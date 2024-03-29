Что класть в лунки при посадке капусты — лучшие удобрения для быстрого роста

Большой урожай капусты на огороде. Фото: freepik.com

Капуста в Украине стала довольно дорогим продуктом даже в сезон. Поэтому многие дачники и огородники предпочитают самостоятельно выращивать овощ на своем приусадебном участке. Обычно для этого необходимо прорастить рассаду, а потом высаживать растение в открытый грунт, который должен быть обогащен питательными веществами, чтобы саженцы набрали силу и быстро пошли в рост.

Но специалисты говорят, что есть и другой вариант — удобрение можно закладывать прямо в лунку при посадке. Какая подкормка идеально подойдет для капусты, чтобы получить прочные и большие кочаны, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Чем удобрить землю перед посадкой капусты

Опытные огородники готовят грядку под капусту с осени, внося в почву перепревший компост и пепел. На 7 кг компоста требуется один стакан пепла. Этого должно хватить на 1 кв. м земли.

Если ваша почва слишком кислая, то под осеннюю перекопку следует внести 300-600 г доломитовой муки.

Весной также вносят удобрения под перекопку. Для этого используют следующий состав:

компост — 0,5 кг;

костная мука (продукт, получаемый после переработки отходов животноводческой промышленности) — 2 ст. л.;

зола — 1 ст. л.

Все перемешивают и поливают водой.

Посадка рассады капусты в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Что положить в лунку при посадке рассады капусты

Если вы не успели внести удобрение в почву заранее, не беда. Ведь подкормить землю питательными веществами можно и в момент посадки растения.

Непосредственно перед высадкой рассады капусты нужно добавить натуральное удобрение в лунки. Оно поможет капустной рассаде набраться сил после ее пересадки на грядку.

Для этого вам понадобится:

компост — 500 г;

костная мука — 2 ст. л.;

измельченная яичная скорлупа — 1 ст. л.;

зола — 1 ст. л.;

горчица порошок — 1 ч. л.

Все следует смешать в однородную смесь и закладывать в лунки перед высадкой рассады капусты. Эта смесь спасет будущий овощ от личинок вредителей, поедающих корни, а также предоставит необходимое количество питательных веществ для роста.

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