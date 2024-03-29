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Отримаєте міцні та великі качани — що покласти в лунку під час посадки капусти

29 березня 2024 19:53
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що класти в лунки при посадці капусти — найкращі добрива для швидкого росту
Великий урожай капусти на городі. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Капуста в Україні стала досить дорогим продуктом, навіть у сезон. Тож, багато дачників та городників воліють самостійно вирощувати овоч на своїй присадибній ділянці. Зазвичай для цього необхідно проростити розсаду, а вже потім висаджувати рослину у відкритий ґрунт, який має бути збагачений поживними речовинами, щоб саджанці набрали силу і швидко пішли в ріст. 

Але спеціалісти кажуть, що є й інший варіант — добриво можна закладати прямо в лунку при посадці. Яке саме підживлення ідеально підійде для капусти, щоб отримати міцні та великі качани, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі. 

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Чим удобрити землю перед посадкою капусти

Досвідчені городники готують грядку під капусту ще з осені, вносячи у ґрунт перепрілий компост і попіл. На 7 кг компосту потрібна одна склянка попелу. Цього має вистачити на 1 кв. м землі. 

Якщо ваш ґрунт занадто кислий, то під осінню перекопку варто внести 300-600 г доломітового борошна.

Навесні також вносять добрива під перекопку. Для цього використовують такий склад:

  • компост — 0,5 кг;
  • кісткове борошно (продукт, який отримують після перероблювання відходів тваринницької промисловості) — 2 ст. л.;
  • зола — 1 ст. л..

Усе перемішують і поливають водою.

 

Що покласти в лунку при посадці розсади капусти
Посадка розсади капусти у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Що покласти в лунку при посадці розсади капусти

Якщо ви не встигли внести добриво у ґрунт заздалегідь, не біда. Адже підживити землю поживними речовинами можна й у момент посадки рослини. 

Безпосередньо перед висадкою розсади капусти треба додати натуральне добриво в лунки. Воно допоможе капустяній розсаді набратися сил після її пересадки на грядку.

Для цього вам знадобиться: 

  • компост — 500 г;
  • кісткове борошно — 2 ст. л.;
  • подрібнена яєчна шкаралупа — 1 ст. л.;
  • зола — 1 ст. л.;
  • гірчиця порошок — 1 ч. л.

Усе слід змішати в однорідну суміш й закладати до лунки перед висадкою розсади капусти. Ця суміш врятує майбутній овоч від личинок шкідників, які поїдають коріння, а також надасть необхідну кількість поживних речовин для росту. 

 

Раніше ми розповідали, чим необхідно обробити цибулю перед посадкою у відкритий ґрунт. 

Нагадаємо, ми писали, що треба покласти в лунки при посадці огірків для щедрого урожаю. 

Також радимо дізнатися, що при посадці слід покласти у лунку з помідорами, щоб отримати великий врожай солодких та великих плодів. 

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