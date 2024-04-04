Эти цветы во дворе смертельно опасны для собак — список и советы кинологов

Щенок "помогает" хозяйке поливать цветы. Фото: shutterstock.com

Время, когда все начинает цвести и зеленеть, чуть ли не самое лучшее. Хочется украсить свой приусадебный участок ароматными травами и яркими цветами, чтобы наслаждаться этой красотой природы. Однако если у вас есть собаки или другие домашние животные, следует с осторожностью подходить к выбору растений, ведь некоторые могут оказаться смертельно ядовитыми.

Какие цветы могут нанести серьезный вред домашним животным и даже привести к смерти, поделилась создатель проекта FishinAquarium Минни Би Миллер с изданием The Mirror.

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Смертельно опасные растения для собак — список

В список опасных для собак цветов, которые часто можно заметить во дворе на дачах, вошли следующие:

1. Лилии

Цветок, который станет украшением любого сада. Однако растение содержит кристаллы оксалата кальция — опасного для кошек и собак химического вещества.

Попадание даже мелких частиц растения в организм животных может привести к:

обильному слюноотделению;

рвоте;

затруднению при глотании;

раздражению полости рта.

Беда еще и в том, что животных почему-то привлекают лилии и они любят жевать эти цветки.

Лилии на даче. Фото: google.com

2. Гиацинты

Это, пожалуй, самые популярные весенние цветы. Их не только высаживают на дачах, но часто держат дома как комнатное растение.

Но из-за алкалоидов гиацинты опасны для кошек и собак. Проглатывание этих соединений может вызвать:

рвоту;

тремор;

ускорение сердцебиения;

респираторные проблемы.

Гиацинты в горшках. Фото: pixabay.com

3. Тюльпаны

Наибольшую опасность для домашних животных представляет именно луковица тюльпана, поскольку она содержит ядовитые вещества.

При жевании или глотании этих цветов у домашних питомцев:

теряется аппетит;

появляются судороги;

повышается слюноотделение;

нарушается сердечная деятельность.

Собака в саду возле тюльпанов. Фото: BARBARA RICH

4. Хризантемы

Хризантемы неприхотливы в уходе, долго цветут и привлекают разнообразием оттенков. Однако дачное растение содержит пиретрины — опасные токсины.

Если домашние животные съедят или пожуют растение, у них могут возникнуть проблемы:

с желудком;

аппетитом;

слюноотделением.

Большое количество опасных токсинов может вызвать депрессию и потерю координации вашего питомца.

Хризантемы в саду. Фото: freepik.com

Другие смертельно опасные цветы

К списку смертельно опасных для животных растений специалистка также добавила:

каланхоэ;

амариллис;

душистый горошек;

ландыши;

нарциссы;

ирисы;

пионы;

ландыши;

азалия;

сирень.

Они могут вызвать не только тремор, судороги, потерю аппетита, боли в животе и диарею, но и привести к гибели.

Собака во дворе рядом с цветами. Фото: istockphoto.com

Что делать, если собака или кошка отравились растениями

Как отмечают кинологи, если животное съело или погрызло опасное растение, следует как можно быстрее вызвать у него рвоту, чтобы большая часть яда не успела впитаться в кровоток.

Самый простой способ вызвать рвоту, напоить животное большим количеством воды. Готовится слабый раствор марганцовки (слегка розового цвета) и вливается с помощью шприца без иглы или спринцовки в пасть собаки. Можно использовать раствор пищевой поваренной соли (чайная ложка на пол литра теплой воды).

Также следует удалить ядовитые частицы из кожи, шерсти и слизистой собаки, промыв большим количеством чистой воды.

Обязательно животному необходимо дать щедрое питье и абсорбент — активированный уголь, предварительно измельчаемый и разводимый водой до кашицеобразного состояния. Количество таблеток зависит от веса животного.

Конечно, далее следует обратиться в ветеринарную клинику. Если возможно, соберите информацию о растении, включая название, описание, место сбора и любые другие сведения, которые могут помочь ветеринару.

Ранее мы писали, популярный дачный цветок, используемый для создания живой изгороди, оказался на самом деле очень токсичным и опасным.

Напомним, мы рассказывали, какое растение называют тихим убийцей, и почему оно опасно для людей и животных.

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