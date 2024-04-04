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Смертельные для собак — какие растения необходимо срочно убрать с вашего двора

4 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Эти цветы во дворе смертельно опасны для собак — список и советы кинологов
Щенок "помогает" хозяйке поливать цветы. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Время, когда все начинает цвести и зеленеть, чуть ли не самое лучшее. Хочется украсить свой приусадебный участок ароматными травами и яркими цветами, чтобы наслаждаться этой красотой природы. Однако если у вас есть собаки или другие домашние животные, следует с осторожностью подходить к выбору растений, ведь некоторые могут оказаться смертельно ядовитыми.

Какие цветы могут нанести серьезный вред домашним животным и даже привести к смерти, поделилась создатель проекта FishinAquarium Минни Би Миллер с изданием The Mirror.

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Смертельно опасные растения для собак — список

В список опасных для собак цветов, которые часто можно заметить во дворе на дачах, вошли следующие:

1. Лилии

Цветок, который станет украшением любого сада. Однако растение содержит кристаллы оксалата кальция — опасного для кошек и собак химического вещества.

Попадание даже мелких частиц растения в организм животных может привести к:

  • обильному слюноотделению;
  • рвоте;
  • затруднению при глотании;
  • раздражению полости рта.

Беда еще и в том, что животных почему-то привлекают лилии и они любят жевать эти цветки.

 

Смертельно опасные растения для собак
Лилии на даче. Фото: google.com

2. Гиацинты

Это, пожалуй, самые популярные весенние цветы. Их не только высаживают на дачах, но часто держат дома как комнатное растение.

Но из-за алкалоидов гиацинты опасны для кошек и собак. Проглатывание этих соединений может вызвать:

  • рвоту;
  • тремор;
  • ускорение сердцебиения;
  • респираторные проблемы.

 

Эти цветы во дворе смертельно опасны для собак
Гиацинты в горшках. Фото: pixabay.com

3. Тюльпаны

Наибольшую опасность для домашних животных представляет именно луковица тюльпана, поскольку она содержит ядовитые вещества.

При жевании или глотании этих цветов у домашних питомцев:

  • теряется аппетит;
  • появляются судороги;
  • повышается слюноотделение;
  • нарушается сердечная деятельность.

 

Почему тюльпаны опасны для животных
Собака в саду возле тюльпанов. Фото: BARBARA RICH

4. Хризантемы

Хризантемы неприхотливы в уходе, долго цветут и привлекают разнообразием оттенков. Однако дачное растение содержит пиретрины — опасные токсины.

Если домашние животные съедят или пожуют растение, у них могут возникнуть проблемы:

  • с желудком;
  • аппетитом;
  • слюноотделением.

Большое количество опасных токсинов может вызвать депрессию и потерю координации вашего питомца.

 

Какие цветы на вашем дворе смертельно опасны для собак
Хризантемы в саду. Фото: freepik.com

Другие смертельно опасные цветы

К списку смертельно опасных для животных растений специалистка также добавила:

  • каланхоэ;
  • амариллис;
  • душистый горошек;
  • ландыши;
  • нарциссы;
  • ирисы;
  • пионы;
  • ландыши;
  • азалия;
  • сирень.

Они могут вызвать не только тремор, судороги, потерю аппетита, боли в животе и диарею, но и привести к гибели.

 

Эти цветы во дворе смертельно опасны для собак.
Собака во дворе рядом с цветами. Фото: istockphoto.com

Что делать, если собака или кошка отравились растениями

Как отмечают кинологи, если животное съело или погрызло опасное растение, следует как можно быстрее вызвать у него рвоту, чтобы большая часть яда не успела впитаться в кровоток.

Самый простой способ вызвать рвоту, напоить животное большим количеством воды. Готовится слабый раствор марганцовки (слегка розового цвета) и вливается с помощью шприца без иглы или спринцовки в пасть собаки. Можно использовать раствор пищевой поваренной соли (чайная ложка на пол литра теплой воды).

Также следует удалить ядовитые частицы из кожи, шерсти и слизистой собаки, промыв большим количеством чистой воды.

Обязательно животному необходимо дать щедрое питье и абсорбент — активированный уголь, предварительно измельчаемый и разводимый водой до кашицеобразного состояния. Количество таблеток зависит от веса животного.

Конечно, далее следует обратиться в ветеринарную клинику. Если возможно, соберите информацию о растении, включая название, описание, место сбора и любые другие сведения, которые могут помочь ветеринару.

Ранее мы писали, популярный дачный цветок, используемый для создания живой изгороди, оказался на самом деле очень токсичным и опасным.

Напомним, мы рассказывали, какое растение называют тихим убийцей, и почему оно опасно для людей и животных.

Также рекомендуем узнать, какое растение защищает от стресса и улучшает память.

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