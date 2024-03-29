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Получите крепкие и большие кочаны — что положить в лунку при посадке капусты

29 марта 2024 19:53
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что класть в лунки при посадке капусты — лучшие удобрения для быстрого роста
Большой урожай капусты на огороде. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Капуста в Украине стала довольно дорогим продуктом даже в сезон. Поэтому многие дачники и огородники предпочитают самостоятельно выращивать овощ на своем приусадебном участке. Обычно для этого необходимо прорастить рассаду, а потом высаживать растение в открытый грунт, который должен быть обогащен питательными веществами, чтобы саженцы набрали силу и быстро пошли в рост.

Но специалисты говорят, что есть и другой вариант — удобрение можно закладывать прямо в лунку при посадке. Какая подкормка идеально подойдет для капусты, чтобы получить прочные и большие кочаны, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Чем удобрить землю перед посадкой капусты

Опытные огородники готовят грядку под капусту с осени, внося в почву перепревший компост и пепел. На 7 кг компоста требуется один стакан пепла. Этого должно хватить на 1 кв. м земли.

Если ваша почва слишком кислая, то под осеннюю перекопку следует внести 300-600 г доломитовой муки.

Весной также вносят удобрения под перекопку. Для этого используют следующий состав:

  • компост — 0,5 кг;
  • костная мука (продукт, получаемый после переработки отходов животноводческой промышленности) — 2 ст. л.;
  • зола — 1 ст. л.

Все перемешивают и поливают водой.

 

Что положить в лунку при посадке рассады капусты
Посадка рассады капусты в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Что положить в лунку при посадке рассады капусты

Если вы не успели внести удобрение в почву заранее, не беда. Ведь подкормить землю питательными веществами можно и в момент посадки растения.

Непосредственно перед высадкой рассады капусты нужно добавить натуральное удобрение в лунки. Оно поможет капустной рассаде набраться сил после ее пересадки на грядку.

Для этого вам понадобится:

  • компост — 500 г;
  • костная мука — 2 ст. л.;
  • измельченная яичная скорлупа — 1 ст. л.;
  • зола — 1 ст. л.;
  • горчица порошок — 1 ч. л.

Все следует смешать в однородную смесь и закладывать в лунки перед высадкой рассады капусты. Эта смесь спасет будущий овощ от личинок вредителей, поедающих корни, а также предоставит необходимое количество питательных веществ для роста.

 

Раньше мы рассказывали, чем необходимо обработать лук перед посадкой в открытый грунт.

Напомним, мы писали, что нужно положить в лунки при посадке огурцов для обильного урожая.

Также рекомендуем узнать, что при посадке следует положить в лунку с помидорами, чтобы получить большой урожай сладких и крупных плодов.

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