Що класти в лунки при посадці капусти — найкращі добрива для швидкого росту

Отримаєте міцні та великі качани — що покласти в лунку під час посадки капусти
Капуста в Україні стала досить дорогим продуктом, навіть у сезон. Тож, багато дачників та городників воліють самостійно вирощувати овоч на своїй присадибній ділянці. Зазвичай для цього необхідно проростити розсаду, а вже потім висаджувати рослину у відкритий ґрунт, який має бути збагачений поживними речовинами, щоб саджанці набрали силу і швидко пішли в ріст.
Але спеціалісти кажуть, що є й інший варіант — добриво можна закладати прямо в лунку при посадці. Яке саме підживлення ідеально підійде для капусти, щоб отримати міцні та великі качани, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.
Чим удобрити землю перед посадкою капусти
Досвідчені городники готують грядку під капусту ще з осені, вносячи у ґрунт перепрілий компост і попіл. На 7 кг компосту потрібна одна склянка попелу. Цього має вистачити на 1 кв. м землі.
Якщо ваш ґрунт занадто кислий, то під осінню перекопку варто внести 300-600 г доломітового борошна.
Навесні також вносять добрива під перекопку. Для цього використовують такий склад:
- компост — 0,5 кг;
- кісткове борошно (продукт, який отримують після перероблювання відходів тваринницької промисловості) — 2 ст. л.;
- зола — 1 ст. л..
Усе перемішують і поливають водою.
Що покласти в лунку при посадці розсади капусти
Якщо ви не встигли внести добриво у ґрунт заздалегідь, не біда. Адже підживити землю поживними речовинами можна й у момент посадки рослини.
Безпосередньо перед висадкою розсади капусти треба додати натуральне добриво в лунки. Воно допоможе капустяній розсаді набратися сил після її пересадки на грядку.
Для цього вам знадобиться:
- компост — 500 г;
- кісткове борошно — 2 ст. л.;
- подрібнена яєчна шкаралупа — 1 ст. л.;
- зола — 1 ст. л.;
- гірчиця порошок — 1 ч. л.
Усе слід змішати в однорідну суміш й закладати до лунки перед висадкою розсади капусти. Ця суміш врятує майбутній овоч від личинок шкідників, які поїдають коріння, а також надасть необхідну кількість поживних речовин для росту.
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