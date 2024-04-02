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Справжні санітари для городу — які рослини захищають від шкідників

2 квітня 2024 15:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини захищають від шкідників на городі — список найдієвіших
Чоловік, який порається на городі. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо вам набридли шкідники, які знищують ваші рослини на городі та в саду, не обов’язково користуватися різними шкідливими хімікатами. Існує декілька рослин, які здатні швидко та ефективно допомогти в боротьбі з комахами-шкідниками на городі.

Новини.LIVE розповідає про ці рослини.

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Рослини, які захищають від шкідників

Чорнобривці, листова гірчиця, календула

Ці рослини не тільки роблять культури здоровими, а й відновлюють ґрунт, який був заражений шкідниками. До того ж чорнобривці відлякують капустянку, нематод, морквяних мух та інших комах, які з’їдають культури в саду та на городі.

Календула, в свою чергу, відлякує шкідників своїм різким ароматом, який приваблює сонечок, тобто головних ворогів попелиці. 

Большие кусты календулы на огороде
Великі кущі календули на городі. Фото: Pinterest

Часник і цибуля

Ці дві рослини також є своєрідними "санітарами" для городу, оскільки мають здатність боротися з фітофторою. Радимо посадити часник з цибулею біля огірків, щоб захистити їх від бактеріозу. Часник, в свою чергу, захищає від борошнистої роси, чорної ніжки, чорної плямистості і фузаріозу такі рослини, як:

  • Гвоздики
  • Гладіолуси
  • Троянди
  • Айстри
Выращенный чеснок на огороде
Вирощений часник на городі. Фото: Decorexpro

Пряні рослини

До списку рослин, які здатні захистити культури від різних шкідників, входять:

  • Коріандр
  • Петрушка
  • Естрагон
  • Меліса
  • Чебрець
  • Базилік

Справа в тому, що всі ці рослини мають своєрідний аромат, завдяки чому перешкоджають виникненню захворювань і поширенню шкідників.

Петрушка, способная защитить растения от вредителей
Петрушка, яка здатна захистити рослини від шкідників. Фото: Freepik

Які ще рослини є "санітарами" саду та городу

Боротися зі шкідниками також допомагають такі рослини, як:

  • Шавлія
  • Хрін
  • Кріп
  • М’ята перцева
  • Настурція
  • Квасоля

Саме ці рослини можна посіяти в міжряддя або зробити маленькі грядки в різних місцях ділянки, де ви посадили картоплю.

Нагадаємо, ми писали про те, чому в жодному разі не можна купувати чорний ґрунт для городу. 

Раніше ми розповідали про те, яка кімнатна рослина захищає від стресу і поліпшує пам’ять людини. 

Також ми повідомляли про те, які рослини краще посадити біля могил на цвинтарі.

рослини
город
сад
шкідники

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