2 до 7°C. При этом она не должна быть промерзшей.

И все же лучшим периодом для посадки пионов является осень. Ведь это позволяет растению сконцентрировать свою энергию на формировании сильной корневой системы, чтобы весной оно было готово расцвести.

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