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Дефицит йода у растений — какие признаки на это указывают и как исправить

2 апреля 2024 07:35
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как узнать, что растениям не хватает йода — главные признаки и важные советы
Дефицит витаминов в огурцах на огороде. Фото: alamy.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Естественный элемент, без которого не может обойтись ни одно живое существо — йод. И растения не исключение. Они также нуждаются в этом полезном веществе для нормального роста и развития. А йододефицит может стать причиной болезней и гибели культуры.

Какие признаки указывают на дефицит йода у растения и как это исправить, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Почему йод необходим растениям

Если растение снабжено йодом в достаточном количестве, это способствует:

  • ускорению синтеза хлорофилла — основного пигмента, участвующего в фотосинтезе, необходимом для роста и развития;
  • улучшению урожайности;
  • укреплению иммунитета.

Без йода растения не могут нормально расти, наблюдается уменьшение урожайности и увеличение уязвимости к болезням и вредителям.

В то же время следует помнить, что избыток йода может повредить растениям. Поэтому всегда следует соблюдать пропорции и следить за реакцией растений.

 

 

Что указывает на дефицит йода у растений
Больные листья у томатов. Фото: dreamstime.com

Что указывает на дефицит йода у растений

Внимательно следить за огородом и садом следует тем, у кого почвы:

  • торфяные;
  • подзолистые;
  • легкие супески;
  • субстраты с низким содержанием органики.

Даже начинающий способен заметить, что растениям катастрофически не хватает йода. На это будут указывать следующие проблемы:

  1. Больные листья — во время йододефицита они становятся бледно-зелеными или желтеют.
  2. Мелкие и бледные плоды.
  3. Уменьшение размеров может проявляться в более мелких листьях, меньшем росте или недоразвитом плоде.
  4. Слабый, дряблый и неестественный вид.
  5. Загнивание завязи.
  6. Неправильная форма побегов, цветов или листьев.
  7. Ухудшение урожая — растения поздно зацветают, плохо растут плоды и развиваются семена.
  8. Снижение устойчивости к таким вредителям, как нематода, проволочник и грибковые болезни.

Специалисты советуют, прежде чем подкормить растения йодом, важно провести анализ почвы, чтобы убедиться в наличии недостатка этого микроэлемента.

Как избежать йододефицита и правильно подкормить растение

Чтобы не допустить дефицит йода среди огородных и садовых культур, рекомендуется проводить профилактические подкормки согласно календарю подкормки.

Выбирайте удобрения, содержащие йод или добавляйте йодное удобрение к почве. Это поможет обеспечить растение необходимым количеством этого элемента для здорового роста и развития.

Некоторые огородники советуют такой лайфхак для подкормки томатов и огурцов — необходимо сделать питательный раствор для полива, состоящий из 1-2 мл йода на 10 л воды. Этим раствором следует поливать корни растений и листьев (желательно ранним утром или поздно вечером).

 

Как избежать йододефицита и правильно подкормить растение
Садовод обрабатывает помидоры. Фото: freepik.com

Какие растения любят йод?

Йод в качестве подкормки чаще используют для овощных культур, но в нем также нуждаются и плодовые. Больше всего в йоде нуждаются следующие растения:

  • капуста белокочанная;
  • брокколи;
  • морковь;
  • томаты;
  • огурцы;
  • клубника;
  • яблони;
  • гречка;
  • чеснок;
  • лук;
  • подсолнечник.

 

Раньше мы рассказывали, что положить в лунку во время посадки капусты.

Напомним, мы писали, что при посадке следует положить в лунку с помидорами, чтобы получить большой урожай сладких и крупных плодов.

Также рекомендуем узнать, чем нужно обработать лук перед посадкой в открытый грунт.

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