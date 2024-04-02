Які рослини захищають від шкідників на городі — список найдієвіших

Чоловік, який порається на городі. Фото: Pexels

Якщо вам набридли шкідники, які знищують ваші рослини на городі та в саду, не обов’язково користуватися різними шкідливими хімікатами. Існує декілька рослин, які здатні швидко та ефективно допомогти в боротьбі з комахами-шкідниками на городі.

Новини.LIVE розповідає про ці рослини.

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Рослини, які захищають від шкідників

Чорнобривці, листова гірчиця, календула

Ці рослини не тільки роблять культури здоровими, а й відновлюють ґрунт, який був заражений шкідниками. До того ж чорнобривці відлякують капустянку, нематод, морквяних мух та інших комах, які з’їдають культури в саду та на городі.

Календула, в свою чергу, відлякує шкідників своїм різким ароматом, який приваблює сонечок, тобто головних ворогів попелиці.

Великі кущі календули на городі. Фото: Pinterest

Часник і цибуля

Ці дві рослини також є своєрідними "санітарами" для городу, оскільки мають здатність боротися з фітофторою. Радимо посадити часник з цибулею біля огірків, щоб захистити їх від бактеріозу. Часник, в свою чергу, захищає від борошнистої роси, чорної ніжки, чорної плямистості і фузаріозу такі рослини, як:

Гвоздики

Гладіолуси

Троянди

Айстри

Вирощений часник на городі. Фото: Decorexpro

Пряні рослини

До списку рослин, які здатні захистити культури від різних шкідників, входять:

Коріандр

Петрушка

Естрагон

Меліса

Чебрець

Базилік

Справа в тому, що всі ці рослини мають своєрідний аромат, завдяки чому перешкоджають виникненню захворювань і поширенню шкідників.

Петрушка, яка здатна захистити рослини від шкідників. Фото: Freepik

Які ще рослини є "санітарами" саду та городу

Боротися зі шкідниками також допомагають такі рослини, як:

Шавлія

Хрін

Кріп

М’ята перцева

Настурція

Квасоля

Саме ці рослини можна посіяти в міжряддя або зробити маленькі грядки в різних місцях ділянки, де ви посадили картоплю.

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