Эти цветы во дворе смертельно опасны для собак — список и советы кинологов

Смертельные для собак — какие растения необходимо срочно убрать с вашего двора
Время, когда все начинает цвести и зеленеть, чуть ли не самое лучшее. Хочется украсить свой приусадебный участок ароматными травами и яркими цветами, чтобы наслаждаться этой красотой природы. Однако если у вас есть собаки или другие домашние животные, следует с осторожностью подходить к выбору растений, ведь некоторые могут оказаться смертельно ядовитыми.
Какие цветы могут нанести серьезный вред домашним животным и даже привести к смерти, поделилась создатель проекта FishinAquarium Минни Би Миллер с изданием The Mirror.
Смертельно опасные растения для собак — список
В список опасных для собак цветов, которые часто можно заметить во дворе на дачах, вошли следующие:
1. Лилии
Цветок, который станет украшением любого сада. Однако растение содержит кристаллы оксалата кальция — опасного для кошек и собак химического вещества.
Попадание даже мелких частиц растения в организм животных может привести к:
- обильному слюноотделению;
- рвоте;
- затруднению при глотании;
- раздражению полости рта.
Беда еще и в том, что животных почему-то привлекают лилии и они любят жевать эти цветки.
2. Гиацинты
Это, пожалуй, самые популярные весенние цветы. Их не только высаживают на дачах, но часто держат дома как комнатное растение.
Но из-за алкалоидов гиацинты опасны для кошек и собак. Проглатывание этих соединений может вызвать:
- рвоту;
- тремор;
- ускорение сердцебиения;
- респираторные проблемы.
3. Тюльпаны
Наибольшую опасность для домашних животных представляет именно луковица тюльпана, поскольку она содержит ядовитые вещества.
При жевании или глотании этих цветов у домашних питомцев:
- теряется аппетит;
- появляются судороги;
- повышается слюноотделение;
- нарушается сердечная деятельность.
4. Хризантемы
Хризантемы неприхотливы в уходе, долго цветут и привлекают разнообразием оттенков. Однако дачное растение содержит пиретрины — опасные токсины.
Если домашние животные съедят или пожуют растение, у них могут возникнуть проблемы:
- с желудком;
- аппетитом;
- слюноотделением.
Большое количество опасных токсинов может вызвать депрессию и потерю координации вашего питомца.
Другие смертельно опасные цветы
К списку смертельно опасных для животных растений специалистка также добавила:
- каланхоэ;
- амариллис;
- душистый горошек;
- ландыши;
- нарциссы;
- ирисы;
- пионы;
- ландыши;
- азалия;
- сирень.
Они могут вызвать не только тремор, судороги, потерю аппетита, боли в животе и диарею, но и привести к гибели.
Что делать, если собака или кошка отравились растениями
Как отмечают кинологи, если животное съело или погрызло опасное растение, следует как можно быстрее вызвать у него рвоту, чтобы большая часть яда не успела впитаться в кровоток.
Самый простой способ вызвать рвоту, напоить животное большим количеством воды. Готовится слабый раствор марганцовки (слегка розового цвета) и вливается с помощью шприца без иглы или спринцовки в пасть собаки. Можно использовать раствор пищевой поваренной соли (чайная ложка на пол литра теплой воды).
Также следует удалить ядовитые частицы из кожи, шерсти и слизистой собаки, промыв большим количеством чистой воды.
Обязательно животному необходимо дать щедрое питье и абсорбент — активированный уголь, предварительно измельчаемый и разводимый водой до кашицеобразного состояния. Количество таблеток зависит от веса животного.
Конечно, далее следует обратиться в ветеринарную клинику. Если возможно, соберите информацию о растении, включая название, описание, место сбора и любые другие сведения, которые могут помочь ветеринару.
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