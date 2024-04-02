Як дізнатися, що рослинам бракує йоду — головні ознаки та важливі поради

Дефіцит вітамінів у огірків на городі. Фото: alamy.com

Природний елемент, без якого не може обійтися жодна жива істота — йод. І рослини не виключення. Вони також потребують цієї корисної речовини для нормального росту та розвитку. А йододефіцит може стати причиною захворювань та гибелі культури.

Які ознаки вказують на дефіцит йоду у рослини та як це можна виправити, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Чому йод необхідний рослинам

Якщо рослина забезпечена йодом у достатній кількості, це сприяє:

пришвидшенню синтезу хлорофілу — основного пігменту, який бере участь у фотосинтезі, необхідного для росту і розвитку;

поліпшенню врожайності;

зміцненню імунітету.

Без йоду рослини не можуть нормально рости, спостерігається зменшення врожайності та збільшення вразливості до хвороб та шкідників.

Водночас варто пам'ятати, що надлишок йоду також може нашкодити рослинам. Тому завжди слід дотримуватися пропорцій і стежити за реакцією рослин.

Хворі листя у томатів. Фото: dreamstime.com

Що вказує на дефіцит йоду у рослин

Уважно стежити за городом та садом слід тим у кого ґрунти:

торф'яні;

підзолисті;

легкі супіски;

субстрати з низьким вмістом органіки.

Навіть початківець здатен помітити, що рослинам катастрофічно не вистачає йоду. На це вказуватимуть наступні проблеми:

Хворе листя — під час йододефіциту воно стає блідо-зеленим або жовтіє. Дрібні та бліді плоди. Зменшення розмірів — може проявлятися в дрібніших листках, меншому зрості чи недорозвиненому плоді. Кволий, в'ялий та неприродний вигляд. Загнивання зав'язі. Неправильна форма пагонів, квітів або листя. Погіршення врожаю — рослини пізно зацвітають, погано ростуть плоди та розвивається насіння. Зниження стійкості до таких шкідників, як нематода, дротяник, та грибкових хвороб.

Спеціалісти радять, перед тим як підгодувати рослини йодом, важливо провести аналіз ґрунту, щоб переконатися у наявності нестачі цього мікроелемента.

Як уникнути йододефіциту та правильно підживити рослину

Щоб не допустити дефіцит йоду серед городніх та садових культур, рекомендується проводити профілактичні підживлення згідно з календарем підживлення.

Вибирайте добрива, які містять йод, або додавайте йодне добриво до ґрунту. Це допоможе забезпечити рослину необхідною кількістю цього елементу для здорового росту та розвитку.

Деякі городники радять такий лайфхак для підживлення томатів та огірків — необхідно зробити поживний розчин для поливу, який складається з 1-2 мл йоду на 10 л води. Цим розчином варто поливати коріння рослин і листя (бажано рано вранці або пізно ввечері).

Садівник обробляє помідори. Фото: freepik.com

Які рослини люблять йод — перелік

Йод як підживлення частіше використовують для овочевих культур, але його також потребують і плодові. Найбільше йоду потребують такі рослини:

капуста білокачанна;

броколі;

морква;

томати;

огірки;

полуниця;

яблуні;

гречка;

часник;

цибуля;

соняшник.

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