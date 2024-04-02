Які рослини захищають від шкідників на городі — список найдієвіших

Справжні санітари для городу — які рослини захищають від шкідників
Якщо вам набридли шкідники, які знищують ваші рослини на городі та в саду, не обов’язково користуватися різними шкідливими хімікатами. Існує декілька рослин, які здатні швидко та ефективно допомогти в боротьбі з комахами-шкідниками на городі.
Новини.LIVE розповідає про ці рослини.
Рослини, які захищають від шкідників
Чорнобривці, листова гірчиця, календула
Ці рослини не тільки роблять культури здоровими, а й відновлюють ґрунт, який був заражений шкідниками. До того ж чорнобривці відлякують капустянку, нематод, морквяних мух та інших комах, які з’їдають культури в саду та на городі.
Календула, в свою чергу, відлякує шкідників своїм різким ароматом, який приваблює сонечок, тобто головних ворогів попелиці.
Часник і цибуля
Ці дві рослини також є своєрідними "санітарами" для городу, оскільки мають здатність боротися з фітофторою. Радимо посадити часник з цибулею біля огірків, щоб захистити їх від бактеріозу. Часник, в свою чергу, захищає від борошнистої роси, чорної ніжки, чорної плямистості і фузаріозу такі рослини, як:
- Гвоздики
- Гладіолуси
- Троянди
- Айстри
Пряні рослини
До списку рослин, які здатні захистити культури від різних шкідників, входять:
- Коріандр
- Петрушка
- Естрагон
- Меліса
- Чебрець
- Базилік
Справа в тому, що всі ці рослини мають своєрідний аромат, завдяки чому перешкоджають виникненню захворювань і поширенню шкідників.
Які ще рослини є "санітарами" саду та городу
Боротися зі шкідниками також допомагають такі рослини, як:
- Шавлія
- Хрін
- Кріп
- М’ята перцева
- Настурція
- Квасоля
Саме ці рослини можна посіяти в міжряддя або зробити маленькі грядки в різних місцях ділянки, де ви посадили картоплю.
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