Как узнать, что растениям не хватает йода — главные признаки и важные советы

Дефицит витаминов в огурцах на огороде. Фото: alamy.com

Естественный элемент, без которого не может обойтись ни одно живое существо — йод. И растения не исключение. Они также нуждаются в этом полезном веществе для нормального роста и развития. А йододефицит может стать причиной болезней и гибели культуры.

Какие признаки указывают на дефицит йода у растения и как это исправить, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Почему йод необходим растениям

Если растение снабжено йодом в достаточном количестве, это способствует:

ускорению синтеза хлорофилла — основного пигмента, участвующего в фотосинтезе, необходимом для роста и развития;

улучшению урожайности;

укреплению иммунитета.

Без йода растения не могут нормально расти, наблюдается уменьшение урожайности и увеличение уязвимости к болезням и вредителям.

В то же время следует помнить, что избыток йода может повредить растениям. Поэтому всегда следует соблюдать пропорции и следить за реакцией растений.

Больные листья у томатов. Фото: dreamstime.com

Что указывает на дефицит йода у растений

Внимательно следить за огородом и садом следует тем, у кого почвы:

торфяные;

подзолистые;

легкие супески;

субстраты с низким содержанием органики.

Даже начинающий способен заметить, что растениям катастрофически не хватает йода. На это будут указывать следующие проблемы:

Больные листья — во время йододефицита они становятся бледно-зелеными или желтеют. Мелкие и бледные плоды. Уменьшение размеров может проявляться в более мелких листьях, меньшем росте или недоразвитом плоде. Слабый, дряблый и неестественный вид. Загнивание завязи. Неправильная форма побегов, цветов или листьев. Ухудшение урожая — растения поздно зацветают, плохо растут плоды и развиваются семена. Снижение устойчивости к таким вредителям, как нематода, проволочник и грибковые болезни.

Специалисты советуют, прежде чем подкормить растения йодом, важно провести анализ почвы, чтобы убедиться в наличии недостатка этого микроэлемента.

Как избежать йододефицита и правильно подкормить растение

Чтобы не допустить дефицит йода среди огородных и садовых культур, рекомендуется проводить профилактические подкормки согласно календарю подкормки.

Выбирайте удобрения, содержащие йод или добавляйте йодное удобрение к почве. Это поможет обеспечить растение необходимым количеством этого элемента для здорового роста и развития.

Некоторые огородники советуют такой лайфхак для подкормки томатов и огурцов — необходимо сделать питательный раствор для полива, состоящий из 1-2 мл йода на 10 л воды. Этим раствором следует поливать корни растений и листьев (желательно ранним утром или поздно вечером).

Садовод обрабатывает помидоры. Фото: freepik.com

Какие растения любят йод?

Йод в качестве подкормки чаще используют для овощных культур, но в нем также нуждаются и плодовые. Больше всего в йоде нуждаются следующие растения:

капуста белокочанная;

брокколи;

морковь;

томаты;

огурцы;

клубника;

яблони;

гречка;

чеснок;

лук;

подсолнечник.

Раньше мы рассказывали, что положить в лунку во время посадки капусты.

Напомним, мы писали, что при посадке следует положить в лунку с помидорами, чтобы получить большой урожай сладких и крупных плодов.

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