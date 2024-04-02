Как узнать, что растениям не хватает йода — главные признаки и важные советы

Дефицит йода у растений — какие признаки на это указывают и как исправить
Естественный элемент, без которого не может обойтись ни одно живое существо — йод. И растения не исключение. Они также нуждаются в этом полезном веществе для нормального роста и развития. А йододефицит может стать причиной болезней и гибели культуры.
Какие признаки указывают на дефицит йода у растения и как это исправить, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Почему йод необходим растениям
Если растение снабжено йодом в достаточном количестве, это способствует:
- ускорению синтеза хлорофилла — основного пигмента, участвующего в фотосинтезе, необходимом для роста и развития;
- улучшению урожайности;
- укреплению иммунитета.
Без йода растения не могут нормально расти, наблюдается уменьшение урожайности и увеличение уязвимости к болезням и вредителям.
В то же время следует помнить, что избыток йода может повредить растениям. Поэтому всегда следует соблюдать пропорции и следить за реакцией растений.
Что указывает на дефицит йода у растений
Внимательно следить за огородом и садом следует тем, у кого почвы:
- торфяные;
- подзолистые;
- легкие супески;
- субстраты с низким содержанием органики.
Даже начинающий способен заметить, что растениям катастрофически не хватает йода. На это будут указывать следующие проблемы:
- Больные листья — во время йододефицита они становятся бледно-зелеными или желтеют.
- Мелкие и бледные плоды.
- Уменьшение размеров может проявляться в более мелких листьях, меньшем росте или недоразвитом плоде.
- Слабый, дряблый и неестественный вид.
- Загнивание завязи.
- Неправильная форма побегов, цветов или листьев.
- Ухудшение урожая — растения поздно зацветают, плохо растут плоды и развиваются семена.
- Снижение устойчивости к таким вредителям, как нематода, проволочник и грибковые болезни.
Специалисты советуют, прежде чем подкормить растения йодом, важно провести анализ почвы, чтобы убедиться в наличии недостатка этого микроэлемента.
Как избежать йододефицита и правильно подкормить растение
Чтобы не допустить дефицит йода среди огородных и садовых культур, рекомендуется проводить профилактические подкормки согласно календарю подкормки.
Выбирайте удобрения, содержащие йод или добавляйте йодное удобрение к почве. Это поможет обеспечить растение необходимым количеством этого элемента для здорового роста и развития.
Некоторые огородники советуют такой лайфхак для подкормки томатов и огурцов — необходимо сделать питательный раствор для полива, состоящий из 1-2 мл йода на 10 л воды. Этим раствором следует поливать корни растений и листьев (желательно ранним утром или поздно вечером).
Какие растения любят йод?
Йод в качестве подкормки чаще используют для овощных культур, но в нем также нуждаются и плодовые. Больше всего в йоде нуждаются следующие растения:
- капуста белокочанная;
- брокколи;
- морковь;
- томаты;
- огурцы;
- клубника;
- яблони;
- гречка;
- чеснок;
- лук;
- подсолнечник.
Раньше мы рассказывали, что положить в лунку во время посадки капусты.
Напомним, мы писали, что при посадке следует положить в лунку с помидорами, чтобы получить большой урожай сладких и крупных плодов.
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