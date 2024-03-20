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Никогда не сажайте пионы весной — садоводы раскрыли секрет цветущего сада

20 марта 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему сажать пионы весной нельзя — об этом важном нюансе мало кто знает
Большой сад с кустами пионов. Фото: Елена Магаляс
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Пионы — цветы, буквально завораживающие своей красотой и нежностью. Но, чтобы получить действительно цветущие кусты, необходимо знать, когда лучше сажать это растение. Очень часто сажать цветы начинают именно весной. Однако в случае с пионом — эта идея губительна.

Новини.LIVE рассказывает, почему стоит воздержаться от посадки пионов именно весной.

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Так, опытные садоводы рекомендуют начинающим воздержаться от посадки пионов весной по важной причине — при посадке пионы в первую очередь развивают только корни без должного развития листьев и цветов. Вся энергия растения уходит на создание крепкой корневой системы, что приводит к уменьшению количества и качества цветов.

Пионы могут испытывать стресс от пересадки или посадки в неидеальное время, что может отрицательно сказаться на их здоровье и развитии.

Кроме того, весной некоторые болезни могут быть более активными, что создает дополнительный риск заражения пионов патогенами. Также весна — это период, когда просыпаются вредители, и снова растению нужно тратить свои силы на борьбу, а не на цветение. 

Особенно опасно высаживать пионы, когда погода уже устойчиво теплая, к примеру, в мае. Если выбирать время для посадки весной, то оптимально это делать в марте. Когда почва слегка прохладная — от 2 до 7°C. При этом она не должна быть промерзшей.

И все же лучшим периодом для посадки пионов является осень. Ведь это позволяет растению сконцентрировать свою энергию на формировании сильной корневой системы, чтобы весной оно было готово расцвести.

 

Раньше мы писали, когда и как сажать тюльпаны весной.

Напомним, мы рассказывали, зачем зарывать гвоздь в горшок с розой.

Также советуем узнать, когда сажать гладиолусы весной.

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